Zinedine Zidane nhận lương 3,6 triệu euro mỗi năm khi dẫn dắt tuyển Pháp và cơ chế thưởng Liên đoàn Bóng đá Pháp chi gần 316.000 euro mỗi tháng cho Zidane; các khoản phụ có thể đưa thu nhập lên 5,4 triệu euro/năm trong hợp đồng đến World Cup 2030.

Zinedine Zidane nhận mức lương cơ bản khoảng 3,6 triệu euro mỗi năm khi trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp, theo RMC Sports và L'Equipe. Nếu hoàn thành các điều khoản phụ trong hợp đồng, thu nhập của ông có thể tăng lên 5,4 triệu euro mỗi năm, tương đương 450.000 euro mỗi tháng.

Mức đãi ngộ này thấp hơn lương cơ bản 3,8 triệu euro mỗi năm của người tiền nhiệm Didier Deschamps. Tuy nhiên, cơ chế thưởng khiến tổng thu nhập tiềm năng của Zidane cao hơn đáng kể, phản ánh kỳ vọng lớn dành cho nhà cầm quân từng ba lần liên tiếp vô địch Champions League cùng Real Madrid.

Lương cơ bản đưa Zidane vào nhóm huấn luyện viên tuyển quốc gia hưởng cao nhất

Cụ thể, Liên đoàn Bóng đá Pháp chi gần 316.000 euro mỗi tháng cho Zidane, tương ứng 3,6 triệu euro mỗi năm. Với mức lương cơ bản này, ông đứng thứ năm trong danh sách các huấn luyện viên đội tuyển quốc gia có thu nhập cao nhất thế giới theo dữ liệu được nguồn tin công bố.

Huấn luyện viên Đội tuyển Thu nhập mỗi năm Carlo Ancelotti Brazil 10 triệu euro Mauricio Pochettino Mỹ 6 triệu euro Thomas Tuchel Anh 5,8 triệu euro Fabio Cannavaro Uzbekistan 4 triệu euro Zinedine Zidane Pháp 3,6 triệu euro

Khoản thưởng theo điều khoản phụ có thể nâng mức nhận hàng tháng của Zidane từ gần 316.000 euro lên 450.000 euro. Đây là yếu tố quan trọng trong cấu trúc hợp đồng, bởi thành tích ở các giải đấu lớn sẽ quyết định thu nhập thực tế của ông trong nhiệm kỳ mới.

Ngoại lệ về trần lương để đưa Zidane về tuyển Pháp

Theo L'Equipe, Liên đoàn Bóng đá Pháp đã đề nghị Bộ Thể thao Pháp ban hành ngoại lệ để Zidane được nhận lương vượt 3 triệu euro. Mức đãi ngộ của ông cao hơn nhiều so với trần 450.000 euro mỗi năm mà Bộ Thể thao Pháp vừa áp dụng cho nhân viên của Liên đoàn Bóng đá Pháp.

Liên đoàn lập luận rằng mức lương cao là điều kiện cần thiết để mời một huấn luyện viên đẳng cấp như Zidane. Cơ quan này cũng cho rằng sức hút thương mại của cựu huấn luyện viên Real Madrid có thể bù đắp chi phí, trước khi các bên hoàn tất thủ tục để ông kế nhiệm Deschamps.

Hợp đồng đến World Cup 2030 và thử thách đầu tiên

Chiều 28/7, Liên đoàn Bóng đá Pháp công bố Zidane là huấn luyện viên mới của đội tuyển. Ông ký hợp đồng kéo dài đến hết World Cup 2030 và bắt đầu công việc chuẩn bị cho Nations League 2026/27.

EURO 2028 sẽ là chiến dịch lớn đầu tiên của Zidane trên cương vị mới. Đây cũng là giai đoạn cho thấy liệu thành công của ông ở cấp câu lạc bộ có thể được chuyển hóa thành sức cạnh tranh bền vững cho đội tuyển Pháp hay không.

Zidane ra mắt truyền thông và CĐV Pháp.

Trong ngày nhậm chức, Zidane gọi việc dẫn dắt tuyển Pháp là niềm tự hào lớn nhất sự nghiệp, đồng thời thừa nhận áp lực đi kèm. Ông gửi lời cảm ơn Chủ tịch Philippe Diallo và ban lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Pháp, cũng như bày tỏ sự tôn trọng đối với di sản mà Deschamps cùng các cộng sự xây dựng trong 14 năm.

Zidane từng dẫn dắt Real Madrid trong hai nhiệm kỳ, từ 2016 đến 2018 và từ 2019 đến 2021. Dấu ấn nổi bật nhất là ba chức vô địch Champions League liên tiếp giai đoạn 2016-2018, bên cạnh hai danh hiệu La Liga. Sau khi rời Real Madrid năm 2021, ông nghỉ ngơi suốt 5 năm trước khi nhận lời dẫn dắt đội tuyển Pháp vào mùa hè 2026.