Zalewski ghi bàn duy nhất, Atalanta đánh bại Athletic Club ở trận giao hữu Pha lập công của Zalewski ở phút 46 giúp Atalanta giành chiến thắng 1-0 trước Athletic Club trong trận giao hữu CLB, mang về niềm vui chạy đà cho đội bóng Italy còn đại diện Tây Ban Nha phải nhận thất bại ở màn thử nghiệm.

Atalanta 1 - 0 Athletic Club Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Atalanta tiếp đón Athletic Club.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' N. Zalewski xé lưới Athletic Club, Atalanta vươn lên dẫn 1-0 Ngay ở phút 46, N. Zalewski đã lên tiếng đúng lúc để ghi bàn thắng mở tỷ số cho Atalanta. Pha lập công này giúp đại diện nước Ý vươn lên dẫn trước Athletic Club 1-0.

60' Atalanta làm mới hàng công với N. Krstovic Phút 60, Atalanta quyết định làm mới hàng công khi tung N. Krstovic vào sân thay thế G. Scamacca . Đội bóng hướng tới việc duy trì sức ép và bảo vệ lợi thế dẫn 1-0 trước Athletic Club.

60' Atalanta tung Zappacosta vào thay Bellanova ở phút 60 Phút 60, Atalanta đưa ra sự thay đổi nhân sự khi D. Zappacosta được tung vào sân để thế chỗ cho R. Bellanova . Đang nắm lợi thế dẫn 1-0 trước Athletic Club, đội bóng thực hiện điều chỉnh nhằm làm mới nhân sự và duy trì thế trận chủ động.

60' Atalanta tung M. Pasalic vào sân thay L. Samardzic Phút 60, Atalanta thực hiện sự thay đổi nhân sự khi M. Pasalic được tung vào sân thay cho L. Samardzic . Trong bối cảnh đang dẫn trước Athletic Club với tỷ số 1-0, sự xuất hiện của Pasalic được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng duy trì sự chủ động trong nửa sau hiệp hai.

60' Athletic Club thay người nhằm tìm bàn gỡ Phút 60, Athletic Club thực hiện sự thay đổi nhân sự khi A. Djalo vào sân thế chỗ A. Berenguer . Sự bổ sung này được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho hàng công trong bối cảnh họ đang bị Atalanta dẫn trước 1-0.

60' Athletic Club thay người tìm kiếm bàn gỡ Phút 60, Athletic Club quyết định điều chỉnh nhân sự khi P. Canales được tung vào sân thay cho O. Sancet . Đang bị Atalanta dẫn trước 1-0, đại diện Tây Ban Nha rất cần sự tươi mới trên hàng công để hy vọng lật ngược thế cờ.

60' Athletic Club làm mới hàng thủ: A. Boiro vào sân Phút 60, Athletic Club thực hiện sự thay đổi người khi A. Boiro được tung vào sân để thế chỗ cho Y. Berchiche . Đang bị Atalanta dẫn trước 1-0, đội khách hy vọng làn gió mới này sẽ giúp cải thiện lối chơi trong thời gian còn lại của trận đấu.

60' Athletic Club điều chỉnh nhân sự ở phút 60 Phút 60, Athletic Club có sự thay đổi người khi M. Jauregizar được tung vào sân để thế chỗ cho I. Ruiz de Galarreta . Đội bóng xứ Basque đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp mới nhằm tìm bàn gỡ sau khi để Atalanta dẫn trước 1-0.

60' Athletic Club điều chỉnh nhân sự ở phút 60 Phút 60, Athletic Club thực hiện sự thay đổi người khi R. Navarro được tung vào sân thế chỗ cho I. Williams . Trong bối cảnh đang bị Atalanta dẫn trước 1-0, sự xuất hiện của Navarro được kỳ vọng sẽ giúp Athletic Club làm mới hàng công nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

70' Athletic Club điều chỉnh nhân sự: B. Prados Diaz vào sân Phút 70, Athletic Club quyết định rút B. Gerenabarrena ra nghỉ để nhường chỗ cho B. Prados Diaz . Đang bị Atalanta dẫn trước 1-0, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho lối chơi của Athletic Club trong phần còn lại của trận đấu.

