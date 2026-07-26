Ajax thắng Burnley, khép lại màn rượt đuổi tại Johan Cruijff Arena Ajax đánh bại Burnley 2-1 trong trận giao hữu tại Johan Cruijff Arena, với các bàn thắng của Bouwman và Ouazane; Banel ghi bàn nhưng không thể giúp Burnley tránh thất bại.

Ajax 2 - 1 Burnley Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Ajax tiếp đón Burnley.

13' Burnley nhỉnh hơn trong thế giằng co Bước sang phút 13, Burnley đang nhỉnh hơn về thế trận khi kiểm soát bóng 42 - 58 và có lợi thế phạt góc 0 - 1 . Ajax vẫn giữ được thế cân bằng về tỷ số, nhưng đang phải chịu sức ép nhất định trước khả năng kiểm soát của đội khách.

25' Burnley nhỉnh hơn về mức độ nguy hiểm Phút 25 , thế trận khá cân bằng khi Ajax và Burnley cùng cầm bóng 50 - 50 , nhưng Burnley tạo được nhiều tín hiệu nguy hiểm hơn với dứt điểm 0 - 2 và phạt góc 0 - 2 . Ajax chưa có pha dứt điểm nào, cho thấy họ vẫn gặp khó trong việc tạo sức ép thực sự.

34' Aaron Bouwman giúp Ajax mở tỷ số Phút 34, Aaron Bouwman lập công đưa Ajax vượt lên dẫn trước Burnley 1-0. Ajax đã tận dụng tốt cơ hội để mở tỷ số trong thế trận Burnley kiểm soát bóng nhiều hơn.

37' Burnley ép sân dù Ajax đang dẫn Phút 37, Ajax đang dẫn nhưng Burnley mới là đội kiểm soát bóng nhiều hơn với 45-55 và gây sức ép rõ qua 5-1 quả phạt góc. Dù vậy, Ajax vẫn phòng ngự khá chủ động, nhỉnh hơn về dứt điểm trúng đích 2-1 để bảo toàn lợi thế.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Ajax điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai Phút 46', Mohamed Abdalla vào sân thay Jinairo Johnson. Ajax đang dẫn 1-0, và sự xuất hiện của Abdalla mang đến thêm lựa chọn cho đội chủ nhà trong hiệp hai.

46' Blind vào sân, Ajax điều chỉnh hàng thủ Phút 46', Daley Blind vào sân thay Aaron Bouwman. Sự điều chỉnh diễn ra ngay đầu hiệp hai, khi Ajax đang giữ lợi thế 1-0.

46' Klaassen vào sân, Ajax điều chỉnh Phút 46', Davy Klaassen vào sân thay Maher Carrizo, ngay đầu hiệp hai khi Ajax đang dẫn 1-0. Sự xuất hiện của Klaassen có thể giúp Ajax làm mới thế trận trong phần còn lại.

46' Luca Koleosho vào sân Phút 46', Luca Koleosho vào sân thay Marcus Edwards. Sự thay đổi diễn ra ngay đầu hiệp hai, khi Ajax đang dẫn 1-0.

46' Ajax thay người đầu hiệp hai Phút 46, Don-Angelo Konadu vào sân thay Marcos Leonardo. Ajax có sự điều chỉnh ngay đầu hiệp hai khi đang dẫn trước Burnley.

46' Ajax thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46', Paul Reverson vào sân thay Joeri Heerkens. Ajax bước vào hiệp hai với lợi thế dẫn Burnley 1-0.

46' Mike Tresor vào sân đầu hiệp hai Phút 46', Mike Tresor vào sân thay Jacob Bruun Larsen, ngay đầu hiệp hai. Sự thay đổi này có thể giúp đội bóng tìm thêm phương án tấn công khi Ajax đang dẫn 1-0.

