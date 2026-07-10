Zalgiris Vilnius thắng ngược Petrovac, mở toang cửa vòng loại Conference League Dẫn trước từ phút 18 rồi để Petrovac gỡ hòa, FK Zalgiris Vilnius bật lại với hai bàn của Petkovic và Bilenkyi để thắng chung cuộc 3-1 trên sân Stadion Mitar Mico Golis, qua đó chiếm lợi thế lớn ở vòng loại thứ nhất Europa Conference League. Petrovac dù có bàn rút ngắn của Carevic vẫn không thể ngăn đối thủ, chấp nhận thất bại và đối diện thử thách khó khăn ở lượt đi vòng loại.

Petrovac 1 - 3 FK Zalgiris Vilnius Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Petrovac tiếp đón FK Zalgiris Vilnius.

18' Petkovic mở tỷ số cho Zalgiris Vilnius Phút 18, N. Petkovic băng vào dứt điểm chính xác sau đường kiến tạo của B. Teixeira, đưa FK Zalgiris Vilnius vượt lên dẫn Petrovac 0-1. Bàn thắng mở tỷ số đến khá sớm, giúp đội khách nắm quyền chủ động trên sân Stadion Mitar Mico Golis.

27' Carevic đáp trả, Petrovac gỡ hòa 1-1 Phút 27, N. Carevic không bỏ lỡ cơ hội sau đường kiến tạo của T. Selimi, ấn định tỷ số 1-1 cho Petrovac. Đội chủ nhà đáp trả rất nhanh sau khi bị FK Zalgiris Vilnius dẫn trước ở phút 18, trận đấu tại vòng loại thứ nhất Europa Conference League đang trở nên hấp dẫn.

45' Franke phải nhận thẻ vàng trước giờ nghỉ Phút 45, D. Franke bên phía FK Zalgiris Vilnius nhận thẻ vàng, đúng lúc trận đấu chuẩn bị bước vào giờ nghỉ. Trước đó hai đội đã có màn ăn miếng trả miếng hấp dẫn, hiện tỷ số đang là 1-1 .

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

53' Gjelaj lãnh thẻ vàng, Petrovac thêm nỗi lo Phút 53, R. Gjelaj bên phía Petrovac phải nhận thẻ vàng, khiến hàng thủ đội chủ nhà cần thận trọng hơn trong phần còn lại của trận. Trước đó FK Zalgiris Vilnius cũng đã có D. Franke bị phạt thẻ, cho thấy cả hai đội đều đang thi đấu khá quyết liệt trong thế trận đang hòa 1-1.

58' Petkovic đưa Zalgiris Vilnius vượt lên dẫn 1-2 Phút 58, N. Petkovic lập công sau đường kiến tạo của D. Sesplaukis , giúp FK Zalgiris Vilnius vượt lên dẫn trước Petrovac với tỷ số 1-2. Sau khi bị gỡ hòa 1-1 ở phút 27, đội khách đáp trả đầy bản lĩnh để lấy lại thế trận.

61' Petrovac xáo trộn nhân sự, cần cứu vãn thế trận Phút 61, HLV Petrovac tung V. Strikovic vào sân thay I. Vukcevic khi đội nhà đang bị dẫn ngược 1-2. Sự thay đổi diễn ra không lâu sau bàn thua thứ hai ở phút 58, cho thấy ban huấn luyện muốn tìm thêm sinh lực để tái lập thế trận.

61' Petrovac xáo trộn nhân sự khi đang bị dẫn Phút 61, HLV Petrovac tung O. Obradovic vào sân thay D. Pesukic khi đội nhà đang bị FK Zalgiris Vilnius dẫn 1-2. Sự thay đổi diễn ra ngay sau khi đối thủ vừa ghi bàn ở phút 58, có thể nhằm làm mới sức tấn công cho chủ nhà.

68' Zalgiris Vilnius xoay người, tung Lytvynenko vào sân Phút 68, HLV FK Zalgiris Vilnius rút N. Petkovic để tung I. Lytvynenko vào sân trong bối cảnh đội khách đang dẫn 1-2 trước Petrovac. Sau hai bàn ghi được ở phút 18 và 58, đây có thể là toan tính nhằm giữ nhịp trận đấu và bảo toàn cách biệt mong manh này.

72' Petrovac xáo trộn nhân sự, tung Bakic vào sân Phút 72, HLV Petrovac quyết định rút T. Selimi để đưa D. Bakic vào sân, một sự thay đổi rất đáng chú ý khi đội chủ nhà đang bị dẫn 1-2. Cần một luồng sinh khí mới để lật ngược thế cờ trước một FK Zalgiris Vilnius đang chơi rất hiệu quả.

77' Zalgiris Vilnius xoay người giữ vàng thành quả Phút 77, HLV FK Zalgiris Vilnius rút B. Teixeira để tung G. Turda vào sân, làm mới đôi chân cho các cầu thủ ở tuyến trên. Sự thay đổi diễn ra khi đội khách đang tạm dẫn Petrovac 1-2, sau một hiệp hai đầy biến động với hai bàn thắng liên tiếp trước đó.

77' Zalgiris Vilnius điều chỉnh nhân sự khi đang dẫn 1-2 Phút 77, S. Mamatsashvili vào sân thay D. Franke , người vừa nhận thẻ vàng ở phút 45, bên phía FK Zalgiris Vilnius. Sự thay đổi diễn ra khi đội khách đang tạm dẫn 1-2 trước Petrovac và cần giữ chắc lợi thế trong những phút cuối.

