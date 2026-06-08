Ajax dẫn trước từ phút 6, Shelbourne thất bại ở vòng loại Conference League Ajax đánh bại Shelbourne 3-1 tại Johan Cruijff Arena ở vòng loại thứ ba UEFA Europa Conference League; đội chủ nhà duy trì lợi thế suốt trận, còn đội khách chỉ kịp rút ngắn cách biệt ở phút 84.

Ajax 3 - 1 Shelbourne Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Ajax tiếp đón Shelbourne.

6' Godts lạnh lùng, Ajax mở tỷ số Phút 6, M. Godts thực hiện thành công quả phạt đền, đưa Ajax vượt lên dẫn trước Shelbourne. Bàn thắng sớm cho thấy Ajax đang nhập cuộc đầy chủ động.

15' Ajax áp đảo, Shelbourne chịu sức ép Sau 15 phút, Ajax đang kiểm soát thế trận và dẫn 1-0 khi cầm bóng 69% - 31%. Shelbourne chưa có pha dứt điểm nào, trong khi Ajax đã tung ra 2 - 0 cú sút, cho thấy đội bóng này đang phải chịu sức ép lớn.

22' O. Wijndal giúp Ajax nới rộng cách biệt Phút 22', O. Wijndal lập công cho Ajax, nhân đôi cách biệt lên 2-0. Ajax đang áp đảo thế trận và khiến Shelbourne phải chịu sức ép lớn.

27' Ajax áp đảo, Shelbourne chịu trận Phút 27', Ajax hoàn toàn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 76% - 24% và đã tung ra 6 - 0 cú dứt điểm. Shelbourne gần như chỉ tập trung phòng ngự khi chưa có lần nào đưa bóng trúng đích, trong bối cảnh Ajax đang dẫn 2 - 0.

39' Ajax hoàn toàn áp đảo Shelbourne Phút 39', Ajax đang hoàn toàn kiểm soát thế trận khi dẫn 2-0 và sở hữu 9-0 cú dứt điểm, trong đó có 4-0 lần trúng đích. Shelbourne gần như chỉ tập trung phòng ngự, chưa tạo được pha dứt điểm nào về phía khung thành Ajax.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

47' E. Caffrey nhận thẻ vàng đầu hiệp hai Phút 47', E. Caffrey (Shelbourne) nhận thẻ vàng vì lỗi Roughing. Trong thế trận Ajax đang dẫn 2-0, Shelbourne càng phải thận trọng hơn.

50' K. Dolberg đưa Ajax dẫn 3-0 Phút 50', K. Dolberg lập công cho Ajax sau đường kiến tạo của S. Berghuis. Đội chủ nhà nới rộng cách biệt lên 3-0 và tiếp tục kiểm soát thế trận.

52' Ajax hoàn toàn áp đảo Shelbourne Bước sang phút 52', Ajax hoàn toàn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 74% - 26% và số lần dứt điểm áp đảo 13 - 0. Shelbourne gần như chỉ tập trung phòng ngự, trong khi Ajax vẫn duy trì sức ép với 5 - 0 quả phạt góc.

57' Godts bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền Phút 57', M. Godts (Ajax) sút hỏng phạt đền, bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt. Dù vậy, Ajax vẫn đang kiểm soát hoàn toàn trận đấu với lợi thế 3-0.

58' Marcos Leonardo vào sân ở phút 58 Phút 58', Marcos Leonardo vào sân thay D. Klaassen bên phía Ajax. Đội chủ nhà tiếp tục có thêm lựa chọn trên hàng công trong thế trận đang hoàn toàn áp đảo.

58' Ajax điều chỉnh nhân sự sau giờ nghỉ Phút 58', Ajax đưa J. Mokio vào sân thay O. Gloukh. Sự điều chỉnh đến trong thế trận đội chủ nhà đang kiểm soát hoàn toàn và dẫn Shelbourne 3-0.

64' Ajax thay người khi đang dẫn 3-0 Phút 64', Ajax thay người: O. Edvardsen vào sân thay S. Berghuis. Đây là điều chỉnh đáng chú ý khi Ajax đang dẫn 3-0.

64' Ajax hoàn toàn làm chủ thế trận Phút 64, Ajax hoàn toàn làm chủ thế trận với 75% thời lượng kiểm soát bóng và 17 - 0 cú dứt điểm. Shelbourne gần như chỉ chống đỡ, khi Ajax đã hưởng 9 - 0 quả phạt góc.

65' Ajax thay người ở phút 65 Phút 65, J. Brandt vào sân thay K. Dolberg bên phía Ajax. Với thế trận đang nghiêng hẳn về đội chủ nhà, sự thay đổi này có thể giúp Ajax duy trì sức ép trong phần còn lại.

74' Shelbourne điều chỉnh nhân sự phút 74 Phút 74', Shelbourne đưa R. Freitas vào sân thay S. Moore. Đội khách tiếp tục điều chỉnh nhân sự trong thế đang bị Ajax dẫn 3-0.

