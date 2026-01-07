Pháp luật - Đời sống 40 cán bộ, chiến sĩ tranh tài tại Hội thi tìm hiểu nghiệp vụ an ninh nhân dân Ngày 1/7, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức vòng chung kết Hội thi tìm hiểu kiến thức nghiệp vụ cơ bản của lực lượng An ninh nhân dân (ANND) theo hình thức thi trực tuyến trên nền tảng số.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai mạc vòng chung kết hội thi

Hội thi do Cụm thi đua số 2 - Khối các phòng an ninh tổ chức, với sự tham dự của Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo các đơn vị trong khối An ninh.

Các thí sinh tham gia vòng chung kết hội thi tìm hiểu về công tác nghiệp vụ cơ bản

Trước đó, vòng sơ khảo được tổ chức trực tuyến cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong Cụm thi đua. Từ kết quả này, Ban Tổ chức lựa chọn 40 thí sinh xuất sắc đến từ 8 đơn vị tham gia vòng chung kết. Mỗi thí sinh sử dụng tài khoản riêng để đăng nhập hệ thống và hoàn thành bài thi gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm về công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng ANND trong thời gian tối đa 10 phút.

Ban Tổ chức và các thí sinh tham gia vòng chung kết Hội thi tìm hiểu kiến thức về công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng ANND trong Công an tỉnh Lâm Đồng

Điểm mới của hội thi năm nay là toàn bộ phần thi được tổ chức trên nền tảng số. Trong quá trình thi, kết quả của từng thí sinh được hệ thống tự động ghi nhận, cập nhật và hiển thị theo thời gian thực trên màn hình tại hội trường, bảo đảm tính công khai, minh bạch và tạo không khí thi đua sôi nổi. Sau khi kết thúc phần thi, Ban Tổ chức sẽ căn cứ kết quả để trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại Lễ khai mạc hội thi, Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, công tác nghiệp vụ cơ bản giữ vai trò nền tảng, xuyên suốt trong hoạt động của lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng ANND nói riêng. Đồng thời, đồng chí cũng biểu dương Cụm thi đua số 2 là đơn vị tiên phong tổ chức hội thi trên môi trường số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ.

Toàn cảnh hội thi

Hội thi là hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng ANND (12/7/1946 - 12/7/2026), góp phần nâng cao kiến thức nghiệp vụ, khả năng ứng dụng công nghệ số và chất lượng thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ lực lượng an ninh Công an tỉnh Lâm Đồng.