Žilina ngược dòng đánh bại GKS Katowice ở vòng loại Conference League Žilina ngược dòng thắng GKS Katowice 2-1 tại Štadión pod Dubňom, Zilina, ở vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League; GKS Katowice phải nhận thất bại sau trận đấu.

Žilina 2 - 1 GKS Katowice Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Žilina tiếp đón GKS Katowice.

6' L. Klemenz đưa GKS Katowice vượt lên Phút 6', L. Klemenz lập công cho GKS Katowice sau đường kiến tạo của B. Nowak, đưa đội khách mở tỷ số 0-1.

22' M. Roginic nhận thẻ vàng ở phút 22 Phút 22, M. Roginic của Žilina nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây là lời cảnh báo sớm dành cho cầu thủ Žilina trong phần còn lại của trận đấu.

29' M. Kacer gỡ hòa cho Žilina trên chấm phạt đền Phút 29', M. Kacer thực hiện thành công quả phạt đền, giúp Žilina gỡ hòa 1-1. Bàn thắng đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

42' J. Minarik nhận thẻ vàng Phút 42, J. Minarik của Žilina nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây là thẻ vàng thứ hai của Žilina trong trận đấu đang có tỷ số 1-1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

47' T. Hranica giúp Žilina vượt lên Phút 47, T. Hranica lập công cho Žilina sau đường kiến tạo của F. Kosa, nâng tỷ số lên 2-1 trước GKS Katowice. Žilina đã đảo ngược thế trận và vượt lên dẫn trước.

58' E. Markovic vào sân thay M. Wedrychowski Phút 58', E. Markovic vào sân thay M. Wedrychowski bên phía GKS Katowice. Đội khách có sự điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh đang bị Žilina dẫn 2-1.

58' GKS Katowice điều chỉnh nhân sự Phút 58', GKS Katowice thay người: K. Lukasiak vào sân, S. Milewski rời sân. Đội bóng này thực hiện sự điều chỉnh nhân sự trong hiệp hai.

58' GKS Katowice thay người ở phút 58 Phút 58', GKS Katowice đưa A. Zrelak vào sân thay I. Shkurin. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý của GKS Katowice trong bối cảnh Žilina đã vượt lên dẫn trước.

59' E. Markovic nhận thẻ vàng Phút 59', E. Markovic của GKS Katowice nhận thẻ vàng. Đây là lời nhắc nhở với hàng thủ đội khách trong thời điểm Žilina đang dẫn trước.

62' P. Stano nhận thẻ vàng ở phút 62 Phút 62', P. Stano của Žilina nhận thẻ vàng.

64' J. Badzgon nhận thẻ vàng Phút 64, J. Badzgon của Žilina nhận thẻ vàng. Trận đấu đang diễn ra căng thẳng với liên tiếp những pha phạm lỗi bị trọng tài nhắc nhở.

64' A. Jedrych nhận thẻ vàng ở phút 64 Phút 64, A. Jedrych của GKS Katowice nhận thẻ vàng. Những phút gần đây đang chứng kiến liên tiếp các án phạt, cho thấy trận đấu trở nên căng thẳng hơn.

67' Žilina thay người ở phút 67 Phút 67, Žilina điều chỉnh nhân sự khi M. Fasko vào sân thay P. Ilko. Đội chủ nhà đang dẫn trước GKS Katowice, nên sự thay đổi này có thể giúp họ duy trì lợi thế trong phần còn lại.

73' GKS Katowice thay người phút 73 Phút 73, GKS Katowice đưa B. Wolski vào sân thay J. Bosch. Sự thay đổi diễn ra khi đội khách đang bị Žilina dẫn 2-1.

74' Žilina điều chỉnh nhân sự ở phút 74 Phút 74', Žilina đưa X. Adang vào sân thay M. Kacer khi đang dẫn GKS Katowice 2-1.

74' Žilina điều chỉnh nhân sự ở phút 74 Phút 74, L. Prokop vào sân thay M. Roginic bên phía Žilina. Đội chủ nhà có thêm sự điều chỉnh trong bối cảnh đang dẫn trước GKS Katowice.

82' Žilina thay người ở phút 82 Phút 82', Žilina đưa A. Florea vào sân thay F. Bzdyl. Đội chủ nhà tiếp tục điều chỉnh nhân sự trong hiệp hai.

82' Žilina thay người ở phút 82 Phút 82, Žilina đưa S. Datko vào sân thay F. Kosa. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý của đội chủ nhà trong những phút cuối.

84' GKS Katowice thay người ở phút 84 Phút 84, S. Bartlewicz vào sân thay B. Nowak khi GKS Katowice đang bị Žilina dẫn 2-1. Một điều chỉnh nhân sự muộn để đội khách tìm kiếm sự khởi sắc trong những phút còn lại.

90' K. Bari nhận thẻ vàng phút 90 Phút 90, K. Bari của Žilina nhận thẻ vàng. Žilina vẫn đang dẫn 2-1 trước GKS Katowice.

90+4' A. Czerwinski nhận thẻ vàng cuối trận Phút 90+4', A. Czerwinski của GKS Katowice nhận thẻ vàng. Chiếc thẻ đến trong những phút cuối, khi GKS Katowice đang phải bám đuổi Žilina.

