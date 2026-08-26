Xây dựng Đảng 53 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng tại Gia Nghĩa Ngày 26/8, Đảng ủy các phường Bắc Gia Nghĩa và Nam Gia Nghĩa (Lâm Đồng) tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9 tặng các đảng viên, ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến và đóng góp cho sự nghiệp cách mạng.

Đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bắc Gia Nghĩa trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên 45 tuổi Đảng

Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, Đảng ủy phường Bắc Gia Nghĩa có 46 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 44 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 1 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Thường trực Đảng ủy phường Bắc Gia Nghĩa trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho các đảng viên 35 tuổi Đảng

Trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên 35 tuổi Đảng phường Bắc Gia Nghĩa

Cũng trong đợt này, Đảng ủy phường Nam Gia Nghĩa có 7 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 3 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đảng ủy phường Nam Gia Nghĩa trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 45 tuổi Đảng (Ảnh: Nguyễn Hoài)

Đảng ủy phường Nam Gia Nghĩa trao Huy hiệu Đảng 30 năm và 35 năm tuổi Đảng

Đồng thời, trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2026 cho 19 đảng viên thuộc Đảng ủy phường Nam Gia Nghĩa.

Trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2026 cho 19 đảng viên phường Nam Gia Nghĩa (Ảnh: Nguyễn Hoài)

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, cống hiến và lòng trung thành của các đảng viên đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng.

Các đại biểu tham dự buổi lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại phường Nam Gia Nghĩa (Ảnh: Nguyễn Hoài)

Đây cũng là dịp giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào và động viên các đảng viên tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ xây dựng Đảng bộ và địa phương ngày càng vững mạnh.