76' Ajax áp đảo trong thế trận Phút 76', Ajax vẫn kiểm soát hoàn toàn và dẫn 3-0 sau khi áp đảo về thời lượng cầm bóng 72% - 28%. Shelbourne gần như chỉ chống đỡ, thể hiện qua chênh lệch dứt điểm 22 - 1 và phạt góc 12 - 0.

77' Ajax thay người ở phút 77 Phút 77', Ajax đưa M. Carrizo vào sân thay M. Godts. Với lợi thế 3-0, đội chủ nhà đang có điều kiện thuận lợi để duy trì thế trận ở chặng cuối.

80' Shelbourne thay người ở phút 80 Phút 80, Shelbourne đưa A. Coote vào sân thay J. Henry-Francis. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý trong những phút cuối trận.

81' Shelbourne thay người ở phút 81 Phút 81, Shelbourne điều chỉnh nhân sự khi O. Casey vào sân thay K. McInroy. Trong thế trận Ajax đang áp đảo, thay đổi này có thể giúp Shelbourne làm mới đội hình ở những phút cuối.

84' D. Kelly thắp lại hy vọng cho Shelbourne Phút 84, D. Kelly ghi bàn giúp Shelbourne rút ngắn cách biệt, đưa tỷ số xuống 3-1. Ajax vẫn đang chiếm ưu thế lớn, nhưng bàn thắng này giúp Shelbourne có thêm điểm tựa trong những phút cuối.

86' J. Mokio nhận thẻ vàng ở phút 86 Phút 86, J. Mokio của Ajax nhận thẻ vàng vì Roughing. Ajax vẫn đang nắm lợi thế với tỷ số 3-1 trước Shelbourne.

88' Ajax kiểm soát hoàn toàn thế trận Phút 88', Ajax vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận khi kiểm soát bóng 71% so với 29% và vượt trội về dứt điểm 29-3. Shelbourne gần như chỉ lo phòng ngự trước sức ép liên tục, thể hiện qua cách biệt phạt góc 13-0.

90+3' Shelbourne thay người ở phút bù giờ Phút 90+3', Shelbourne thay người: S. Gannon vào sân, J. Norris rời cuộc chơi. Đây là sự điều chỉnh muộn trong bối cảnh Shelbourne đang bị Ajax dẫn 3-1.

90+3' Shelbourne thay người ở phút bù giờ Phút 90+3', J. Roche vào sân thay S. Bone bên phía Shelbourne. Đây là sự điều chỉnh ở những phút cuối khi đội khách đang nỗ lực khép lại trận đấu.

KT Kết thúc: Ajax 3-1 Shelbourne Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 02:54 07/08/2026

Đội hình chính thức Ajax Sơ đồ 4-3-3 · HLV Michel Shelbourne Sơ đồ 4-3-3 · HLV Lorcan Fitzgerald 26 Maarten Paes 3 Anton Gaaei 30 Aaron Bouwman 17 Daley Blind 5 Owen Wijndal 18 Davy Klaassen 10 Oscar Gloukh 6 Youri Regeer 23 Steven Berghuis 9 Kasper Dolberg 11 Mika Godts 19 Eddie Beach 15 Sam Bone 29 Paddy Barrett 4 Kameron Ledwidge 18 James Norris 22 Sean Moore 21 Jack Henry-Francis 23 Kerr McInroy 25 Milan Mbeng 27 Evan Caffrey 17 Daniel Kelly Dự bị Ajax 1 Marc-André Ter Stegen 22 Joeri Heerkens 2 Lucas Rosa 12 Caio Henrique 15 Youri Baas 7 Maher Carrizo 24 Jorthy Mokio 68 Abdellah Ouazane 8 Julian Brandt Shelbourne 13 Murray Johnson 73 Finn Moylan 2 Sean Gannon 16 Odhran Casey 55 James Roche 6 Jonathan Lunney 14 Ali Coote 11 Ademipo Odubeko 20 Rodrigo Freitas Cập nhật đội hình lúc 00:35 07/08/2026

Ajax Thống kê Shelbourne 71% Kiểm soát bóng 29% 30 Dứt điểm 3 11 Trúng đích 3 14 Phạt góc 0 11 Phạm lỗi 4 3 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 8

Cầu thủ nổi bật Mika Godts Ajax 1 bàn Daniel Kelly Shelbourne 1 bàn Kasper Dolberg Ajax 1 bàn Owen Wijndal Ajax 1 bàn Steven Berghuis Ajax 2 kiến tạo · điểm 9.3 Daley Blind Ajax Điểm 8.9

Thông tin trận đấu

Ajax chạm trán Shelbourne tại Johan Cruijff Arena lúc 01:00 ngày 07/08/2026 trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Đây là cuộc đối đầu giữa một Ajax đang duy trì mạch kết quả tích cực và Shelbourne bước vào trận đấu với phong độ chưa ổn định hoàn toàn.

