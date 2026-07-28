Zinedine Zidane ra mắt tuyển Pháp cùng đề xuất hợp đồng lịch sử đến năm 2034 Zinedine Zidane chuẩn bị chính thức tiếp quản ĐT Pháp và gửi đề xuất bản hợp đồng kéo dài 8 năm tới FFF nhằm xây dựng một đế chế bền vững.

Băng ghế huấn luyện Đội tuyển Quốc gia Pháp chuẩn bị đón nhận một bước ngoặt lịch sử. Zinedine Zidane sẽ chính thức ra mắt trên cương vị thuyền trưởng của "Les Bleus" trong tuần này. Đáng chú ý, cựu thuyền trưởng Real Madrid không chỉ đến để thực hiện một nhiệm kỳ thông thường, mà ông đã gửi tới Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) một bản đề xuất đầy táo bạo: hợp đồng kéo dài 8 năm, có thời hạn đến tận năm 2034.

Zidane muốn hợp đồng 8 năm cùng ĐT Pháp.

Kế hoạch xây dựng đế chế kéo dài một thập kỷ

Yêu cầu về một bản giao kèo kéo dài gần 10 năm là động thái chưa từng có tiền lệ trong lịch sử bóng đá hiện đại ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Quyết định này thể hiện tầm nhìn chiến lược của Zidane: không dừng lại ở các mục tiêu ngắn hạn, mà muốn đặt nền móng cho một hệ thống phát triển toàn diện và duy trì vị thế đỉnh cao cho bóng đá Pháp qua ít nhất hai kỳ World Cup tiếp theo.

Bản lĩnh từ di sản Champions League

Niềm tin mà FFF cũng như giới mộ điệu dành cho chiến lược gia 54 tuổi hoàn toàn có cơ sở vững chắc. Trong hai nhiệm kỳ dẫn dắt Real Madrid, Zidane đã thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi giành 3 chức vô địch UEFA Champions League liên tiếp và sở hữu tỷ lệ chiến thắng ấn tượng lên tới 66%.

Bên cạnh tư duy chiến thuật sắc bén, khả năng quản trị phòng thay đồ chứa đựng nhiều ngôi sao lớn của "Zizou" được xem là chìa khóa then chốt để giúp ĐT Pháp duy trì sự ổn định và sức mạnh sau những biến động vừa qua.

Tuyên bố tham vọng của bóng đá Pháp

FFF hiện đang cân nhắc nghiêm túc đề nghị từ Zidane. Việc trao trọn quyền lực và niềm tin cho một biểu tượng quốc gia trong một khoảng thời gian dài như vậy sẽ là tuyên bố đanh thép cho tham vọng tiếp tục thống trị bóng đá thế giới của người Pháp. Sự kiện ra mắt chính thức của chiến lược gia này đang trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của bóng đá toàn cầu.