50' Thế trận giằng co, Ajax vẫn nhỉnh hơn Phút 50', thế trận đang giằng co khi Ajax dẫn bàn nhưng Burnley nhỉnh hơn về thời lượng cầm bóng với 49-51 và phạt góc 4-5 . Dù vậy, Ajax tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn, 6-5 , cho thấy đội chủ nhà vẫn là bên có phần sắc bén hơn trong tấn công.

61' Ajax điều chỉnh nhân sự ở phút 61 Phút 61, Mika Godts vào sân thay Jorthy Mokio. Ajax tiếp tục điều chỉnh nhân sự sau khi vươn lên dẫn trước.

62' Jaydon Banel giúp Burnley gỡ hòa Phút 62, Jaydon Banel lập công, đưa Burnley gỡ hòa 1-1 trước Ajax. Trận đấu trở lại thế cân bằng sau bàn mở tỷ số của Ajax.

62' Thế trận giằng co ở phút 62 Bước sang phút 62, Ajax và Burnley vẫn tạo ra thế trận giằng co khi tỷ số là 1-1, còn thời lượng cầm bóng ở mức 50 - 50. Ajax nhỉnh hơn về dứt điểm với 9 - 8, nhưng Burnley có nhiều phạt góc hơn, 5 so với 4, cho thấy sức ép được chia đều.

67' Abdellah Ouazane đưa Ajax vượt lên Phút 67, Abdellah Ouazane lập công sau đường kiến tạo của Don-Angelo Konadu, đưa Ajax vượt lên dẫn trước Burnley 2-1.

68' Joe Worrall vào sân thay Connor Roberts Phút 68', Joe Worrall vào sân thay Connor Roberts, trong lúc Ajax đang dẫn 2-1. Sự điều chỉnh diễn ra ngay sau khi Ajax tái lập lợi thế.

69' Steven Berghuis vào sân ở phút 69 Phút 69, Steven Berghuis vào sân thay Oliver Edvardsen, khi Ajax đang dẫn Burnley 2-1.

69' Kian Fitz-Jim vào sân thay Ouazane Phút 69', Kian Fitz-Jim vào sân thay Abdellah Ouazane. Ajax thực hiện điều chỉnh nhân sự sau khi vượt lên dẫn trước, với mục tiêu duy trì lợi thế.

70' Castell vào sân, Ramsey rời cuộc chơi Phút 70, Lluc Castell vào sân thay Aaron Ramsey. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý của Ajax sau khi đội chủ nhà vừa vượt lên dẫn 2-1.

70' Andréas Hountondji vào sân thay Jaydon Banel Phút 70', Andréas Hountondji vào sân thay Jaydon Banel, khi Ajax đang dẫn Burnley 2-1. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý trong thời điểm Ajax cần bảo vệ lợi thế.

70' Sambo vào sân, Walker rời trận Phút 70, Shurandy Sambo vào sân thay Kyle Walker khi Ajax đang dẫn Burnley 2-1. Sự điều chỉnh này có thể giúp Ajax làm mới đội hình trong những phút cuối.

70' Oliver Sonne vào sân, Ajax điều chỉnh nhân sự Phút 70', Oliver Sonne vào sân thay Lucas Pires. Trong thế dẫn 2-1, Ajax có thêm lựa chọn mới để duy trì lợi thế ở những phút cuối.

74' Ajax nhỉnh hơn trong thế trận giằng co Bước sang phút 74 , Ajax nhỉnh hơn với thời lượng cầm bóng 53 - 47 và số lần dứt điểm 13 - 10 . Đội chủ nhà tạo sức ép rõ hơn khi có 5 - 2 pha dứt điểm trúng đích, còn Burnley vẫn duy trì thế trận giằng co.

78' Lluc Castell nhận thẻ vàng ở phút 78 Phút 78, Lluc Castell nhận thẻ vàng khi Ajax đang dẫn Burnley 2-1.

