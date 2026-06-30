Adrien Rabiot cảnh báo tuyển Pháp trước màn đối đầu Thụy Điển tại World Cup 2026 Tiền vệ Adrien Rabiot nhấn mạnh tuyển Pháp cần nâng cao kỷ luật và sự tập trung tối đa khi bước vào vòng 32 đội World Cup 2026 gặp đối thủ khó chịu Thụy Điển.

Sau giai đoạn vòng bảng thăng hoa, đội tuyển Pháp đang chuẩn bị bước vào thử thách thực sự tại vòng 32 đội FIFA World Cup 2026. Đối thủ của "Les Bleus" trên sân vận động MetLife là Thụy Điển – một đội bóng vốn luôn tiềm ẩn khả năng gây bất ngờ nhờ lối chơi kỷ luật và dàn nhân sự chất lượng đang thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu.

Sự thận trọng của Adrien Rabiot trước vòng knock-out

Dù sở hữu chuỗi thành tích toàn thắng thuyết phục trước Senegal, Iraq và Norway, tiền vệ Adrien Rabiot khẳng định toàn đội không được phép tự mãn. Theo ngôi sao đang khoác áo AC Milan, tính chất của các trận đấu loại trực tiếp hoàn toàn khác biệt so với vòng bảng, nơi bất kỳ sai số nhỏ nào cũng có thể dẫn đến việc phải trả giá đắt.

Adrien Rabiot nói rõ sự nguy hiểm của đội tuyển Thụy Điển.

Rabiot nhấn mạnh vào sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự: "Chúng tôi sở hữu một bộ tứ tấn công luôn nỗ lực hỗ trợ phòng ngự và duy trì kỷ luật chiến thuật. Tuy nhiên, khi giải đấu càng tiến sâu, chúng tôi có thể cần phải điều chỉnh và nỗ lực nhiều hơn nữa". Đây là thông điệp rõ ràng về việc thắt chặt hệ thống phòng ngự trước những đối thủ có khả năng phản công sắc bén.

Nhận diện mối đe dọa từ Thụy Điển dưới thời Graham Potter

Dù Pháp được đánh giá là đội bóng "cửa trên", Thụy Điển hiện tại không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Graham Potter, đội bóng Bắc Âu đã lột xác với phong cách chơi hiện đại và đầy tính toán. Rabiot đặc biệt lưu tâm đến các cá nhân đang tỏa sáng tại Ngoại hạng Anh trong đội hình đối phương.

Những cái tên như Alexander Isak, Viktor Gyokeres và Anthony Elanga đều là những tiền đạo có tốc độ và khả năng độc lập tác chiến cực tốt. Đặc biệt, phong độ ghi bàn ấn tượng của Gyokeres trong thời gian qua là bài toán mà hàng thủ của huấn luyện viên Didier Deschamps cần phải tìm lời giải chính xác nếu muốn bảo toàn mành lưới.

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"Họ có những cầu thủ chất lượng. Chúng tôi đang chuẩn bị cho trận đấu này một cách vô cùng nghiêm túc. Dù ngoài kia mọi người nói rằng Pháp là đội cửa trên, nhưng tại World Cup, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra," Rabiot chia sẻ thẳng thắn. Sự khiêm tốn và tôn trọng đối thủ là yếu tố then chốt giúp Pháp duy trì vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch trong hành trình tiến tới vòng 1/8.