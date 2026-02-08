Ajax thắng 3-1, FC Volendam bất lực trên sân nhà Trong trận giao hữu tại Kras Stadion, Ajax đánh bại FC Volendam 3-1 nhờ các bàn thắng của Gaaei, Leonardo và Arokodare; đội chủ nhà chỉ rút ngắn cách biệt với bàn phản lưới của Heerkens.

FC Volendam 1 - 3 Ajax Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu FC Volendam tiếp đón Ajax.

12' Ajax kiểm soát thế trận từ sớm Sau 12 phút, Ajax đang kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ 37-63, buộc FC Volendam phải lùi sâu phòng ngự. Thế trận vẫn diễn ra với nhịp độ vừa phải, khi Ajax mới nhỉnh hơn về dứt điểm 1-2.

24' Ajax kiểm soát, Volendam chịu sức ép Phút 24, Ajax kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 40 - 60 và tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn, 1 - 5 . Volendam đang phải lùi sâu chống đỡ, trong khi Ajax duy trì sức ép nhưng chưa thể tạo khác biệt.

29' A. Gaaei đưa Ajax vượt lên Phút 29', A. Gaaei lập công cho Ajax sau đường kiến tạo của M. Carrizo. Ajax mở tỷ số và đang dẫn FC Volendam 0-1.

35' Marcos Leonardo sút phạt đền, Ajax dẫn 0-2 Phút 35, Marcos Leonardo lạnh lùng lập công trên chấm phạt đền, giúp Ajax nhân đôi cách biệt trước FC Volendam. Tỷ số hiện tại là 0-2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' FC Volendam thay người đầu hiệp hai Phút 46', R. Steur vào sân thay H. Jurjus bên phía FC Volendam. Đây là sự điều chỉnh đầu hiệp hai của đội chủ nhà.

46' FC Volendam thay người đầu hiệp hai Phút 46', FC Volendam đưa M. Kleijn vào sân thay J. Haakmat khi tỷ số đang là 0-2. Sự thay đổi này mở ra một lựa chọn mới cho FC Volendam trong phần còn lại của trận đấu.

46' Ajax điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai Phút 46', Ajax thay người: J. Heerkens vào sân, P. Reverson rời sân. Đây là sự điều chỉnh đầu hiệp hai trong bối cảnh Ajax đang dẫn FC Volendam 0-2.

46' FC Volendam thay người đầu hiệp hai Phút 46, FC Volendam đưa K. Wolff vào sân thay M. Belfqih. Đội chủ nhà có sự điều chỉnh nhân sự ngay sau giờ nghỉ.

60' Ajax thay người ở phút 60 Phút 60', Ajax điều chỉnh nhân sự khi O. Wijndal vào sân thay Caio Henrique. Đội khách thực hiện thay đổi trong thế đang kiểm soát trận đấu.

60' Ajax thay người ở phút 60 Phút 60', Ajax đưa D. Konadu vào sân thay O. Edvardsen. Đội khách có sự điều chỉnh nhân sự khi đang dẫn FC Volendam 2-0.

60' FC Volendam điều chỉnh nhân sự Phút 60', FC Volendam đưa E. Schouten vào sân thay A. Plat. Đội chủ nhà có sự điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh đang bị Ajax dẫn trước.

65' E. Schouten nhận thẻ vàng Phút 65, E. Schouten của FC Volendam phải nhận thẻ vàng. Đây là lời cảnh báo cho đội chủ nhà trong bối cảnh đang bị Ajax dẫn 2-0.

71' Ajax thay người, T. Arokodare vào sân Phút 71, Ajax đưa T. Arokodare vào sân thay Marcos Leonardo. Sự thay đổi này diễn ra khi Ajax đang dẫn FC Volendam 0-2.

71' Ajax thay người ở phút 71 Phút 71', Y. Regeer vào sân thay A. Ouazane, khi Ajax đang dẫn trước FC Volendam.

71' Ajax điều chỉnh nhân sự ở phút 71 Phút 71, Ajax đưa S. Berghuis vào sân thay M. Carrizo. Sự thay đổi có thể giúp Ajax duy trì thế chủ động trong phần còn lại của trận đấu.

71' Ajax đưa O. Gloukh vào sân Phút 71, Ajax đưa O. Gloukh vào sân thay M. Abdalla. Đây là sự điều chỉnh nhân sự khi đội khách đang nắm lợi thế rõ rệt.

71' Ajax điều chỉnh nhân sự ở phút 71 Phút 71', Ajax đưa D. Klaassen vào sân thay J. Mokio. Sự điều chỉnh này diễn ra khi Ajax đang tạo lợi thế rõ rệt trước FC Volendam.

80' Volendam rút ngắn cách biệt sau pha phản lưới Phút 80, J. Heerkens (Ajax) đá phản lưới nhà, giúp FC Volendam rút ngắn cách biệt xuống 1-2. Bàn thắng đến từ một tình huống đáng tiếc của Ajax.

81' FC Volendam thay người ở phút 81 Phút 81', FC Volendam đưa J. Tielemans vào sân thay H. Veerman. Sự điều chỉnh này đến ngay sau bàn rút ngắn cách biệt, trong lúc FC Volendam đang tìm kiếm thêm sức ép.

