Xây dựng Đảng 273 học viên khu vực Đà Lạt hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng Chiều 26/8, Trung tâm Chính trị Đà Lạt, thuộc Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng lần thứ I, khóa III năm 2026.

Các đại biểu dự buổi bế mạc

Sau thời gian học tập nghiêm túc, 273 học viên đến từ các phường: Xuân Hương - Đà Lạt; Lâm Viên - Đà Lạt và Xuân Trường - Đà Lạt đã hoàn thành chương trình và được cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng nhận thức về Đảng.



Trong quá trình học, các học viên được trang bị những nội dung cơ bản về: lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.



Trao giấy chứng nhận cho các học viên

Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên được củng cố nhận thức chính trị, nâng cao hiểu biết về vai trò lãnh đạo của Đảng, từ đó xác định rõ hơn động cơ, trách nhiệm và phương hướng rèn luyện trong quá trình phấn đấu trở thành đảng viên.



Trung tâm Chính trị Đà Lạt trao giấy khen cho các học viên có thành tích xuất sắc

Việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng góp phần tạo nguồn phát triển đảng viên mới, nâng cao chất lượng đội ngũ quần chúng ưu tú, đáp ứng yêu cầu xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh trên địa bàn các phường: Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Viên - Đà Lạt và Xuân Trường - Đà Lạt.