85' Anton Gaaei nhận thẻ vàng phút 85 Phút 85, Anton Gaaei nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Những phút cuối hứa hẹn sẽ càng căng thẳng khi Ajax đang dẫn Burnley 2-1.

85' George Brierley vào sân ở phút 85 Phút 85, George Brierley vào sân thay Bashir Humphreys, khi Ajax đang dẫn Burnley 2-1. Sự thay đổi diễn ra trong những phút cuối, giữa lúc Ajax nỗ lực bảo toàn lợi thế.

85' Murray Campbell vào sân ở phút 85 Phút 85, Murray Campbell vào sân thay Hannibal, trong lúc Ajax đang dẫn Burnley 2-1.

85' Ajax thay người ở phút 85 Phút 85, Ellis Clark vào sân thay Josh Laurent. Ajax đang giữ lợi thế 2-1 trước Burnley, nên sự thay đổi này đến trong thời điểm đội chủ nhà cần duy trì sự tập trung.

86' Ajax duy trì sức ép cuối trận Phút 86', Ajax vẫn là đội chủ động hơn khi dẫn 2 - 1 và có số lần dứt điểm 17 - 10, trong đó trúng đích 7 - 2. Burnley chịu sức ép rõ rệt, thể hiện qua việc thủ môn phải có 5 pha cứu thua, trong khi Ajax chỉ 1 lần.

KT Kết thúc: Ajax 2-1 Burnley Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 20:54 26/07/2026

Đội hình chính thức Ajax Sơ đồ 4-3-3 Burnley Sơ đồ 4-2-3-1 1 Joeri Heerkens 2 Anton Gaaei 3 Aaron Bouwman 4 Youri Baas 5 Caio Henrique 8 Jorthy Mokio 6 Jinairo Johnson 10 Abdellah Ouazane 7 Maher Carrizo 9 Marcos Leonardo 11 Oliver Edvardsen 1 Max Weiß 14 Connor Roberts 2 Kyle Walker 12 Bashir Humphreys 23 Lucas Pires 29 Josh Laurent 28 Hannibal 10 Marcus Edwards 21 Aaron Ramsey 11 Jaydon Banel 7 Jacob Bruun Larsen Dự bị Ajax 12 Paul Reverson 15 Marvyn Muzungu 16 Kian Fitz-Jim 17 Daley Blind 18 Davy Klaassen 19 Don-Angelo Konadu 20 Oscar Gloukh 21 Mika Godts 22 Lucas Rosa Burnley 3 Oliver Pimlott 4 Joe Worrall 5 Murray Campbell 8 George Brierley 9 Andréas Hountondji 15 Lluc Castell 16 Shurandy Sambo 17 Ellis Clark 20 Connor Edwards Cập nhật đội hình lúc 19:05 26/07/2026

Ajax Thống kê Burnley 51% Kiểm soát bóng 49% 18 Dứt điểm 12 7 Trúng đích 4 9 Phạt góc 6 6 Phạm lỗi 11 1 Việt vị 1 3 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật Aaron Bouwman Ajax 1 bàn Abdellah Ouazane Ajax 1 bàn Jaydon Banel Burnley 1 bàn Don-Angelo Konadu Ajax 1 kiến tạo · điểm 7.05 Luca Koleosho Burnley 1 kiến tạo · điểm 6.82

Thông tin trận đấu

Ajax sẽ đối đầu Burnley trong khuôn khổ Giao hữu CLB (Friendlies Clubs) lúc 19h ngày 26/07/2026. Trận đấu diễn ra tại Johan Cruijff Arena, sân nhà của Ajax.

Đây là cuộc so tài mang tính chuẩn bị, vì vậy kết quả không phải yếu tố duy nhất quyết định giá trị của trận đấu. Với cả Ajax và Burnley, màn trình diễn trên sân có thể giúp ban huấn luyện đánh giá khả năng vận hành đội hình, mức độ ăn ý giữa các tuyến và sự sẵn sàng của các cầu thủ.

