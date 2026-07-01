Ajax ngược dòng hạ Vojvodina, đội khách thất thế ở vòng loại Ajax ngược dòng thắng Vojvodina 4-1 tại Johan Cruijff Arena ở vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League, trong khi đội khách phải nhận thất bại nặng nề.

Ajax 4 - 1 Vojvodina Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Ajax tiếp đón Vojvodina.

40' D. Crnomarkovic đưa Vojvodina vượt lên Phút 40', D. Crnomarkovic lập công cho Vojvodina sau đường kiến tạo của N. Petrovic, mở tỷ số 0-1.

44' Klaassen đưa Ajax trở lại cuộc chơi Phút 44, D. Klaassen dứt điểm thành công sau đường kiến tạo của Y. Regeer, đưa Ajax gỡ hòa 1-1. Bàn thắng đến ngay trước giờ nghỉ, giúp đội chủ nhà cân bằng thế trận.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' Vojvodina thay người đầu hiệp hai Phút 51, Vojvodina đưa N. Mulahusejnovic vào sân thay A. Vukanovic. Đội khách tiếp tục điều chỉnh nhân sự trong thế trận đang cân bằng.

52' Vojvodina điều chỉnh nhân sự Phút 52', S. Mitrovic vào sân thay P. Sukacev bên phía Vojvodina. Đội khách có sự điều chỉnh nhân sự khi trận đấu đang ở thế cân bằng.

53' O. Gloukh đưa Ajax vượt lên dẫn trước Phút 53, O. Gloukh lập công cho Ajax sau đường kiến tạo của M. Godts, đưa tỷ số lên 2-1. Ajax đã vượt lên dẫn trước tại Johan Cruijff Arena.

57' Ajax làm mới hàng công ở phút 57 Phút 57', Marcos Leonardo vào sân thay K. Dolberg bên phía Ajax. Sự điều chỉnh này giúp đội chủ nhà có thêm phương án trên hàng công khi đang dẫn 2-1.

57' Ajax điều chỉnh nhân sự ở phút 57 Phút 57', Ajax thay người: J. Mokio vào sân, D. Klaassen rời trận. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý của đội chủ nhà trong thế trận đang có lợi.

57' Ajax thay người, Caio Henrique vào sân Phút 57, Ajax thay người: Caio Henrique vào sân thay O. Wijndal. Đang dẫn 2-1, đội chủ nhà làm mới nhân sự để duy trì thế trận.

58' Gloukh lập công, Ajax nới rộng cách biệt Phút 58', O. Gloukh lập công cho Ajax sau đường kiến tạo của S. Berghuis, đưa tỷ số lên 3-1. Ajax tiếp tục nới rộng cách biệt trong quãng thời gian bùng nổ.

63' Vojvodina điều chỉnh nhân sự ở phút 63 Phút 63, Vojvodina thay người: M. Poletanovic vào sân, thế chỗ N. Petrovic. Đây là sự điều chỉnh nhằm làm mới đội hình của Vojvodina trong thời điểm trận đấu đang diễn biến bất lợi.

63' Vojvodina thay người ở phút 63 Phút 63, M. Vidosavljevic vào sân thay D. Zukic bên phía Vojvodina. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý của đội khách trong thời điểm trận đấu đang diễn ra sôi động.

63' Ajax điều chỉnh nhân sự ở phút 63 Phút 63, Ajax đưa O. Edvardsen vào sân thay S. Berghuis. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi Ajax ghi ba bàn để đảo chiều thế trận.

69' S. Mitrovic nhận thẻ vàng Phút 69, S. Mitrovic của Vojvodina nhận thẻ vàng sau pha Roughing. Tiền vệ này sẽ phải thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

71' O. Gloukh giúp Ajax nới rộng cách biệt Phút 71', O. Gloukh lập công cho Ajax sau đường kiến tạo của O. Edvardsen, đưa tỷ số lên 4-1. Ajax đang tạo ra khoảng cách rất lớn trong cuộc đối đầu này.

73' Ajax thay người ở phút 73 Phút 73', A. Ouazane vào sân thay O. Gloukh bên phía Ajax. Đội chủ nhà thực hiện sự điều chỉnh khi đang dẫn 4-1.

73' Ajax áp đảo, Vojvodina chịu trận Sau 73 phút, Ajax hoàn toàn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 71% - 29% và áp đảo ở số lần dứt điểm 19 - 3. Vojvodina gần như chỉ lùi sâu chống đỡ, trong khi Ajax vẫn duy trì sức ép với 7 - 2 quả phạt góc.

75' Vojvodina thay người ở phút 75 Phút 75, M. Kolarevic vào sân thay L. Randjelovic bên phía Vojvodina. Trong thế trận Ajax đang dẫn 4-1, sự điều chỉnh này có thể giúp đội khách làm mới lực lượng trong những phút cuối.

85' Ajax áp đảo trong những phút cuối Phút 85', Ajax vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 70% - 30% và vượt trội về dứt điểm 24 - 3. Vojvodina phải lùi sâu chống đỡ, trong khi Ajax tiếp tục gây sức ép với 8 - 2 quả phạt góc.

