Žilina ngược dòng hạ HNK Hajduk Split ở vòng loại Europa League Žilina ngược dòng thắng HNK Hajduk Split 2-1 tại vòng loại thứ nhất Europa League trên sân Štadión pod Dubňom, qua đó giành lợi thế từ chiến thắng còn đội khách chịu thất bại đáng tiếc. Hoorenbeeck ghi bàn cho HNK Hajduk Split, trước khi Roginic và pha phản lưới của Melnjak giúp Žilina hoàn tất màn lội ngược dòng.

Žilina 2 - 1 HNK Hajduk Split Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Žilina tiếp đón HNK Hajduk Split.

20' S. Hrgovic nhận thẻ vàng Phút 20', S. Hrgovic của HNK Hajduk Split nhận thẻ vàng sau một pha truy cản.

30' A. Van Hoorenbeeck nhận thẻ vàng Phút 30, A. Van Hoorenbeeck (HNK Hajduk Split) nhận thẻ vàng sau pha truy cản.

45+2' A. Van Hoorenbeeck đưa HNK Hajduk Split vượt lên Phút 45+2', A. Van Hoorenbeeck dứt điểm ghi bàn cho HNK Hajduk Split sau đường kiến tạo của S. Hrgovic, đưa đội khách dẫn Žilina 0-1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Žilina điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai Phút 46', Žilina thay người: M. Okal vào sân thay T. Paliscak. Đang bị HNK Hajduk Split dẫn 0-1, đội chủ nhà lập tức có điều chỉnh khi hiệp hai bắt đầu.

51' M. Roginic giúp Žilina gỡ hòa Phút 51', M. Roginic lập công cho Žilina sau đường kiến tạo của F. Kosa, đưa trận đấu về tỷ số 1-1.

64' HNK Hajduk Split thay người ở phút 64 Phút 64', D. de Almeida vào sân thay N. Skoko bên phía HNK Hajduk Split. Đội khách có sự điều chỉnh trong bối cảnh trận đấu đang trở lại thế cân bằng.

66' Žilina điều chỉnh nhân sự giữa hiệp hai Phút 66, Žilina thay người: F. Bzdyl vào sân, M. Kacer rời sân. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý của đội chủ nhà trong hiệp hai.

66' Žilina thay người ở phút 66 Phút 66, M. Fasko vào sân thay F. Kosa bên phía Žilina, trong bối cảnh trận đấu đang có tỷ số 1-1. Đội chủ nhà tiếp tục điều chỉnh nhân sự khi thế trận vẫn cân bằng.

67' X. Adang nhận thẻ vàng Phút 67, X. Adang của Žilina nhận thẻ vàng vì lỗi Roughing.

72' Žilina thay người ở phút 72 Phút 72, Žilina đưa S. Datko vào sân thay P. Ilko. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý khi trận đấu đang diễn ra giằng co.

75' Hajduk Split thay người ở phút 75 Phút 75', HNK Hajduk Split đưa A. Sanyang vào sân thay S. Hrgovic. Đội khách có sự điều chỉnh trong thế trận đang cân bằng 1-1.

75' HNK Hajduk Split điều chỉnh nhân sự Phút 75', HNK Hajduk Split đưa A. Guram vào sân thay R. Brajkovic. Đội khách thực hiện sự điều chỉnh nhân sự trong thế trận đang giằng co.

82' A. Florea vào sân thay X. Adang Phút 82, A. Florea vào sân thay X. Adang bên phía Žilina. Trong thế trận đang cân bằng 1-1, sự điều chỉnh này mang đến thêm một phương án cho đội chủ nhà trong những phút cuối.

86' HNK Hajduk Split thay người phút 86 Phút 86', HNK Hajduk Split đưa M. Livaja vào sân thay M. Sego. Sự điều chỉnh diễn ra khi thế trận vẫn đang giằng co.

90+1' Žilina vượt lên nhờ pha phản lưới phút 90+1 Phút 90+1, D. Melnjak (HNK Hajduk Split) đá phản lưới nhà, giúp Žilina vượt lên dẫn trước 2-1. Bàn thắng đến ở thời điểm cuối trận, tạo bước ngoặt đầy kịch tính.

90+2' A. Florea nhận thẻ vàng ở phút bù giờ Phút 90+2', A. Florea của Žilina nhận thẻ vàng vì lỗi ngáng chân. Žilina cần giữ sự tập trung khi đang dẫn 2-1.

KT Kết thúc: Žilina 2-1 HNK Hajduk Split Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 03:26 17/07/2026

Đội hình chính thức Žilina Sơ đồ 3-4-3 · HLV Pavol Stano HNK Hajduk Split Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Gonzalo Garcia 1 Jakub Badžgoń 33 Tobias Pališčák 17 Ján Minárik 28 Aleksandre Narimanidze 21 Timotej Hranica 6 Xavier Adang 66 Miroslav Káčer 20 Krisztián Bari 7 František Kóša 95 Marko Roginić 16 Patrik Iľko 33 Toni Silić 22 Mathieu Acapandié 36 Marino Skelin 5 Alec Van Hoorenbeeck 32 Šimun Hrgović 21 Rokas Pukštas 4 Adrion Pajaziti 28 Roko Brajković 37 Noa Skoko 17 Dario Melnjak 11 Michele Šego Dự bị Žilina 1 Dávid Sípoš 26 Tamás Tarcsi 2 Marek Okal 14 Michal Svoboda 25 Filip Kaša 10 Andrei Florea 11 Fabian Bzdyl 24 Samuel Ďatko 77 Robert Petruska HNK Hajduk Split 1 Ivica Ivušić 44 Dante Stipica 14 Ron Raçi 38 Luka Hodak 15 Dario Marešić 3 Roko Gabrić 9 Dalisson de Almeida 19 Etnik Brruti 20 Alberto del Moral Cập nhật đội hình lúc 01:05 17/07/2026

