Zinedine Zidane nhận mức lương ngoại lệ 5,4 triệu euro khi dẫn dắt tuyển Pháp Zinedine Zidane nhận mức đãi ngộ tới 5,4 triệu euro mỗi năm tại tuyển Pháp, vượt rào cản quy định trần thu nhập mới của thể thao nước này.

Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) đã chính thức bổ nhiệm Zinedine Zidane làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia với bản hợp đồng có thời hạn 4 năm. Đánh dấu sự trở lại của một biểu tượng bóng đá hàng đầu, thương vụ này nhanh chóng thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận bởi cấu trúc thu nhập kỷ luật mang tính ngoại lệ so với luật quản trị thể thao hiện hành của quốc gia này.

Zidane mang theo kỳ vọng to lớn của nước Pháp khi ngồi vào ghế HLV đội tuyển quốc gia. Ảnh: Reuters.

Đãi ngộ kỷ lục và cơ chế pháp lý đặc biệt

Theo tiết lộ từ đài RMC, hợp đồng của nhà cầm quân 54 tuổi bao gồm mức lương cố định 300.000 euro mỗi tháng, tương đương 3,6 triệu euro mỗi năm. Tuy nhiên, nếu hoàn thành các điều khoản thưởng theo thành tích, tổng thu nhập của Zidane có thể cán mốc 450.000 euro mỗi tháng (tương đương 5,4 triệu euro mỗi mùa giải).

Mức thù lao này vượt xa quy định mới về quản lý thể thao chuyên nghiệp tại Pháp. Theo luật hiện hành, nhân sự và cấp lãnh đạo tại các liên đoàn thể thao nước này bị áp trần thu nhập ở mức 450.000 euro mỗi năm, ngoại trừ những trường hợp được chính phủ cấp phép đặc biệt. Tuy nhiên, tờ L’Équipe xác nhận FFF không cần thực hiện thủ tục xin ngoại lệ do hợp đồng với Zidane đã được ký kết trước thời điểm văn bản pháp lý mới chính thức có hiệu lực.

Đối tượng / Hạng mục Mức thu nhập / năm (EUR) Ghi chú Trần thu nhập luật mới 450.000 Áp dụng cho liên đoàn thể thao Pháp Didier Deschamps (HLV cũ) 3.800.000 Nhiệm kỳ 14 năm (đã kết thúc) Zinedine Zidane (Lương cơ bản) 3.600.000 Mức cố định theo hợp đồng 4 năm Zinedine Zidane (Tối đa) 5.400.000 Đã bao gồm thưởng thành tích

Khát vọng chiến thắng và bài toán chuyển giao thế hệ

Bên cạnh yếu tố tài chính, thương vụ bổ nhiệm Zidane đại diện cho một bước ngoặt lớn về định hướng chiến lược. Người tiền nhiệm Didier Deschamps từng nhận khoảng 3,8 triệu euro mỗi năm trong suốt nhiệm kỳ kéo dài 14 năm. Việc FFF chấp nhận chi trả mức thu nhập kịch trần thể hiện tham vọng duy trì vị thế đỉnh cao của Les Bleus trong chu kỳ hướng tới World Cup 2030.

Chủ tịch FFF Philippe Diallo khẳng định yếu tố tài chính không phải là rào cản hay động lực chính trong quá trình đàm phán. Ông chia sẻ: "Đây không phải vấn đề tiền bạc. Chúng tôi nói về khát vọng, về một liên đoàn muốn tuyển Pháp chiến thắng và một cầu thủ từng mơ khoác màu áo xanh."

Ngay sau khi thông tin được công bố, tiền đạo thủ quân Kylian Mbappe đã gửi lời chào đón nồng nhiệt đến cựu thuyền trưởng Real Madrid trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đằng sau sự hào hứng từ người hâm mộ và cầu thủ, Zidane sẽ phải đối mặt với áp lực công việc khổng lồ. Nhiệm vụ tối thượng của chiến lược gia 54 tuổi là tái thiết lập phong cách chơi bóng, giải quyết các bài toán về lực lượng và thực hiện cuộc chuyển giao thế hệ mượt mà cho bóng đá Pháp trong chặng đường 4 năm tới.