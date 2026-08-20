Al-Hilal Saudi FC lên nhì bảng, Al-Fayha khởi đầu trắng tay Bàn thắng phút 31 của Milinkovic-Savic giúp Al-Hilal Saudi FC thắng Al-Fayha 1-0 ở Regular Season - 2 Pro League trên sân Al Majma'ah Sport City, Al Majmaah, qua đó đứng thứ 2 với 3 điểm; Al-Fayha xếp thứ 13 với 0 điểm. Bảng chưa đá xong nên suất đi tiếp của cả hai đội vẫn chưa được chốt.

Al-Fayha 0 - 1 Al-Hilal Saudi FC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Al-Fayha tiếp đón Al-Hilal Saudi FC.

27' F. Sakala nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi Phút 27, F. Sakala bên phía Al-Fayha phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Trong bối cảnh hai đội vẫn đang hòa 0-0, tấm thẻ phạt sớm này buộc cầu thủ của Al-Fayha phải thi đấu cẩn trọng hơn trong thời gian còn lại của trận đấu.

31' S. Milinkovic-Savic ghi bàn mở tỷ số cho Al-Hilal Saudi FC Phút 31, S. Milinkovic-Savic lập công đưa Al-Hilal Saudi FC vươn lên dẫn trước 0-1 trong chuyến làm khách trên sân của Al-Fayha. Bàn thắng khai thông thế bế tắc giúp đội khách tạm thời làm chủ thế trận và củng cố vị trí trên bảng xếp hạng nếu giữ nguyên tỷ số này.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Al-Fayha đổi người ngay đầu hiệp hai Phút 46', Al-Fayha đưa A. Al Hussain vào sân thay N. Al Harthi , sớm điều chỉnh nhân sự khi đang bị dẫn 0-1.

46' Al-Fayha điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Al-Fayha quyết định có sự thay đổi người khi F. Alhubayshi được tung vào sân thế chỗ cho A. Al Qahtani . BHL đội chủ nhà kỳ vọng sự điều chỉnh này sẽ mang lại làn gió mới để tìm kiếm bàn gỡ sau khi bị Al-Hilal Saudi FC dẫn trước 0-1.

KT Kết thúc: Al-Fayha 0-1 Al-Hilal Saudi FC Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 02:03 21/08/2026

Al-Fayha sẽ gặp Al-Hilal Saudi FC lúc 01:00 ngày 21/08/2026 tại King Abdullah Sports City Stadium. Khoảng cách hiện tại trên bảng xếp hạng, cùng ưu thế tuyệt đối của Al-Hilal Saudi FC trong 5 lần đối đầu gần nhất, tạo nên thử thách lớn cho đội chủ nhà.

Cán cân nghiêng về Al-Hilal Saudi FC

Al-Hilal Saudi FC đứng thứ 2 với 3 điểm, trong khi Al-Fayha xếp thứ 13 và chưa có điểm. Sự khác biệt này phản ánh hai điểm xuất phát trái ngược trước cuộc chạm trán tại King Abdullah Sports City Stadium.

Về phong độ gần nhất, Al-Hilal Saudi FC vừa giành chiến thắng, còn Al-Fayha vừa nhận thất bại. Dù mỗi đội chỉ có một kết quả được cung cấp, trạng thái này vẫn đem lại lợi thế tâm lý ban đầu cho đội khách.

Chuỗi đối đầu là áp lực với Al-Fayha

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Al-Hilal Saudi FC thắng cả 5 trận; Al-Fayha không có chiến thắng và cũng không có trận hòa. Đây là xu hướng đủ rõ để Al-Fayha phải đặc biệt thận trọng trong cách tiếp cận trận đấu.

Đội chủ nhà cần hạn chế để trận đấu diễn ra theo nhịp độ quen thuộc của đối thủ, đồng thời tận dụng hiệu quả những thời điểm có bóng. Ngược lại, Al-Hilal Saudi FC có cơ sở để triển khai trận đấu với sự chủ động, nhưng vẫn phải duy trì sự tập trung trước một đối thủ có động lực thay đổi chuỗi kết quả đối đầu.

Điểm then chốt của trận đấu

Cuộc so tài này được định hình bởi khả năng Al-Fayha chống chịu áp lực và giữ được sự chặt chẽ trong những thời điểm quan trọng. Nếu đội chủ nhà tạo được thế trận cân bằng, họ có thể giảm bớt ảnh hưởng từ khoảng cách về vị trí hiện tại lẫn thành tích đối đầu.

Nhìn chung, Al-Hilal Saudi FC bước vào trận với nhiều tín hiệu tích cực hơn: chiến thắng gần nhất, 3 điểm trên bảng xếp hạng và 5 trận toàn thắng trước Al-Fayha. Tuy nhiên, diễn biến thực tế sẽ phụ thuộc vào cách hai đội xử lý các thời điểm then chốt tại King Abdullah Sports City Stadium.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al-Fayha · 0 thắng 0 hòa Al-Hilal Saudi FC · 5 thắng Al-Fayha 0 - 1 Al-Hilal Saudi FC ASF Al-Hilal Saudi FC 4 - 1 Al-Fayha ASF Al-Fayha 0 - 2 Al-Hilal Saudi FC ASF Al-Hilal Saudi FC 3 - 0 Al-Fayha ASF Al-Fayha 0 - 2 Al-Hilal Saudi FC ASF

Al-Fayha 5 trận gần nhất T B B H B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 2 Thủng lưới Al-Hilal Saudi FC 5 trận gần nhất T T H B T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 4 Ghi (TB 4.0) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Nassr 1 1 0 0 +3 3 T 2 Al-Hilal Saudi FC 1 1 0 0 +2 3 T 3 Al-Ettifaq 1 1 0 0 +2 3 T … 12 Abha 1 0 0 1 -1 0 B 13 Al-Fayha 1 0 0 1 -1 0 B 14 Al Diriyah 1 0 0 1 -1 0 B …