80' Petrovac xoay người, tìm bàn gỡ Phút 80, HLV Petrovac rút S. Ficovic để tung N. Balevic vào sân, hy vọng có thêm sức tươi mới cho những phút cuối. Đội chủ nhà đang bị dẫn 1-2 trước FK Zalgiris Vilnius và rất cần một cú hích để tìm bàn gỡ.

80' Petrovac xoay người, tung Fabris vào sân Phút 80, HLV Petrovac rút N. Janjic để đưa D. Fabris vào sân, tìm kiếm sinh lực mới trên hàng công. Đội chủ nhà đang bị dẫn 1-2 và cần một cú hích để san bằng cách biệt trước FK Zalgiris Vilnius.

85' Zalgiris Vilnius tranh thủ thay người giữ vàng Phút 85, HLV FK Zalgiris Vilnius tung O. Verbickas vào sân thay M. Capan để làm mới đôi chân tuyến trên. Đây là sự điều chỉnh hợp lý khi đội khách đang tạm dẫn 2-1 trước Petrovac và cần giữ nhịp trong những phút cuối.

87' Bilenkyi khép lại màn trình diễn, Zalgiris vươn lên 1-3 Phút 87, S. Bilenkyi hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục của FK Zalgiris Vilnius, ấn định tỷ số 1-3 trước Petrovac. Sau khi bị dẫn trước rồi gỡ hòa 1-1, đội khách đã bùng nổ với hai bàn liên tiếp để tạo khoảng cách an toàn trong những phút cuối.

KT Kết thúc: Petrovac 1-3 FK Zalgiris Vilnius Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.

Cập nhật lúc 03:38 10/07/2026

Petrovac sẽ đón tiếp FK Zalgiris Vilnius trên sân nhà Stadion Mitar Mico Golis vào lúc 01h45 ngày 10/07/2026, trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Đây là cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ đến từ hai giải vô địch quốc gia khác nhau, mở ra một màn chạm trán giàu tính thử thách ngay từ những vòng đấu sớm của giải.

Bối cảnh trận đấu

Vòng loại UEFA Europa Conference League luôn là sân chơi khốc liệt, nơi các câu lạc bộ từ những nền bóng đá nhỏ hơn tìm kiếm cơ hội để khẳng định vị thế trên đấu trường châu lục. Việc được thi đấu trên sân nhà Stadion Mitar Mico Golis sẽ là lợi thế không nhỏ cho Petrovac, khi yếu tố sân nhà thường mang lại sự tự tin và ủng hộ từ khán giả địa phương.

Trong khi đó, FK Zalgiris Vilnius bước vào trận đấu với tư cách đội khách, buộc phải thích nghi nhanh với điều kiện thi đấu xa nhà để tìm kiếm kết quả có lợi trước khi bước vào lượt trận tiếp theo.

Nhận định chuyên môn

Ở những trận đấu mang tính chất vòng loại như thế này, yếu tố tâm lý và sự chuẩn bị chiến thuật đóng vai trò quyết định không kém phần thực lực đội hình. Petrovac nhiều khả năng sẽ chọn cách tiếp cận thận trọng, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và tận dụng các tình huống phản công nhanh để khai thác khoảng trống của đối thủ.

Ngược lại, FK Zalgiris Vilnius với kinh nghiệm thi đấu cúp châu Âu có thể sẽ chủ động kiểm soát thế trận nhiều hơn, đẩy cao đội hình nhằm tạo sức ép lên khung thành chủ nhà ngay từ những phút đầu.

Cuộc đối đầu tại Stadion Mitar Mico Golis hứa hẹn sẽ là màn thử thách bản lĩnh thực sự cho cả hai đội, khi mỗi điểm số giành được ở vòng loại đều có ý nghĩa quan trọng cho hành trình chinh phục tấm vé đi tiếp tại UEFA Europa Conference League.

Phong độ gần đây của Petrovac

01/07/2026: Mornar 0-0 Petrovac (Hòa)

01/07/2026: AF Elbasani 2-1 Petrovac (Thua)

27/06/2026: Macva 0-0 Petrovac (Hòa)

23/06/2026: Mladost Lucani 1-0 Petrovac (Thua)

25/05/2026: Petrovac 1-1 Buducnost Podgorica (Hòa)

Phong độ gần đây của FK Zalgiris Vilnius

05/07/2026: Šiauliai 0-3 FK Zalgiris Vilnius (Thắng)

28/06/2026: Džiugas Telšiai 0-0 FK Zalgiris Vilnius (Hòa)

20/06/2026: Banga 3-0 FK Zalgiris Vilnius (Thua)

16/06/2026: FK Zalgiris Vilnius 3-0 Panevėžys (Thắng)

13/06/2026: FK Zalgiris Vilnius 3-2 FK Trakai (Thắng)

Phong độ và thống kê đội

Petrovac (Chủ nhà)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

FK Zalgiris Vilnius (Khách)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Petrovac: Không có thông tin chấn thương

FK Zalgiris Vilnius: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng:

Tỷ lệ dự đoán:

Petrovac thắng: 33%

Hòa: 33%

FK Zalgiris Vilnius thắng: 33%

Dự đoán bàn thắng:

Petrovac: bàn

FK Zalgiris Vilnius: bàn

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