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Žilina vs HNK Hajduk Split

Thời gian: 01h30 ngày 17/07/2026

Giải đấu: UEFA Europa League

Žilina và HNK Hajduk Split gặp nhau trong trận đấu mà những dữ liệu gần nhất cho thấy sự khác biệt rõ ràng về kết quả. Žilina vừa nhận thất bại, còn HNK Hajduk Split bước vào cuộc so tài với một chiến thắng. Ở lần đối đầu gần nhất được ghi nhận, HNK Hajduk Split cũng là đội giành phần thắng.

Žilina cần phản ứng sau thất bại gần nhất

Thông tin phong độ của Žilina hiện chỉ ghi nhận một kết quả gần nhất là thất bại. Vì vậy, điều quan trọng với đội bóng này là tìm lại sự cân bằng ngay từ những phút đầu, thay vì để kết quả trước đó tác động đến cách nhập cuộc.

Trong bối cảnh dữ liệu phong độ được cung cấp khá hạn chế, chưa thể đánh giá sâu hơn về chuỗi kết quả, khả năng ghi bàn hay hiệu suất phòng ngự của Žilina. Tuy nhiên, trận đấu này vẫn đặt ra yêu cầu rõ ràng: Žilina phải kiểm soát tốt các tình huống chuyển trạng thái và duy trì sự tập trung khi đối thủ tạo sức ép.

HNK Hajduk Split có điểm tựa từ kết quả gần nhất

HNK Hajduk Split đang có kết quả thắng ở lần ra sân gần nhất. Đây là điểm tựa về tinh thần trước khi đội bóng bước vào trận đấu tại UEFA Europa League, dù không đủ cơ sở để khẳng định họ sẽ tiếp tục duy trì ưu thế trong mọi khía cạnh.

Bên cạnh đó, HNK Hajduk Split đã thắng ở lần đối đầu gần nhất với Žilina. Xu hướng này có thể giúp đội khách thi đấu tự tin hơn, đặc biệt trong những thời điểm trận đấu trở nên giằng co. Dẫu vậy, lợi thế từ lịch sử đối đầu chỉ mang tính tham khảo, còn cục diện thực tế vẫn phụ thuộc vào cách hai đội triển khai trận đấu.

Điểm then chốt nằm ở cách tiếp cận trận đấu

Với những dữ liệu hiện có, chưa thể xác định sơ đồ chiến thuật hoặc danh sách nhân sự dự kiến của hai đội. Vì thế, trọng tâm chiến thuật nên được nhìn từ cách mỗi bên xử lý sức ép và tận dụng thời điểm chuyển đổi giữa phòng ngự với tấn công.

Žilina có thể cần ưu tiên một thế trận chắc chắn để hạn chế rủi ro sau kết quả gần nhất. Việc giữ cự ly đội hình hợp lý sẽ giúp họ tránh để HNK Hajduk Split khai thác khoảng trống. Ngược lại, HNK Hajduk Split cần biến sự tự tin từ chiến thắng gần nhất thành khả năng kiểm soát thế trận, thay vì chỉ dựa vào ưu thế tâm lý.

Đặc biệt, bàn thắng mở tỷ số nếu xuất hiện sẽ có thể tác động đáng kể đến cách hai đội lựa chọn mức độ mạo hiểm. Đội bị dẫn sẽ phải đẩy cao đội hình, trong khi bên có lợi thế có thể tập trung hơn vào việc bảo toàn cấu trúc phòng ngự và chờ cơ hội phản công.

Nhận định Žilina vs HNK Hajduk Split

HNK Hajduk Split đang có hai cơ sở thuận lợi hơn về mặt kết quả: chiến thắng gần nhất và ưu thế ở lần đối đầu gần nhất. Trong khi đó, Žilina cần chứng minh khả năng phản ứng sau thất bại và cải thiện cách nhập cuộc.

Trận đấu được dự báo sẽ phụ thuộc nhiều vào sự kiên nhẫn, khả năng hạn chế sai lầm và cách hai đội xử lý những thời điểm quyết định. Chưa có đủ dữ liệu để đưa ra kết luận về tỷ số, nhưng HNK Hajduk Split đang sở hữu nền tảng tâm lý tốt hơn trước giờ bóng lăn.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Žilina · 0 thắng 0 hòa HNK Hajduk Split · 1 thắng HNK Hajduk Split 2 - 0 Žilina HHS

Žilina 5 trận gần nhất B H H B H 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 2 Thủng lưới HNK Hajduk Split 5 trận gần nhất T T T T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 0 Thủng lưới