70' Atalanta làm mới tuyến giữa với K. Sulemana Phút 70, Atalanta quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung K. Sulemana vào sân để thay thế cho Ederson . Đang dẫn trước Athletic Club với tỷ số 1-0, sự thay đổi này giúp đội bóng duy trì năng lượng và sự chủ động trong khoảng thời gian còn lại.

70' Atalanta điều chỉnh tuyến giữa: De Roon thế chỗ Gaetano Phút 70, Atalanta tiến hành thay đổi nhân sự khi M. De Roon được tung vào sân thế chỗ G. Gaetano . Sự xuất hiện của tiền vệ này được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng Italy gia cố khu vực trung tuyến nhằm bảo toàn lợi thế 1-0 trước Athletic Club.

70' Atalanta tung Kolasinac vào sân thay Bernasconi Phút 70, Atalanta thực hiện sự thay đổi nhân sự khi S. Kolasinac được tung vào sân để thế chỗ cho L. Bernasconi . Đang nắm lợi thế dẫn 1-0, sự xuất hiện của Kolasinac nhằm giúp Atalanta tăng cường sự chắc chắn nơi hàng thủ trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

82' Atalanta củng cố đội hình, F. Cassa vào sân Phút 82, Atalanta thực hiện sự thay đổi nhân sự khi F. Cassa được tung vào sân thay cho G. Raspadori . Đại diện Serie A đang nỗ lực duy trì sự chủ động và bảo vệ lợi thế 1-0 trước Athletic Club trong những phút cuối trận.

84' Athletic Club điều chỉnh nhân sự ở phút 84 Phút 84, Athletic Club thực hiện sự thay đổi người khi J. Louis-Jean được tung vào sân thay cho J. Areso . Trong thế bị Atalanta dẫn trước 1-0, Athletic Club đang nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới để hy vọng có bàn gỡ ở những phút cuối trận.

KT Kết thúc: Atalanta 1-0 Athletic Club Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 03:37 15/08/2026

Trận đấu giữa Atalanta và Athletic Club trong khuôn khổ Giao hữu CLB sẽ chính thức diễn ra vào lúc 01h45 ngày 15/08/2026. Đây là cuộc chạm trán mang tính chất thử nghiệm quan trọng giúp cả hai đội bóng rà soát lực lượng và chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải mới.

Phong độ thi đấu gần đây

Atalanta bước vào cuộc đối đầu này với thành tích thắng 2 trận và thua 1 trận trong 3 trận gần nhất. Đội bóng vẫn duy trì được sự tự tin nhất định nhưng cần nỗ lực hơn để tạo nên sự gắn kết hoàn hảo giữa các tuyến.

Ở chiều ngược lại, Athletic Club cho thấy phong độ thi đấu ổn định hơn trong giai đoạn vừa qua. Trong 5 trận gần nhất, đại diện Tây Ban Nha sở hữu thành tích thắng 3 trận, hòa 1 trận và chỉ chịu thua 1 trận. Chuỗi kết quả khả quan này giúp họ có được sự chủ động cần thiết về mặt tâm lý.

Lịch sử đối đầu

Lịch sử ghi nhận hai đội từng chạm trán nhau 1 lần gần đây. Ở trận đấu đó, Athletic Club là đội giành chiến thắng, trong khi Atalanta chưa ghi nhận chiến thắng hay trận hòa nào. Kết quả đối đầu duy nhất này mang đến điểm tựa tin thần nho nhỏ cho đại diện xứ Basque.

Nhận định chung

Bên cạnh mục tiêu kết quả, cả Atalanta và Athletic Club đều coi đây là cơ hội kiểm nghiệm lối chơi cùng các phương án nhân sự. Athletic Club nhỉnh hơn về phong độ thi đấu ổn định gần đây, song Atalanta hoàn toàn có khả năng tạo nên màn trình diễn cân bằng và hấp dẫn.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Atalanta · 0 thắng 0 hòa Athletic Club · 1 thắng Atalanta 2 - 3 Athletic Club AC

Atalanta 3 Trận 2-0-1 T-H-B 7 Ghi (TB 2.3) 4 Thủng lưới Athletic Club 5 trận gần nhất B T T H T 7 Trận 5-1-1 T-H-B 25 Ghi (TB 3.6) 5 Thủng lưới