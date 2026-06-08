Agnero ghi bàn phút 81, Lech Poznań hạ KÍ tại Europa League Lech Poznań thắng KÍ 1-0 nhờ bàn của Agnero ở phút 81 tại Enea stadion, Poznań, qua đó khép lại trận đấu bằng chiến thắng trên sân nhà; KÍ phải nhận thất bại tại UEFA Europa League.

Lech Poznań 1 - 0 KÍ Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Lech Poznań tiếp đón KÍ.

13' Lech Poznań kiểm soát thế trận Phút 13', Lech Poznań đang kiểm soát tốt với thời lượng cầm bóng 60 - 40 và tạo ra nhiều áp lực hơn, thể hiện qua thống kê dứt điểm 2 - 0. KÍ chủ yếu phòng ngự, chưa có pha kết thúc nào về phía khung thành đối thủ.

25' Lech Poznań áp đảo thế trận Phút 25', Lech Poznań đang kiểm soát hoàn toàn với thời lượng cầm bóng 71-29 và vượt trội về dứt điểm 9-2. KÍ chủ yếu lùi sâu chịu trận, mới có 2 pha dứt điểm và chưa lần nào đưa bóng trúng đích, trong khi tỷ số vẫn là 0-0.

34' Mansour Sinyan nhận thẻ vàng Phút 34', Mansour Sinyan nhận thẻ vàng sau một tình huống khiến trận đấu thêm phần căng thẳng. Lech Poznań vẫn chưa thể chuyển ưu thế thành bàn thắng.

37' Lech Poznań áp đảo trước giờ nghỉ Phút 37, Lech Poznań đang kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 66 - 34 và số lần dứt điểm vượt trội 9 - 2. KÍ chủ yếu lùi sâu chống đỡ, khi thủ môn của họ đã có 3 pha cứu thua, nhưng tỷ số vẫn là 0 - 0.

41' Radosław Murawski nhận thẻ vàng Phút 41, Radosław Murawski nhận thẻ vàng trong bối cảnh trận đấu vẫn chưa có bàn thắng. Lech Poznań đang tạo sức ép tốt hơn, nhưng tỷ số vẫn là 0-0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Luis Palma vào sân thay Radosław Murawski Phút 46, Luis Palma vào sân thay Radosław Murawski. Lech Poznań đang kiểm soát thế trận tốt hơn, nhưng tỷ số vẫn là 0-0.

50' Gilli Sörensen nhận thẻ vàng Phút 50', Gilli Sörensen nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây là thẻ vàng thứ ba được rút ra trong trận đấu đang có tỷ số 0-0.

50' Lech Poznań áp đảo sau giờ nghỉ Bước sang phút 50, Lech Poznań vẫn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 64 - 36 và số lần dứt điểm vượt trội 9 - 2 . KÍ chủ yếu lùi sâu chống đỡ, khi thủ môn đội khách đã có 3 pha cứu thua, trong khi hai bên vẫn chưa tạo được bàn thắng.

58' Filip Brattbakk nhận thẻ vàng Phút 58, Filip Brattbakk nhận thẻ vàng. Trận đấu đang có dấu hiệu nóng lên khi các trọng tài liên tục phải rút thẻ.

62' Yannick Agnero vào sân ở phút 62 Phút 62', Yannick Agnero được tung vào sân thay Allahyar Sayyadmanesh. Lech Poznań đang kiểm soát thế trận tốt hơn, và sự điều chỉnh này có thể giúp họ tăng thêm sức ép.

62' Lech Poznań áp đảo nhưng chưa ghi bàn Bước sang phút 62, Lech Poznań đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 67 - 33 và vượt trội về dứt điểm 11 - 2 . KÍ phải lùi sâu chống đỡ, khi Lech Poznań đã có 3 - 0 lần dứt điểm trúng đích nhưng vẫn chưa phá vỡ thế quân bình.

65' Páll Klettskard nhận thẻ vàng Phút 65, Páll Klettskard nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu đang nóng lên khi các pha va chạm liên tiếp khiến trọng tài phải rút thẻ.

74' Lech Poznań áp đảo nhưng chưa ghi bàn Đến phút 74, Lech Poznań vẫn kiểm soát thế trận với 67 - 33% thời lượng cầm bóng và vượt trội về dứt điểm 15 - 4. KÍ đang chịu sức ép rõ rệt khi số cú sút trúng đích là 4 - 0, cho thấy đội khách chủ yếu trông chờ cơ hội phản công.

77' René Joensen vào sân ở phút 77 Phút 77, René Joensen vào sân thay Oussama Ali. Lech Poznań vẫn kiểm soát thế trận nhưng chưa thể phá vỡ thế cân bằng trước KÍ.

77' Jonn Johannesen vào sân ở phút 77 Phút 77, Jonn Johannesen được tung vào sân thay Filip Brattbakk. Sự thay đổi diễn ra khi Lech Poznań vẫn đang tạo sức ép đáng kể nhưng trận đấu chưa có bàn thắng.

81' Yannick Agnero mở tỷ số cho Lech Poznań Phút 81, Yannick Agnero lập công sau đường kiến tạo của Mikael Ishak, đưa Lech Poznań vươn lên dẫn trước KÍ. Bàn thắng cụ thể hóa thế trận lấn lướt của đội chủ nhà.