90+4' A. Florea nhận thẻ vàng ở phút bù giờ Phút 90+4', A. Florea (Žilina) nhận thẻ vàng. Trong những phút bù giờ, Žilina cần giữ sự tập trung để bảo toàn lợi thế 2-1.

KT Kết thúc: Žilina 2-1 GKS Katowice Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 03:22 24/07/2026

Thông tin trận đấu

Žilina sẽ đối đầu GKS Katowice tại UEFA Europa Conference League vào lúc 01:30 ngày 24/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Štadión pod Dubňom.

Đây là màn so tài có tính chất khó đoán khi dữ liệu đối đầu gần nhất cho thấy hai đội chưa tạo ra khoảng cách rõ ràng. Cả Žilina và GKS Katowice đều cần duy trì sự tập trung trong từng giai đoạn, đặc biệt khi những chi tiết nhỏ có thể quyết định cục diện một trận đấu cân bằng.

Cán cân đối đầu vẫn cân bằng

Žilina và GKS Katowice mới có 1 lần chạm trán gần nhất. Kết quả tổng hợp là Žilina thắng 0 trận, hòa 1 trận và GKS Katowice thắng 0 trận.

Con số này không cho thấy ưu thế nghiêng về bên nào. Việc hai đội từng hòa nhau cũng khiến cuộc đối đầu sắp tới trở nên đáng chú ý, bởi cả hai đều không có cơ sở rõ ràng để áp đặt vị thế dựa trên lịch sử đối đầu. Khả năng kiểm soát nhịp độ và hạn chế sai sót vì thế có thể quan trọng hơn việc dựa vào lợi thế quá khứ.

Žilina cần tận dụng lợi thế sân nhà

Štadión pod Dubňom là địa điểm tổ chức trận đấu, qua đó Žilina có điều kiện thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên, dữ liệu được cung cấp không bao gồm thành tích sân nhà, phong độ gần đây, vị trí tại giải hay khoảng cách giữa hai đội. Vì vậy, chưa thể kết luận Žilina đang có ưu thế rõ rệt ngoài yếu tố địa điểm thi đấu.

Trong bối cảnh đó, đội chủ nhà cần hướng tới cách nhập cuộc chặt chẽ, tránh để trận đấu bị đẩy vào thế giằng co thiếu kiểm soát. Khả năng chuyển trạng thái nhanh, duy trì cự ly đội hình và tận dụng những tình huống cố định có thể trở thành các điểm then chốt, nhưng hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào cách tổ chức của từng đội.

GKS Katowice có cơ hội tạo thế cân bằng

GKS Katowice bước vào trận đấu với thành tích đối đầu gần nhất ngang bằng Žilina. Việc từng hòa đối thủ cho thấy đội khách không bị đặt trong thế bất lợi rõ ràng về mặt lịch sử, dù kết quả này cũng chưa đủ để khẳng định họ có thể kiểm soát trận đấu trên sân Štadión pod Dubňom.

Đội khách có thể ưu tiên sự chắc chắn ở khu vực giữa sân và kiên nhẫn chờ thời điểm tổ chức phản công. Dẫu vậy, đây chỉ là những điểm cần theo dõi trong trận đấu, bởi nguồn thông tin hiện không nêu sơ đồ chiến thuật, phong độ hoặc nhân sự cụ thể của GKS Katowice.

Những điểm có thể quyết định trận đấu

Dữ liệu hiện không cung cấp đội hình dự kiến, danh sách cầu thủ vắng mặt hay sơ đồ chiến thuật của hai đội. Do đó, chưa thể xác định bên nào có ưu thế về nhân sự hoặc dự đoán chính xác cách mỗi huấn luyện viên bố trí đội hình.

Với những gì đã biết, cuộc đấu sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng duy trì cấu trúc phòng ngự, kiểm soát bóng ở các khu vực quan trọng và xử lý cơ hội. Žilina có lợi thế sân nhà, trong khi GKS Katowice sở hữu nền tảng đối đầu không bất lợi. Nếu một bên mắc sai lầm trong khâu triển khai hoặc để lộ khoảng trống khi chuyển trạng thái, thế cân bằng có thể nhanh chóng thay đổi.

Nhận định Žilina vs GKS Katowice

Žilina và GKS Katowice được chờ đợi tạo ra một trận đấu giằng co tại UEFA Europa Conference League. Lịch sử đối đầu gần nhất kết thúc với kết quả hòa và chưa cho thấy sự vượt trội của bên nào. Vì vậy, trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi bản lĩnh trong những thời điểm quan trọng, khả năng tận dụng cơ hội và mức độ kỷ luật của hàng phòng ngự.

Chưa có đủ dữ liệu để khẳng định đội nào chiếm ưu thế rõ ràng hoặc đưa ra dự đoán tỷ số cụ thể. Điều có thể xác định là cả Žilina lẫn GKS Katowice đều cần thi đấu thận trọng, bởi cán cân hiện tại không tạo ra khoảng cách đáng kể giữa hai đội.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Žilina · 0 thắng 1 hòa GKS Katowice · 0 thắng Žilina 1 - 1 GKS Katowice Hòa

Žilina 5 trận gần nhất H T B H H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới GKS Katowice 5 trận gần nhất H H T T