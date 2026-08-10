Ông Trần Văn Thanh (An Giang) có bằng thạc sĩ, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng giảng viên, giáo viên môn học giáo dục quốc phòng an ninh các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp năm 2012. Ông Thanh hỏi, ông có đủ điền kiện dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Để bảo đảm quyền lợi trong việc tuyển dụng cho giáo viên đã có nhiều năm tham gia giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông, đáp ứng được yêu cầu về kỹ năng sư phạm của cấp học, hoàn thành nhiệm vụ được giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 336/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 27/1/2022 về việc một số nội dung liên quan đến trình độ chuẩn được đào tạo và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, trong đó đề nghị các địa phương: "Chấp nhận các loại chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm mà các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đã cấp cho các giáo viên trước ngày 22/5/2021". Theo đó, chứng chỉ nghiệp sư phạm của ông Trần Văn Thanh được cấp trước ngày 22/5/2021 nên được chấp nhận về điều kiện chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/2/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, giáo viên giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh phải đáp ứng một trong các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo sau:

(1) Có bằng cử nhân giáo dục quốc phòng và an ninh;

(2) Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác và có chứng chỉ đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh;

hoặc (3) Có bằng tốt nghiệp văn bằng thứ hai chuyên ngành đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh.

Do thông tin ông Thanh cung cấp chưa đủ để đối chiếu với các điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên nên chưa có cơ sở xác định ông đủ điều kiện giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định hiện hành hay không.

Đề nghị ông liên hệ cơ quan quản lý giáo dục hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý, sử dụng giáo viên tại địa phương, đồng thời cung cấp đầy đủ hồ sơ về văn bằng, chứng chỉ liên quan để được xem xét, hướng dẫn và trả lời cụ thể.