Trong bối cảnh dữ liệu về hai đội khá hạn chế, diễn biến trận đấu nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào cách mỗi bên tận dụng trạng thái hiện tại. Ajax có sự tự tin từ hai chiến thắng liên tiếp, còn Shelbourne cần nhanh chóng tìm lại sự cân bằng sau kết quả không thuận lợi ở trận gần nhất.

Ajax duy trì đà tiến bộ

Ajax đang có chuỗi phong độ gồm hai trận thắng liên tiếp. Dù chưa có thêm thông tin về cách đội bóng giành những kết quả này, mạch thắng giúp Ajax bước vào cuộc so tài với nền tảng tinh thần tích cực hơn.

Điểm đáng chú ý là Ajax không phải giải quyết áp lực từ một kết quả bất lợi ngay trước trận. Điều đó có thể giúp đội chủ nhà nhập cuộc chủ động, kiên nhẫn tổ chức thế trận và duy trì sự tập trung trong những thời điểm Shelbourne tìm cách tạo khác biệt.

Tuy nhiên, hai trận thắng liên tiếp cũng không đủ để khẳng định Ajax sẽ dễ dàng kiểm soát mọi diễn biến. Trận đấu trên sân Johan Cruijff Arena vẫn đòi hỏi đội bóng này duy trì cường độ thi đấu và hạn chế những khoảng trống có thể tạo cơ hội cho đối thủ.

Shelbourne cần phản ứng sau thất bại gần nhất

Shelbourne có thành tích một trận thắng và một trận thua trong hai trận gần nhất. Chuỗi kết quả này cho thấy đội khách vẫn có khả năng giành kết quả tích cực, nhưng tính ổn định chưa cao bằng Ajax ở thời điểm hiện tại.

Vấn đề quan trọng với Shelbourne là cách đội bóng phản ứng sau thất bại gần nhất. Một màn trình diễn chặt chẽ ngay từ đầu sẽ giúp đội khách hạn chế sức ép, đồng thời tạo điều kiện để khai thác những thời điểm Ajax đẩy cao đội hình.

Ngược lại, nếu Shelbourne để mất thế cân bằng quá sớm, đội bóng này có thể phải dành nhiều thời gian cho việc chống đỡ thay vì triển khai kế hoạch tấn công. Vì vậy, khả năng giữ cự ly giữa các tuyến và bảo toàn sự tập trung sẽ có ý nghĩa lớn đối với cơ hội cạnh tranh của đội khách.

Những điểm then chốt về chiến thuật

Dữ liệu được cung cấp không nêu sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hay danh sách cầu thủ vắng mặt của hai đội. Vì vậy, chưa thể xác định cụ thể Ajax và Shelbourne sẽ lựa chọn cách bố trí nhân sự nào.

Dù vậy, thế trận có thể xoay quanh cuộc đấu về quyền kiểm soát. Ajax cần biến lợi thế phong độ thành khả năng tổ chức bóng mạch lạc, thay vì chỉ dựa vào sự hưng phấn từ hai chiến thắng gần nhất. Shelbourne nhiều khả năng phải ưu tiên sự chắc chắn, chờ thời điểm phù hợp để chuyển trạng thái và tận dụng sai sót của đối phương.

Khả năng điều chỉnh trong trận cũng đáng được theo dõi. Nếu Ajax duy trì được sức ép mà không đánh mất cấu trúc phòng ngự, đội chủ nhà sẽ có cơ sở để kiểm soát nhịp độ. Trong khi đó, Shelbourne cần giữ được sự kiên nhẫn và tránh để một tình huống bất lợi ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch thi đấu.

Nhận định trước trận

Ajax có ưu thế rõ ràng hơn về sự ổn định khi toàn thắng trong hai trận gần nhất, còn Shelbourne mới chỉ có một chiến thắng trong cùng số trận. Tuy nhiên, chênh lệch về phong độ không đồng nghĩa trận đấu sẽ diễn ra một chiều, bởi dữ liệu hiện có chưa cho thấy khoảng cách cụ thể về chất lượng chuyên môn giữa hai đội.

Trận đấu tại Johan Cruijff Arena vì thế có thể trở thành bài kiểm tra về bản lĩnh và khả năng kiểm soát thế trận của Ajax. Shelbourne sẽ hướng đến việc kéo trận đấu vào thế giằng co, trong khi đội chủ nhà cần duy trì sự tỉnh táo để biến đà phong độ thành màn trình diễn thuyết phục.

Nhìn chung, Ajax bước vào cuộc đối đầu với tâm lý thuận lợi hơn, nhưng kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào cách hai đội xử lý những thời điểm quan trọng và duy trì sự ổn định trong suốt trận đấu.

Ajax 5 trận gần nhất T T T T T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 8 Ghi (TB 4.0) 2 Thủng lưới Shelbourne 5 trận gần nhất B B T H H 2 Trận 1-0-1 T-H-B 6 Ghi (TB 3.0) 4 Thủng lưới