Ajax có lợi thế sân nhà

Việc được thi đấu tại Johan Cruijff Arena giúp Ajax có điều kiện làm quen với mặt sân và không gian quen thuộc. Tuy nhiên, dữ liệu được cung cấp không bao gồm thành tích gần đây, lực lượng, sơ đồ chiến thuật hay đội hình dự kiến của đội chủ nhà. Vì vậy, chưa thể đưa ra kết luận cụ thể về phong độ hoặc những cá nhân có khả năng tạo khác biệt.

Điểm đáng chờ đợi là cách Ajax kiểm soát thế trận trước một đối thủ đến từ Anh. Trong một trận giao hữu, đội chủ nhà có thể ưu tiên thử nghiệm cách triển khai bóng, khả năng chuyển trạng thái và sự phối hợp giữa các vị trí thay vì duy trì một phương án cố định trong toàn bộ thời gian thi đấu.

Burnley và bài kiểm tra trước Ajax

Burnley bước vào trận đấu trên sân khách, nơi đội bóng này sẽ phải thích nghi với môi trường thi đấu và cách tiếp cận của Ajax. Do không có thông tin về phong độ, danh sách vắng mặt hoặc kế hoạch nhân sự, mọi nhận định sâu hơn về ưu thế của Burnley cần được thận trọng.

Dù vậy, trận đấu vẫn là cơ hội để Burnley kiểm tra khả năng tổ chức khi đối đầu một đội bóng giàu truyền thống tại châu Âu. Cách đội khách giữ cự ly giữa các tuyến, xử lý những thời điểm bị gây sức ép và tổ chức các đợt lên bóng sẽ là những chi tiết đáng theo dõi.

Những điểm có thể quyết định trận đấu

Trọng tâm chiến thuật nhiều khả năng nằm ở cuộc đấu trong khu vực giữa sân. Đội kiểm soát được nhịp độ và hạn chế sai sót khi chuyển từ phòng ngự sang tấn công sẽ có cơ hội tạo ra thế chủ động hơn. Tuy nhiên, do đây là trận giao hữu, những thay đổi về nhân sự và cách vận hành trong trận có thể khiến cục diện liên tục biến động.

Bên cạnh đó, khả năng tận dụng các tình huống cố định cũng có thể trở thành yếu tố quan trọng nếu hai đội chơi thận trọng. Những pha bóng như vậy thường giúp mở ra cơ hội trong thế trận cân bằng, nhưng chưa có dữ liệu đủ để xác định đội nào đang chiếm ưu thế ở khía cạnh này.

Nhận định Ajax vs Burnley

Ajax có lợi thế sân nhà, trong khi Burnley đứng trước bài kiểm tra về khả năng thích nghi khi thi đấu tại Johan Cruijff Arena. Tuy nhiên, việc thiếu dữ liệu về phong độ, lực lượng và đội hình dự kiến khiến trận đấu khó được đánh giá bằng những kết luận cứng nhắc.

Nhìn chung, đây là cuộc so tài phù hợp để quan sát cách hai đội thử nghiệm lối chơi và đánh giá mức độ sẵn sàng của đội hình. Diễn biến trên sân, đặc biệt là khả năng kiểm soát khu vực giữa sân và tổ chức chuyển trạng thái, sẽ giúp làm rõ đội nào tạo được nền tảng tốt hơn trong trận giao hữu này.

Ajax 5 trận gần nhất T T H T B Burnley 5 trận gần nhất B H B H B

Tình hình lực lượng Ajax ✚ Amourricho Van Axel-Dongen (Thigh Problems) ✚ Josip Sutalo (Unknown Injury) ✚ Rayane Bounida (Unknown Injury) ✚ Kian Fitz-Jim (Shoulder Injury) Burnley ✚ Mike Tresor (Unknown Injury) ✚ Josh Cullen (Cruciate Ligament Tear) ✚ Jordan Beyer (Hamstring Injury)