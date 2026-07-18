Zinedine Zidane chính thức dẫn dắt tuyển Pháp: Sứ mệnh phục hưng vị thế nhà vua châu Âu Cựu thuyền trưởng Real Madrid đạt thỏa thuận tiếp quản Les Bleus thay Didier Deschamps, vạch ra lộ trình đưa Michael Olise và Kylian Mbappe trở thành tâm điểm tại Euro 2028.

Sau nhiều năm chờ đợi và hàng loạt lời đồn đoán, kỷ nguyên Zinedine Zidane tại đội tuyển Pháp cuối cùng đã bắt đầu. Theo thông tin từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, huyền thoại sinh năm 1972 đã đạt được thỏa thuận để trở thành tân huấn luyện viên trưởng của "Les Bleus", hiện thực hóa giấc mơ lớn nhất trong sự nghiệp cầm quân của mình.

Zinedine Zidane chính thức hoàn thành giấc mơ dẫn dắt đội tuyển quốc gia Pháp.

Quyết định này được đưa ra ngay sau khi tuyển Pháp dừng bước tại bán kết World Cup 2026 với thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha. Sự xuất hiện của Zidane được kỳ vọng sẽ thổi một luồng sinh khí mới vào đội hình đầy rẫy ngôi sao nhưng đang có dấu hiệu bão hòa về ý tưởng chiến thuật dưới thời Didier Deschamps.

Kế hoạch phục hưng và sự trở lại của "Số 10" thực thụ

Không chỉ dừng lại ở việc ký kết hợp đồng, Zidane được cho là đã sớm vạch ra một lộ trình nhân sự chi tiết cho tương lai của bóng đá Pháp. Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong triết lý của tân thuyền trưởng chính là việc khôi phục vai trò của một tiền vệ kiến thiết tài hoa – một "số 10" cổ điển nhưng mang hơi thở hiện đại.

Nhân vật trung tâm trong kế hoạch này là Michael Olise. Ngôi sao đang thuộc biên chế Bayern Munich được Zidane đánh giá cực cao về nhãn quan chiến thuật và khả năng tạo đột biến. Mục tiêu của chiến lược gia 52 tuổi là xây dựng một trục dọc vững chắc, nơi Olise đóng vai trò tiếp đạn cho thủ quân Kylian Mbappe. Sự kết hợp giữa kỹ thuật của Olise và tốc độ của Mbappe được dự báo sẽ tạo nên hàng công đáng sợ nhất thế giới trong những năm tới.

Lộ trình chinh phục Euro 2028 và World Cup 2030

Hợp đồng của Zidane với Liên đoàn Bóng đá Pháp sẽ kéo dài qua các giải đấu lớn quan trọng, bao gồm UEFA Nations League, Euro 2028 và World Cup 2030. Trong đó, chức vô địch Euro 2028 tại Vương quốc Anh và Ireland được đặt lên hàng đầu. Đây là danh hiệu mà người hâm mộ Pháp đã khao khát suốt hơn hai thập kỷ, kể từ lần đăng quang gần nhất vào năm 2000 – giải đấu mà chính Zidane là nhân tố chủ chốt trên sân cỏ.

Để chuẩn bị cho nhiệm vụ này, Zidane đã sắp xếp xong đội ngũ ban huấn luyện thân tín và dự kiến sẽ ký hợp đồng chính thức ngay trong tháng này. Trước đó, cựu thuyền trưởng Real Madrid từng từ chối rất nhiều lời đề nghị hấp dẫn từ các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu chỉ để kiên nhẫn chờ đợi cơ hội tiếp quản chiếc ghế nóng tại tuyển quốc gia.

Thách thức từ những đối thủ lớn

Dù sở hữu đội hình chất lượng, Zidane sẽ phải đối mặt với những thách thức không nhỏ khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Tây Ban Nha hay Argentina đang thể hiện phong độ cực kỳ ổn định. Tại World Cup 2026, Tây Ban Nha đã cho thấy sự vượt trội về lối chơi kiểm soát, trong khi Argentina vẫn là một thế lực đáng gờm với những thống kê phòng ngự và phạm lỗi đầy tính toán.

Sự kiên nhẫn của Zidane trong suốt thời gian qua cho thấy ông đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tâm lý và chiến thuật. Người hâm mộ xứ lục lăng đang kỳ vọng rằng, với cái uy của một huyền thoại và tư duy của một nhà cầm quân từng 3 lần liên tiếp vô địch Champions League, Zidane sẽ đưa bóng đá Pháp trở lại vị thế thống trị tuyệt đối.