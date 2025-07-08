Tin mới

    Yêu cầu kinh nghiệm trong hồ sơ mời thầu

    07/08/2025 17:54

    Một trong nội dung của E-HSMT dẫn đến hạn chế sự tham gia của nhà thầu theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu là quy định năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu cao hơn mức yêu cầu của gói thầu.

    Theo ông Nguyễn Hiếu (TPHCM) tham khảo, Nghị định số 175/2024/NĐ-CP đã quy định số năm kinh nghiệm tối thiểu để được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng (hạng I, II, III) và chỉ huy trưởng công trình cấp III thì chỉ cần có kinh nghiệm 2-3 năm.

    Ông Hiếu hỏi, vậy khi lập hồ sơ mời thầu cho một công trình cấp III có kỹ thuật cao, đơn vị ông có được phép yêu cầu nhân sự chủ chốt (như chỉ huy trưởng) phải có số năm kinh nghiệm cao hơn mức tối thiểu mà pháp luật quy định không?

    Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

    Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Đấu thầu, hoạt động đấu thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trường hợp có quy định khác nhau về đấu thầu giữa Luật này và luật khác được ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này.

    Theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, hồ sơ mời thầu phải bao gồm đầy đủ các nội dung cần thiết để nhà thầu lập hồ sơ dự thầu và không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng theo quy định tại điểm k khoản 6 Điều 16 và khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu thầu. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu thầu dẫn đến nội dung của hồ sơ mời thầu bị coi là vô hiệu, không phải là căn cứ để đánh giá hồ sơ dự thầu.

    Theo quy định tại điểm c khoản 1 Phụ lục 10 ban hành kèm theo Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT, một trong nội dung của E-HSMT dẫn đến hạn chế sự tham gia của nhà thầu theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu thầu là quy định năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu cao hơn mức yêu cầu của gói thầu.

    Theo đó, việc lập E-HSMT thực hiện theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, bên mời thầu, tổ chuyên gia.

    Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
    https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/yeu-cau-kinh-nghiem-trong-ho-so-moi-thau-102250805112448956.htm
    https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/yeu-cau-kinh-nghiem-trong-ho-so-moi-thau-102250805112448956.htm

          Chính sách