86' E. Schouten nhận thẻ vàng phút 86 Phút 86, E. Schouten của FC Volendam nhận thẻ vàng. Đội chủ nhà đang chịu sức ép khi FC Volendam bị Ajax dẫn 1-2.

86' E. Schouten nhận thẻ đỏ ở phút 86 Phút 86, E. Schouten (FC Volendam) nhận thẻ đỏ. FC Volendam phải chơi thiếu người trong những phút cuối khi đang bị Ajax dẫn 1-2.

88' FC Volendam thay người phút 88 Phút 88', L. Blondeau vào sân thay N. Doodeman bên phía FC Volendam. Đội chủ nhà thực hiện điều chỉnh trong thời điểm đang bị Ajax dẫn 1-3 và chơi thiếu người.

88' T. Arokodare nới rộng cách biệt cho Ajax Phút 88', T. Arokodare lập công, giúp Ajax nới rộng cách biệt lên 1-3 trước FC Volendam. Bàn thắng đến ở thời điểm trận đấu đã bước vào những phút cuối.

90+1' D. Payne nhận thẻ vàng phút 90+1 Phút 90+1, D. Payne của FC Volendam nhận thẻ vàng. Chiếc thẻ đến ở những phút cuối, khi FC Volendam đang bị dẫn trước.

KT Kết thúc: FC Volendam 1-3 Ajax Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.

Cập nhật lúc 21:23 02/08/2026

FC Volendam Thống kê Ajax 40% Kiểm soát bóng 60% 1 Dứt điểm 5 0 Trúng đích 2 0 Phạt góc 1

FC Volendam sẽ tiếp đón Ajax tại Kras Stadion lúc 19:30 ngày 02/08/2026 trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Hai đội có sự cân bằng tuyệt đối ở lần đối đầu gần nhất, khi FC Volendam chưa thắng, Ajax cũng chưa thắng và trận đấu khép lại với kết quả hòa.

Thế cân bằng trước trận đấu

Thông tin đối đầu gần nhất cho thấy khoảng cách giữa FC Volendam và Ajax chưa được thể hiện qua kết quả. Sau một lần chạm trán, mỗi bên đều chưa giành được lợi thế, tạo nên bối cảnh đáng chú ý cho cuộc tái ngộ tại Kras Stadion.

Trong một trận giao hữu, kết quả không phải yếu tố duy nhất được quan tâm. Cách hai đội tổ chức lối chơi, khả năng kiểm soát thế trận và sự phối hợp giữa các tuyến sẽ là những điểm có thể định hình diễn biến cuộc so tài.

Trận đấu tại Kras Stadion

Việc FC Volendam thi đấu trên sân nhà mang đến cho đội bóng này một điểm tựa về không gian thi đấu và sự quen thuộc với mặt sân. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có chưa cho phép xác định mức độ ảnh hưởng cụ thể của lợi thế đó đối với kết quả trận đấu.

Ở chiều ngược lại, Ajax sẽ cần thể hiện sự chủ động trong cách nhập cuộc nếu muốn phá vỡ thế cân bằng từng xuất hiện ở lần gặp gần nhất. Khả năng duy trì cự ly đội hình và chuyển trạng thái sẽ là những yếu tố quan trọng, đặc biệt khi đối thủ có thể tận dụng sự thiếu ổn định thường thấy trong các trận giao hữu.

Điểm then chốt về chiến thuật

Dữ liệu được cung cấp không bao gồm sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến, danh sách cầu thủ vắng mặt hay thống kê phong độ gần đây. Vì vậy, chưa có cơ sở để khẳng định hai đội sẽ sử dụng hệ thống nào hoặc bên nào sở hữu ưu thế rõ ràng về nhân sự.

Thay vào đó, trận đấu có thể được theo dõi qua ba khía cạnh: cách FC Volendam tận dụng lợi thế sân nhà, khả năng Ajax kiểm soát nhịp độ và mức độ hiệu quả của các tình huống chuyển từ phòng ngự sang tấn công. Đây cũng là những chi tiết giúp phản ánh sự chuẩn bị của hai đội mà không phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả cuối cùng.

Nhận định FC Volendam vs Ajax

Thế đối đầu cân bằng ở lần gặp gần nhất khiến trận đấu tại Kras Stadion khó được nhìn nhận theo hướng một chiều. FC Volendam có lợi thế sân nhà, trong khi Ajax đứng trước cơ hội tạo ra khác biệt bằng cách tiếp cận chủ động hơn.

Với dữ liệu hiện có, chưa thể xác định đội nào sẽ chiếm ưu thế rõ rệt hoặc đưa ra dự đoán tỷ số cụ thể. Điều có thể kỳ vọng là một cuộc so tài mang tính kiểm chứng, nơi cả FC Volendam và Ajax tìm kiếm sự ổn định trong lối chơi trước khi kết quả được quyết định trên sân.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất FC Volendam · 0 thắng 1 hòa Ajax · 0 thắng Ajax 2 - 2 FC Volendam Hòa

FC Volendam 5 trận gần nhất T H B B T Ajax 5 trận gần nhất T T T T H

Tình hình lực lượng FC Volendam ✚ Yannick Leliendal (Suspended) Ajax ✚ Amourricho Van Axel-Dongen (Thigh Problems) ✚ Dies Janse (Minor Knock) ✚ Josip Sutalo (Unknown Injury) ✚ Ko Itakura (Unknown Injury)