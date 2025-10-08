Đời sống 11 chuyến xe tỉnh Lâm Đồng chở nhu yếu phẩm đã tới Nghệ An chia sẻ yêu thương 11 chuyến xe tải chở theo hàng tấn nhu yếu phẩm đã được người dân Lâm Đồng trao tận tay bà con vùng cao Nghệ An vừa chịu thiệt hại nặng nề do trận lũ quét.

Vượt hàng trăm cây số để tới với bà con vùng cao xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng bởi lũ quét, đoàn thiện nguyện đã đem từng phần ý nghĩa trao tận tay người dân. Ảnh: Đoàn thiện nguyện cung cấp

Do ảnh hưởng của bão số 3 xảy ra vào tháng 7/2025, nhiều địa phương ở khu vực miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An bị lũ quét qua hiện vẫn đang chật vật khắc phục thiệt hại.

Phát huy truyền thống “Tương thân tương ái”, các cá nhân, tổ chức thiện nguyện tỉnh Lâm Đồng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, kịp thời hỗ trợ, đồng hành với bà con vùng lũ ở Nghệ An.

Những khu vực tại xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An bị lũ quét tàn phá nghiêm trọng. Ảnh: Đoàn thiện nguyện cung cấp

Chiều 10/8, đoàn thiện nguyện của địa phương đã đến được với bà con vùng cao xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An, nơi vừa chịu thiệt hại nặng nề do trận mưa lũ gây ra.

Đoàn thiện nguyện bà con Lâm Đồng với 11 xe tải chở nhu yếu phẩm trao tận tay người dân vùng cao Nghệ An trong ngày 10/8. Ảnh: Đoàn từ thiện cung cấp

Đoàn thiện nguyện với 16 thành viên tới từ nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng với 11 chuyến xe tải đầy ắp nhu yếu phẩm, như: nước mắm, muối, bột ngọt, kem đánh răng, bột giặt, vật tư y tế... với tổng trị giá gần 500 triệu đồng đã trao tận tay từng hộ dân.

Trao quà phương xa Lâm Đồng cho các em nhỏ xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đoàn thiện nguyện cung cấp

“ Do địa hình đến các xã phía Tây tỉnh Nghệ An là đồi núi, Đoàn đưa nhu yếu phẩm đến bà con vùng bị thiệt hại rất vất vả. Tuy nhiên, khi chứng kiến trận mưa lũ tàn phá nhà cửa, trường học, trạm y tế... ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của bà con nơi đây cũng như tình cảm người dân dành cho Đoàn, những vất vả của các thành viên trong đoàn đều tan biến. Chị Đỗ Trương Phương Vân (ngụ phường Cam Ly - Đà Lạt), trưởng đoàn thiện nguyện cho biết

Những căn nhà, trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước bị lũ quét tại xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An gây hư hại nặng nề. Ảnh: Đoàn từ thiện cung cấp

Những phần việc, suất quà ý nghĩa từ những tấm lòng nhân ái của người dân Lâm Đồng và nhà hảo tâm cùng hướng về người dân vùng tâm lũ Nghệ An đã thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia với bà con cả nước trước khó khăn, hoạn nạn do mưa bão gây ra. Qua đó, tiếp thêm động lực, cổ vũ tinh thần giúp người dân vượt qua khó khăn sớm ổn định cuộc sống sau trận lũ dữ.