YouTube đổi cơ chế tính view từ ngày 24/8/2026: Lượt xem hiển thị tăng nhưng doanh thu có tăng? Từ ngày 24/8/2026, YouTube chính thức ghi nhận lượt xem ngay khi nhấp mở video. Tuy nhiên, chỉ số Engaged views mới quyết định hiệu quả bật kiếm tiền thực tế.

Từ ngày 24/8/2026, YouTube chính thức áp dụng quy chuẩn tính lượt xem mới đối với các video truyền thống và phát trực tiếp. Theo đó, hệ thống sẽ ghi nhận 1 lượt xem ngay lập tức khi người dùng bấm mở video mà không yêu cầu thời gian xem tối thiểu như trước. Dù sự điều chỉnh này khiến lượng view hiển thị công khai gia tăng nhanh chóng, nhưng doanh thu của nhà sáng tạo nội dung không tự động tăng theo.

Cơ chế ghi nhận lượt xem tức thì và mục tiêu chuẩn hóa nền tảng

Theo chính sách mới, bất kỳ thao tác nhấp mở nào vào video dài, livestream hay các định dạng nội dung khác đều được hệ thống tính là một lượt xem công khai. Ngay cả trong trường hợp người dùng thoát ra ngay sau khi bấm vào, giao diện hiển thị của video vẫn ghi nhận lượt xem đó.

Sự thay đổi này giúp đồng bộ hóa phương thức đo lường trên toàn bộ nền tảng, đưa video truyền thống về cùng một quy chuẩn với YouTube Shorts — định dạng đã áp dụng cơ chế tính view tức thì từ tháng 3/2025. Đồng thời, bước đi này giúp YouTube tiệm cận với quy trình của các nền tảng video ngắn đối thủ như TikTok hay Instagram Reels, nơi lượt xem được ghi nhận ngay khi màn hình bắt đầu phát nội dung.

Ảnh minh họa.

Vai trò của chỉ số Engaged views trong bài toán kiếm tiền

Bên cạnh con số hiển thị lượt xem công khai bên ngoài, YouTube khẳng định vẫn duy trì hệ thống đo lường chuyên sâu mang tên "Engaged views" (lượt xem có tương tác). Đây mới là thước đo cốt lõi thể hiện mức độ tương tác thực tế của khán giả, đồng thời làm cơ sở đánh giá chất lượng video và xét duyệt điều kiện bật kiếm tiền.

Do đó, việc một video bùng nổ về số lượng view hiển thị không đồng nghĩa với việc tổng thời gian xem hay doanh thu từ quảng cáo sẽ tăng tương ứng. Nhà sáng tạo nội dung cần phân biệt rõ giữa chỉ số bề nổi và chỉ số tương tác thực tế.

Định hướng phân tích dữ liệu cho nhà sáng tạo nội dung

Việc điều chỉnh thuật toán đòi hỏi cộng đồng sáng tạo phải thay đổi cách quản lý chỉ số hoạt động. Thay vì phụ thuộc vào lượt xem công khai, các kênh sẽ phải theo dõi kỹ hơn hệ thống YouTube Analytics để phân tích các chỉ số chuyên sâu.

Trong đó, thời gian xem trung bình, tỷ lệ giữ chân khán giả và chỉ số Engaged views sẽ là các yếu tố quyết định để đánh giá chính xác sức hút thực tế của sản phẩm. Nhìn chung, chìa khóa để duy trì doanh thu bền vững vẫn nằm ở chất lượng nội dung nhằm giữ chân người xem lâu hơn trên video.