88' M. Kolarevic nhận thẻ vàng ở phút 88 Phút 88, M. Kolarevic của Vojvodina nhận thẻ vàng sau pha chơi rắn. Đây là dấu hiệu cho thấy Vojvodina đang chịu sức ép lớn trong những phút cuối, khi Ajax vẫn kiểm soát thế trận.

KT Kết thúc: Ajax 4-1 Vojvodina Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 1.

Cập nhật lúc 02:49 31/07/2026

Ajax Thống kê Vojvodina 71% Kiểm soát bóng 29% 24 Dứt điểm 3 10 Trúng đích 2 8 Phạt góc 2 9 Phạm lỗi 17 1 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 6

Cầu thủ nổi bật Oscar Gloukh Ajax 3 bàn Đorđe Crnomarković Vojvodina 1 bàn Davy Klaassen Ajax 1 bàn Mika Godts Ajax 1 kiến tạo · điểm 7.9 Steven Berghuis Ajax 1 kiến tạo · điểm 7.5 Youri Regeer Ajax 1 kiến tạo · điểm 7.3

Thông tin trận đấu

Ajax chạm trán Vojvodina tại UEFA Europa Conference League vào lúc 01:00 ngày 31/07/2026 trên sân vận động Johan Cruijff Arena. Đây là cuộc đối đầu có sự tương phản rõ rệt về dữ liệu gần nhất, khi Ajax vừa giành chiến thắng còn Vojvodina vừa nhận thất bại.

Ajax có điểm tựa sân nhà và đối đầu

Ajax bước vào trận đấu với kết quả thắng ở lần ra sân gần nhất. Dù dữ liệu phong độ được cung cấp chỉ gồm một trận, kết quả này vẫn mang đến nền tảng tích cực cho đội chủ nhà trước giờ bóng lăn.

Đáng chú ý hơn, Ajax toàn thắng trong 4 lần đối đầu gần nhất với Vojvodina. Đội bóng này không chỉ duy trì thành tích thắng tuyệt đối trong chuỗi đối đầu được thống kê, mà còn chưa để Vojvodina giành chiến thắng trong cùng khoảng thời gian.

Với lợi thế được thi đấu tại Johan Cruijff Arena, Ajax có thêm một điểm tựa quan trọng về bối cảnh trận đấu. Tuy nhiên, ưu thế trên giấy tờ chỉ có thể chuyển thành lợi thế thực tế nếu đội chủ nhà duy trì được sự chủ động và tận dụng tốt những thời điểm tạo sức ép.

Vojvodina cần phản ứng sau thất bại gần nhất

Vojvodina khởi đầu trận đấu với kết quả thua ở lần ra sân gần nhất. Đây là tín hiệu khiến đội khách phải đặc biệt chú trọng đến sự ổn định trong cách nhập cuộc, nhất là khi họ đang đối mặt với một đối thủ có thành tích đối đầu vượt trội.

Chuỗi 4 trận không thắng trước Ajax cho thấy Vojvodina sẽ cần một màn trình diễn kỷ luật hơn so với những lần chạm trán trước. Trong bối cảnh dữ liệu không cung cấp thêm chi tiết về đội hình, chiến thuật hay lực lượng, điểm then chốt có thể nằm ở khả năng đội khách hạn chế sức ép và duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu.

Điểm nhấn chiến thuật

Ajax nhiều khả năng sẽ muốn kiểm soát thế trận ngay trên sân nhà, tận dụng sự tự tin từ chiến thắng gần nhất và thành tích đối đầu tích cực. Cách tiếp cận này có thể đặt Vojvodina vào thế phải ưu tiên phòng ngự, chờ thời cơ phản công thay vì chủ động đẩy cao đội hình ngay từ đầu.

Ngược lại, Vojvodina cần tìm cách phá nhịp triển khai của Ajax và tránh để trận đấu diễn ra theo tốc độ mà đội chủ nhà mong muốn. Khả năng giữ cự ly giữa các tuyến, giảm khoảng trống và xử lý tốt những thời điểm chuyển trạng thái sẽ có ý nghĩa lớn với đội khách.

Nhận định trước trận

Ajax đang sở hữu lợi thế rõ ràng hơn xét trên các thông tin được cung cấp: họ vừa thắng trận gần nhất, có sân nhà và toàn thắng trong 4 lần đối đầu gần đây với Vojvodina. Trong khi đó, đội khách cần nhanh chóng lấy lại sự cân bằng sau thất bại mới nhất.

Trận đấu vì thế có thể được định hình bởi khả năng Ajax duy trì sức ép và mức độ chống chịu của Vojvodina. Dù chưa thể kết luận về diễn biến cụ thể, các dữ kiện hiện có đang nghiêng về một thế trận thuận lợi hơn cho Ajax.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất Ajax · 4 thắng 0 hòa Vojvodina · 0 thắng Ajax 4 - 1 Vojvodina AJA Vojvodina 1 - 4 Ajax AJA Vojvodina 1 - 3 Ajax AJA Ajax 1 - 0 Vojvodina AJA

Ajax 5 trận gần nhất T T T T H 1 Trận 1-0-0 T-H-B 4 Ghi (TB 4.0) 1 Thủng lưới Vojvodina 5 trận gần nhất B B B T B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 4 Thủng lưới