Dòng chảy thông tin 140 cán bộ Hội CCB tỉnh Lâm Đồng tập huấn nghiệp vụ Từ ngày 7 đến 10/7, tại Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng (cơ sở 2), Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Lâm Đồng tổ chức lớp tập huấn công tác Hội CCB năm 2026 với sự tham gia của 140 cán bộ hội viên đến từ các cơ sở.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc lớp tập huấn

Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ hội CCB cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội trong tình hình mới.

Trong thời gian tập huấn, các học viên được nghe các chuyên đề về phát huy vai trò của hội CCB trong đấu tranh phản bác các âm mưu, luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Đồng thời, được tập huấn kỹ năng tuyên truyền, đấu tranh trên không gian mạng như kỹ năng tìm kiếm thông tin, truyền thông định hướng và xử lý thông tin.

Các học viên tham gia lớp tập huấn công tác hội năm 2026

Bên cạnh đó, lớp tập huấn còn triển khai nhiều nội dung thiết thực như xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội; xây dựng văn hóa CCB tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn hiện nay; công tác dư luận xã hội; tổ chức và hoạt động của các nhóm Zalo Hội CCB tỉnh; hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo công tác hội và hướng dẫn kỹ năng viết một số thể loại tác phẩm báo chí phổ biến.

Ông Dương Công Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Lâm Đồng

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Dương Công Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, lớp tập huấn có ý nghĩa quan trọng trong việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ hội CCB cơ sở sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Đây là dịp để đội ngũ cán bộ hội nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, điều hành, đồng thời thống nhất nhận thức và phương pháp triển khai nhiệm vụ công tác hội trong tình hình mới.

Việc trang bị kiến thức và kỹ năng tuyên truyền, đấu tranh trên không gian mạng sẽ giúp cán bộ hội chủ động nắm bắt, định hướng dư luận, kịp thời phản bác các thông tin xấu độc, luận điệu sai trái, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Ông Dương Công Hiệp đề nghị các học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành nội quy lớp học, tích cực nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, tiếp thu đầy đủ các nội dung được truyền đạt; vận dụng hiệu quả kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng tổ chức hội CCB ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.