85' Martin Gonzalez vào sân thay Mansour Sinyan Phút 85', Martin Gonzalez vào sân thay Mansour Sinyan. Lech Poznań đang dẫn 1-0 trong những phút cuối.

85' KÍ thay người ở phút 85 Phút 85, Erlend Hustad vào sân thay Páll Klettskard. KÍ có sự điều chỉnh nhân sự trong những phút cuối khi đang bị Lech Poznań dẫn 1-0.

86' Lech Poznań áp đảo ở cuối trận Phút 86, Lech Poznań vẫn kiểm soát thế trận và gây sức ép rõ rệt khi cầm bóng 67 - 33 , đồng thời vượt trội về dứt điểm 18 - 5 . KÍ chủ yếu lùi sâu chống đỡ, thể hiện qua số lần cứu thua 0 - 3 , trong bối cảnh Lech Poznań đang dẫn 1 - 0.

KT Kết thúc: Lech Poznań 1-0 KÍ Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 01:56 07/08/2026

Đội hình chính thức Lech Poznań Sơ đồ 4-2-3-1 KÍ Sơ đồ 3-4-3 1 Mateusz Lis 2 Joel Pereira 59 Terry Yegbe 27 Wojciech Mońka 15 Michał Gurgul 43 Antoni Kozubal 22 Radosław Murawski 10 Patrik Wålemark 21 Pablo Rodríguez 17 Allahyar Sayyadmanesh 9 Mikael Ishak 96 Mark Jensen 5 Deni Pavlovic 26 Gilli Sörensen 2 Gastón Tellechea 23 Jóannes Danielsen 4 Mansour Sinyan 28 Oussama Ali 36 Jean Carlos 7 Árni Frederiksberg 9 Páll Klettskard 17 Filip Brattbakk Dự bị Lech Poznań 7 Yannick Agnero 11 Daniel Håkans 20 Robert Gumny 35 Mateusz Pruchniewski 41 Bartosz Mrozek 50 Karol Delikat 72 Mateusz Skrzypczak 77 Luis Palma KÍ 6 Daniel Johansen 11 Jonn Johannesen 12 Nicolai Christensen 14 René Joensen 16 Rani Josephsen 20 Erlend Hustad 24 Martin Gonzalez 27 Dávid Reynheim 33 John Joensen Cập nhật đội hình lúc 23:20 06/08/2026

Lech Poznań Thống kê KÍ 67% Kiểm soát bóng 33% 22 Dứt điểm 5 6 Trúng đích 1 5 Phạt góc 4 11 Phạm lỗi 11 2 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 3

Thông tin trận đấu

Lech Poznań sẽ đối đầu KÍ tại UEFA Europa League vào lúc 00h00 ngày 07/08/2026. Trận đấu được tổ chức trên sân Enea stadion.

Đây là toàn bộ thông tin đã được xác nhận về cuộc chạm trán này. Những dữ liệu như phong độ gần đây, vị trí tại giải, thành tích đối đầu và lực lượng hai đội chưa được cung cấp, do đó chưa thể đưa ra đánh giá định lượng về tương quan trước giờ bóng lăn.

Góc nhìn chiến thuật

Với việc chưa có đội hình dự kiến, sơ đồ chiến thuật của Lech Poznań và KÍ chưa thể được xác định. Các yếu tố như cách bố trí hàng tiền vệ, khả năng kiểm soát bóng hay phương án chuyển trạng thái sẽ chỉ có thể được phân tích cụ thể khi thông tin nhân sự và cách tiếp cận của hai đội được công bố.

Trong một trận đấu thuộc UEFA Europa League, cách hai đội xử lý những thời điểm quan trọng sẽ có ý nghĩa lớn. Lech Poznań và KÍ cần duy trì sự cân bằng giữa tổ chức phòng ngự và khả năng tạo sức ép, đặc biệt trong các pha triển khai bóng cũng như khi chuyển từ phòng ngự sang tấn công.

Nhận định trước trận

Trận đấu tại Enea stadion đang thu hút sự chú ý bởi đây là màn so tài giữa Lech Poznań và KÍ trong khuôn khổ UEFA Europa League. Tuy nhiên, khi chưa có số liệu về phong độ, lịch sử đối đầu hoặc danh sách cầu thủ vắng mặt, mọi đánh giá sâu hơn về lợi thế của từng đội đều cần được thận trọng.

Điểm đáng chờ đợi sẽ là cách hai đội nhập cuộc và điều chỉnh chiến thuật trong trận. Những thông tin chính thức về đội hình xuất phát sẽ giúp làm rõ hơn ý đồ thi đấu, các vị trí then chốt và hướng phát triển của cuộc đối đầu này.

Nhìn chung, Lech Poznań vs KÍ là trận đấu chưa thể dự đoán cụ thể về kết quả chỉ từ những thông tin hiện có. Người hâm mộ có thể theo dõi cuộc chạm trán tại Enea stadion vào lúc 00h00 ngày 07/08/2026.

Lech Poznań 5 trận gần nhất B T T B T KÍ 5 trận gần nhất B H T T

Tình hình lực lượng Lech Poznań ✚ Ali Gholizadeh (Cruciate Ligament Tear) ✚ Kamil Jakóbczyk (Bruise On Ankle) ✚ Filip Jagiełło (Inflammation Of The Biceps Tendon In The Thigh) KÍ ✚ Hallur Hansson (Yellow Card Suspension)