Zira và Paide bất phân thắng bại, cuộc đua vẫn chưa ngã ngũ Zira hòa Paide 1-1 tại Kapital Bank Arena ở vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League, khiến hai đội chưa thể phân định lợi thế sau trận đấu. Aydin đưa Zira dẫn trước, nhưng Anier giúp Paide giữ lại kết quả hòa.

Zira 1 - 1 Paide Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Zira tiếp đón Paide.

5' E. Aydin sớm đưa Zira vượt lên Phút 5', E. Aydin lập công, đưa Zira vượt lên dẫn trước Paide 1-0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

57' D. Luts nhận thẻ vàng ở phút 57 Phút 57, D. Luts (Paide) nhận thẻ vàng. Paide sẽ phải thận trọng hơn trong phần còn lại khi đang bị Zira dẫn 1-0.

62' Paide điều chỉnh nhân sự ở phút 62 Phút 62, H. Anier vào sân thay A. Badamosi bên phía Paide. Đội khách có thêm một sự điều chỉnh trong thế đang bị Zira dẫn trước.

62' Paide thay người ở phút 62 Phút 62, H. Ojamaa vào sân thay D. Luts bên phía Paide. Paide điều chỉnh nhân sự khi đang bị Zira dẫn trước.

71' H. Anier giúp Paide gỡ hòa Phút 71, H. Anier lập công, đưa Paide gỡ hòa 1-1 trước Zira. Thế trận tại Kapital Bank Arena trở lại cân bằng và cuộc đua ở những phút cuối hứa hẹn sẽ rất căng thẳng.

72' Paide thay người sau bàn gỡ hòa Phút 72, Daniel Cabral vào sân thay M. Miller bên phía Paide. Động thái này diễn ra không lâu sau khi Paide đưa trận đấu về thế cân bằng.

72' Zira thay người sau bàn gỡ hòa Phút 72', Zira đưa L. Bayere Junior vào sân thay Guima, ngay sau khi Paide gỡ hòa 1-1.

72' Zira điều chỉnh nhân sự ở phút 72 Phút 72, Zira đưa G. Papunashvili vào sân thay A. Guseynov. Sự điều chỉnh đến khi tỷ số đang là 1-1, hứa hẹn tiếp thêm năng lượng cho đội chủ nhà.

75' Paide điều chỉnh nhân sự sau bàn gỡ Phút 75', Paide đưa P. A. Cham vào sân thay S. Luts. Sau bàn gỡ ở phút 71', đội khách tiếp tục điều chỉnh nhân sự trong thế trận đang cân bằng.

80' Zira thay người ở phút 80 Phút 80, Zira đưa Martins Junior vào sân thay E. Aydin. Sự điều chỉnh đến khi trận đấu đang giằng co.

80' Zira thay người ở phút 80 Phút 80, Zira thực hiện thay người khi I. Ibrahimli vào sân thay Vieirinha. Đội chủ nhà làm mới nhân sự trong những phút cuối trận.

83' Martins Junior nhận thẻ vàng Phút 83, Martins Junior (Zira) nhận thẻ vàng. Với tỷ số 1-1, trận đấu tiếp tục diễn ra căng thẳng ở những phút cuối.

89' Zira thay người ở phút 89 Phút 89', Zira đưa A. Seydiyev vào sân thay B. Konate. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý trong những phút cuối khi tỷ số đang là 1-1.

KT Kết thúc: Zira 1-1 Paide Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 00:53 31/07/2026

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Zira vs Paide

Thời gian: 23:00 ngày 30/07/2026

Sân vận động: Kapital Bank Arena

Zira và Paide sẽ chạm trán tại UEFA Europa Conference League trong bối cảnh hai đội sở hữu những điểm tựa khác nhau. Zira được chơi trên sân nhà, còn Paide có phong độ gần đây ổn định hơn và đang nắm lợi thế trong lần đối đầu gần nhất.

Phong độ tạo nên thế trận cân bằng

Zira thắng 2 và thua 1 trong 3 trận gần nhất. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà vẫn duy trì khả năng giành chiến thắng, dù sự ổn định chưa hoàn toàn được bảo đảm khi xen giữa những trận thắng là một thất bại.

Trái lại, Paide có 2 chiến thắng và 1 trận hòa trong 3 trận gần nhất. Đội khách chưa phải nhận thất bại trong chuỗi trận này, qua đó bước vào cuộc đối đầu với trạng thái tinh thần tích cực hơn. Tuy nhiên, việc phải thi đấu trên sân Kapital Bank Arena có thể khiến Paide cần thận trọng trong cách nhập cuộc.

Sự khác biệt về phong độ không quá lớn, nhưng Paide đang có mạch kết quả liền mạch hơn. Zira sẽ cần biến lợi thế sân nhà thành sức ép thực tế thay vì chỉ dựa vào kết quả từng có trong thời gian gần đây.

Paide chiếm ưu thế ở lần đối đầu gần nhất

Ở lần chạm trán gần nhất được ghi nhận, Paide giành chiến thắng trước Zira. Xu hướng này mang lại cho đội khách một điểm tựa nhất định về tâm lý, đồng thời buộc Zira phải kiểm soát tốt hơn những thời điểm quan trọng của trận đấu.

Dù vậy, một lần đối đầu chưa đủ để khẳng định cán cân hoàn toàn nghiêng về Paide. Bối cảnh thi đấu trên sân nhà mở ra cơ hội để Zira thay đổi thế trận, đặc biệt nếu đội chủ nhà duy trì được sự chủ động trong những phút đầu.

Điểm nhấn chiến thuật

Zira nhiều khả năng sẽ cố gắng đẩy cao nhịp độ để tận dụng lợi thế sân nhà. Cách tiếp cận này có thể giúp đội chủ nhà sớm gây sức ép, nhưng cũng đòi hỏi sự cân bằng giữa khả năng tấn công và việc hạn chế khoảng trống phía sau hàng phòng ngự.

Trong khi đó, Paide có thể lựa chọn cách chơi thận trọng hơn, chờ thời điểm thích hợp để chuyển trạng thái. Phong độ không thua trong 3 trận gần nhất giúp đội khách có cơ sở để duy trì sự kiên nhẫn, thay vì phải mạo hiểm ngay từ đầu.

Trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng xử lý các thời điểm chuyển đổi. Nếu Zira kiểm soát được bóng và duy trì sức ép liên tục, lợi thế sân nhà sẽ trở nên đáng kể. Ngược lại, Paide sẽ có cơ hội nếu tận dụng được những khoảng trống xuất hiện khi đội chủ nhà dâng cao.

Nhận định trận đấu

Zira có lợi thế sân Kapital Bank Arena và phong độ đủ tốt để tạo ra một cuộc cạnh tranh cân bằng. Tuy nhiên, Paide đang sở hữu chuỗi kết quả gần đây tích cực hơn, đồng thời từng thắng Zira ở lần đối đầu gần nhất.

Vì thế, đây là trận đấu mà Zira cần phát huy sự chủ động trên sân nhà, trong khi Paide có thể dựa vào sự ổn định để giữ thế trận trong tầm kiểm soát. Cục diện nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào đội nào tận dụng tốt hơn các cơ hội trong những thời điểm then chốt.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Zira · 0 thắng 0 hòa Paide · 1 thắng Paide 1 - 0 Zira PAI

Zira 5 trận gần nhất B T T B T 3 Trận 2-0-1 T-H-B 6 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới Paide 5 trận gần nhất T B T H T 3 Trận 2-1-0 T-H-B 5 Ghi (TB 1.7) 1 Thủng lưới