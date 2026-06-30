Giáo dục - Đào tạo 8 giờ ngày 1/7: Lâm Đồng công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 Đúng 8 giờ ngày 1/7, hơn 40.700 thí sinh tỉnh Lâm Đồng sẽ chính thức biết kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Thí sinh có thể tra cứu điểm thi trực tuyến bằng số báo danh trên hệ thống của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thí sinh hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được công bố từ 8 giờ ngày 1/7/2026.

Để tạo thuận lợi cho thí sinh và phụ huynh, Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng triển khai hệ thống tra cứu điểm thi trực tuyến tại địa chỉ https://diemthi.lamdongtructuyen.vn/. Thí sinh chỉ cần nhập số báo danh để xem kết quả thi; đồng thời có thể quét mã QR được đăng tải kèm theo thông báo để truy cập nhanh vào hệ thống.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 11 và 12/6, với 40.739 thí sinh dự thi tại 91 điểm thi trên địa bàn tỉnh. Theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018, mỗi thí sinh dự thi 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn cùng 2 môn tự chọn trong số các môn: Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ...

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng đã hoàn tất công tác chấm thi trước ngày 28/6. Toàn bộ dữ liệu kết quả sau chấm thi đã được gửi về hệ thống quản lý thi tập trung của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đúng quy định, sẵn sàng cho việc công bố kết quả vào sáng 1/7.