Đời sống Ấm áp những “Bữa cơm cùng mẹ” Trong những ngày tháng 7 nghĩa tình, ngôi nhà của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách thêm ấm áp với những “Bữa cơm cùng mẹ” do đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và hội viên phụ nữ các phường phía Đông Nam tỉnh tổ chức.

Bên mâm cơm ấm cúng, thế hệ trẻ được lắng nghe câu chuyện lịch sử và bài học về truyền thống dân tộc

Câu chuyện lịch sử được kể bên mâm cơm

Từ sáng sớm, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) và Đoàn Thanh niên phường Tiến Thành, đã có mặt tại nhà bà Đặng Thị Bờ (tổ dân phố Tiến Bình). Người vo gạo, người nhặt rau, người nhóm lửa chuẩn bị món ăn quen thuộc. Từng món ăn đều được chuẩn bị bằng sự trân trọng dành cho người đã không tiếc máu xương vì độc lập, tự do dân tộc. Bà Đặng Thị Bờ tham gia hoạt động cách mạng khi mới 14 tuổi. Năm 1967, khi phong trào đấu tranh cách mạng ở Phan Thiết diễn ra quyết liệt, bà bị địch bắt và trải qua những tháng ngày tù đày với đủ hình thức tra tấn. Dẫu vậy, người nữ chiến sĩ năm nào vẫn một lòng kiên trung, giữ trọn khí tiết của người cộng sản, không khuất phục trước mọi đòn roi, góp phần bảo vệ an toàn cho tổ chức và đồng đội. Không có bằng chứng cụ thể, sau hơn 2 năm giam cầm, địch phải thả tự do cho bà.

“ Mô hình “Bữa cơm cùng mẹ” là hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn; không chỉ góp phần chăm lo đời sống các Mẹ Việt Nam Anh hùng mà còn tạo sự gắn kết giữa cán bộ địa phương với các gia đình người có công, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Nhìn những gương mặt trẻ ngồi xung quanh, bà Đặng Thị Bờ xúc động chia sẻ: “Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát vẫn còn ở lại. Nhiều anh hùng, liệt sĩ đến nay vẫn chưa được tìm thấy. Đến bây giờ, trên cơ thể tôi vẫn còn nhiều mảnh đạn chưa thể lấy ra. Những vết sẹo trên khuôn mặt, trên đầu như một lời nhắc nhớ về những năm tháng khốc liệt. Nhưng tôi chưa bao giờ hối tiếc vì đã cống hiến tuổi xuân cho Tổ quốc. Chỉ mong các con, các cháu hôm nay biết trân trọng cuộc sống hòa bình, tiếp nối truyền thống của cha ông góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh”.

Không còn là những dòng tư liệu khô khan, lịch sử hiện lên chân thực qua từng lời kể mộc mạc nhưng đầy xúc động của nữ chiến sĩ cách mạng kiên trung. Bên mâm cơm ấm áp, bà Võ Thị Thư Thanh - Chủ tịch Hội LHPN phường Tiến Thành cho biết: “Điều ý nghĩa nhất không nằm ở giá trị vật chất của mâm cơm, mà là khoảnh khắc mọi người được quây quần, cùng trò chuyện, lắng nghe những câu chuyện lịch sử và sẻ chia tình cảm như người thân trong gia đình. Hội LHPN sẽ tiếp tục phối hợp với Đoàn Thanh niên duy trì mô hình để hoạt động tri ân ngày càng đi vào chiều sâu”.

Bà Đặng Thị Bờ mong thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống cha ông xây dựng quê hương giàu mạnh

Lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

Tinh thần tri ân ấy tiếp tục lan tỏa tại phường Bình Thuận, với mô hình “Bữa cơm cùng mẹ”, được Đoàn Thanh niên phường tổ chức tại nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Chiếu (tổ dân phố Phú Hội). Và trong chuyến thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn phường Bình Thuận nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) mới đây, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười bày tỏ ấn tượng với mô hình này. Anh Hà Thanh Phương - Bí thư Đoàn phường Bình Thuận chia sẻ: “Qua bữa cơm là cơ hội để ĐVTN được trực tiếp lắng nghe những câu chuyện của các nhân chứng lịch sử. Từ đó, bồi đắp lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và khơi dậy khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước của thế hệ trẻ”.

Không dừng lại ở những khẩu hiệu, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” đang được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Đoàn Thanh niên và các tổ chức Mặt trận xã hội triển khai thăm, tặng quà gia đình chính sách; chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ; dâng hương, thắp nến tri ân tại các đài tưởng niệm và nghĩa trang; nói chuyện truyền thống; về nguồn. Đồng thời, hướng dẫn gia đình chính sách cài đặt, sử dụng các ứng dụng số; hỗ trợ số hóa dữ liệu đất đai…

Những việc làm tuy nhỏ nhưng giúp người có công và Nhân dân thuận lợi hơn trong tiếp cận các chính sách, lan tỏa hình ảnh tuổi trẻ năng động, trách nhiệm trong thời đại số.