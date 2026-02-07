Youri Tielemans và màn ngược dòng nghẹt thở của ĐT Bỉ: Từ suýt ẩu đả đến người hùng phút 120+5 Bị dẫn trước 0-2 đến tận phút 85, ĐT Bỉ đã tạo nên màn lội ngược dòng khó tin trước Senegal nhờ sự tỏa sáng của Youri Tielemans, bất chấp mâu thuẫn nội bộ gay gắt ngay trên sân.

Bóng đá luôn chứa đựng những kịch bản không tưởng, và trận đấu giữa ĐT Bỉ và Senegal vừa qua là minh chứng rõ nét nhất. Cho đến tận phút 85, đại diện châu Âu vẫn đứng trước bờ vực thất bại khi bị dẫn trước với tỷ số 0-2. Thế nhưng, một kịch bản điên rồ đã xảy ra trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại và hai hiệp phụ, giúp "Quỷ đỏ" lách qua khe cửa hẹp để tiến vào vòng trong.

Sự rạn nứt giữa những cái đầu nóng

Trước khi trở thành những nhân vật chính trong màn lội ngược dòng, Youri Tielemans và Leandro Trossard đã suýt biến trận đấu thành một màn "hỗn chiến" nội bộ. Sự việc xảy ra trong khoảng thời gian tạm nghỉ tiếp nước của hiệp hai, khi áp lực từ tỷ số thua thiệt khiến những cái đầu nóng không còn giữ được bình tĩnh.

Tielemans, người tiếp quản băng thủ quân sau khi Kevin De Bruyne rời sân, đã bày tỏ sự không hài lòng gay gắt với một tình huống xử lý trước đó của Trossard. Tiền vệ của Arsenal cũng không hề nhượng bộ, sẵn sàng vặc lại người đồng đội ngay trước ống kính truyền hình. Nếu không có sự can thiệp kịp thời của Romelu Lukaku, một vụ xô xát ngay trên sân là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Bản lĩnh thủ lĩnh của Youri Tielemans

Vượt qua những bất đồng, chính bộ đôi này lại là những người thắp lên hy vọng cho ĐT Bỉ. Tielemans đã chứng minh tại sao anh được tin tưởng trao băng đội trưởng. Tiền vệ đang khoác áo Aston Villa không chỉ điều tiết lối chơi mà còn trực tiếp ghi dấu ấn trong những khoảnh khắc sinh tử.

Phút 89, từ quả tạt chính xác của Trossard, Tielemans đã có pha băng vào đánh đầu dũng cảm trong vòng cấm. Dù bị hậu vệ đối phương đeo bám gắt gao và thủ môn Senegal băng ra truy cản, số 8 của ĐT Bỉ vẫn kịp thời dứt điểm vào lưới trống, gỡ hòa 2-2 và đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Sự tinh quái định đoạt trận đấu

Phân tích sâu hơn về mặt chiến thuật và thống kê, Tielemans và Trossard chính là hai cầu thủ hoạt động năng nổ nhất bên phía ĐT Bỉ. Bản đồ nhiệt cho thấy sự hiện diện dày đặc của họ trên khắp mặt sân. Trong khi Trossard là mũi khoan lợi hại với những tình huống rê dắt kỹ thuật, thì Tielemans lại là điểm tựa ở khu trung tuyến với tỷ lệ tranh chấp tay đôi thành công cao nhất đội.

Sự tinh quái của Tielemans một lần nữa được thể hiện ở phút bù giờ thứ 5 của hiệp phụ thứ hai. Dù ở vị trí bất lợi hơn so với Bara bên phía Senegal, tiền vệ này đã khôn khéo chiếm lĩnh không gian và tạo tư thế che bóng buộc đối phương phải phạm lỗi. Trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

Trên chấm 11m, đối mặt với áp lực khổng lồ, Tielemans vẫn giữ được sự lạnh lùng cần thiết để thực hiện cú sút quyết định, ấn định chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc cho ĐT Bỉ. Dù đây không phải là một trận đấu hoàn hảo về mặt lối chơi của đại diện châu Âu, nhưng bản lĩnh cá nhân của Tielemans đã giúp họ thoát hiểm trong gang tấc.