Giáo dục - Đào tạo 96 giải thưởng được trao tại hội thi Tin học trẻ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 32 Ngày 30/6, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Đà Lạt tổ chức tổng kết, trao giải hội thi Tin học trẻ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 32, năm 2026 và khai mạc cuộc thi Sáng tạo Robotics tỉnh Lâm Đồng lần thứ I.

Các đại biểu tham dự chương trình

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Đà Lạt; cùng đại diện các đơn vị phối hợp, thầy cô giáo, phụ huynh và đông đảo học sinh trên địa bàn tỉnh.

Trao giải cho các thí sinh đạt thành tích cao tại hội thi

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Đoàn Minh Tâm, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng mong muốn Hội thi tiếp tục được mở rộng quy mô, trở thành sân chơi bổ ích, khơi dậy niềm đam mê công nghệ và sáng tạo trong thanh thiếu nhi. Đồng thời, đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cấp, ngành và đơn vị tài trợ để nâng cao chất lượng tổ chức trong những năm tiếp theo.

Trao Bằng khen cho các thí sinh có thành tích cao tại hội thi

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao 96 giải thưởng cho các thí sinh đạt thành tích cao ở các bảng thi, đồng thời tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn cho 10 thí sinh xuất sắc. Trong số đó, 45 thí sinh được chọn đại diện tỉnh Lâm Đồng tham dự Vòng thi khu vực hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 32 diễn ra ngày 4/7 tại TP Huế.

Trao Bằng khen cho các thí sinh có thành tích cao tại hội thi

Cùng ngày, cuộc thi Sáng tạo Robotics tỉnh Lâm Đồng lần thứ I chính thức khai mạc với sự tham gia của hơn 280 thí sinh ở các bảng R1, R2 và R3 đến từ nhiều trường học, địa phương trong tỉnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc cuộc thi Sáng tạo Robotics tỉnh Lâm Đồng lần thứ I

Việc tổ chức cuộc thi nhằm cụ thể hóa chủ trương thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi. Đây cũng là môi trường để học sinh phát huy tư duy sáng tạo, kỹ năng lập trình, vận dụng kiến thức STEM vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Hơn 280 thí sinh tham gia cuộc thi Sáng tạo Robotics tỉnh Lâm Đồng năm 2026

Theo Ban Tổ chức, các đội thi sẽ thiết kế, lập trình và điều khiển robot thực hiện các nhiệm vụ theo chủ đề quy định. Cuộc thi được kỳ vọng trở thành sân chơi công nghệ thường niên, góp phần phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ trong lĩnh vực STEM và Robotics của tỉnh. Ngay sau lễ khai mạc, các đội đã bước vào phần thi chính thức theo kế hoạch.