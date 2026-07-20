An sinh - Cuộc sống Yêu cầu mới về quản lý cán bộ Năm 2025, Quốc hội ban hành Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức cùng hệ thống các nghị định hướng dẫn thi hành, đã tạo nền tảng pháp lý tương đối đầy đủ để đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Vương Lê)

Tuy nhiên, việc ban hành đồng bộ chính sách, pháp luật mới chỉ là điều kiện cần. Vấn đề quan trọng hơn là tổ chức thực hiện hiệu quả để các quy định thật sự đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng đội ngũ và hiệu quả hoạt động của nền công vụ.

Tính đến ngày 30/6/2026, Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức quản lý 2.129.749 cán bộ, công chức, viên chức của 61 cơ quan. Trong đó, cán bộ, công chức cấp xã không chỉ thực hiện nhiệm vụ hành chính mà còn trực tiếp tổ chức thực hiện nhiều chủ trương lớn về phát triển kinh tế-xã hội, chuyển đổi số, cải cách hành chính và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Song, theo đánh giá của Bộ Nội vụ, chất lượng đội ngũ giữa các địa phương chưa đồng đều, năng lực chuyên môn, kỹ năng số, kỹ năng tham mưu, tổ chức thực hiện và khả năng thích ứng với yêu cầu mới của một bộ phận nhân sự còn hạn chế.

Tính đến ngày 30/6/2026, Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức quản lý 2.129.749 cán bộ, công chức, viên chức của 61 cơ quan.

Thực tiễn lại đang đặt ra nhiều yêu cầu mới về quản trị nền công vụ theo hướng hiện đại hơn. Ứng dụng mạnh mẽ khoa học-công nghệ và các công cụ quản trị số để phục vụ quản lý, đánh giá chất lượng đội ngũ, hỗ trợ người đứng đầu chỉ đạo, điều hành và hoạch định chính sách là nội dung tất yếu để xây dựng nền công vụ hiện đại, minh bạch và hoạt động dựa trên dữ liệu. Kết quả đánh giá là điều kiện quan trọng khắc phục tình trạng “bình quân” trong công tác cán bộ.

Bộ Nội vụ cần tập trung hơn nữa xây dựng đội ngũ có tư duy chiến lược, quản trị hiện đại, năng lực tổ chức thực hiện, khả năng xử lý, giải quyết những vấn đề mới, khó, phức tạp, phát sinh từ thực tiễn; có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; tuyển chọn, phân công, bổ nhiệm cán bộ bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng năng lực, đúng sở trường, đúng thẩm quyền.

Công tác đánh giá cán bộ là khâu then chốt, phải thật công tâm, khách quan, thực chất, dựa trên sự tín nhiệm của tập thể, lấy kết quả, hiệu quả hoàn thành chức năng, nhiệm vụ chính trị của tập thể, chức trách, nhiệm vụ của cá nhân làm thước đo. Kiên quyết khắc phục tình trạng chậm thay thế cán bộ né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, nhất là thực hiện nghiêm túc, thực chất chủ trương “có vào, có ra”, “có lên, có xuống”; kịp thời miễn nhiệm, cho từ chức, thay thế cán bộ có năng lực hạn chế, uy tín thấp, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thông qua đánh giá cán bộ hằng quý, hằng năm.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có tầm nhìn, trí tuệ, bản lĩnh, tư duy hệ thống, năng lực hoạch định và xử lý những vấn đề lớn, mới, khó, phức tạp; cán bộ cơ sở phải gần dân, sát dân, hiểu dân, trọng dân, có kỹ năng thuyết phục, đối thoại, giải quyết công việc và phục vụ nhân dân.

Bộ Nội vụ cần chú trọng nghiên cứu, tham mưu cơ chế, chính sách thúc đẩy liên thông trong công tác cán bộ giữa trong và ngoài khu vực Nhà nước; có cơ chế, chính sách mạnh mẽ thu hút, sử dụng, trọng dụng nhân tài, nhất là trong các ngành nghề chiến lược, lĩnh vực mà Việt Nam ưu tiên phát triển.