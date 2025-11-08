Nông nghiệp - Nông thôn Ấm no nhờ “nữ hoàng” của các loại hạt Với gần 1.600 ha mắc ca, xã biên giới Quảng Trực là một trong những thủ phủ mắc ca của tỉnh Lâm Đồng. Cây trồng đang giúp nhiều nông dân thoát nghèo, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Mắc ca đang tạo việc làm cho nhiều lao động xã Quảng Trực

Gia đình ông Điểu Đắk (bon Bu Prăng 1) có gần 500 cây mắc ca cho thu hoạch 8 năm nay. Số mắc ca này được ông trồng xen với cà phê, giúp gia đình có nguồn thu ổn định. Ông Điểu Đắk nhớ lại, 10 năm trước, do đông con, thiếu tư liệu sản xuất nên đời sống kinh tế khó khăn. Sau khi được nhận hơn 400 cây mắc ca giống do chính quyền hỗ trợ, gia đình đã trồng xen trong rẫy cà phê để có thêm sinh kế, thoát nghèo.

“Sau khi được hỗ trợ cây giống, tôi còn được tập huấn trồng, chăm sóc, thu hoạch mắc ca. Đến năm 2017, vườn mắc ca của gia đình đã cho thu hoạch. Trung bình mỗi năm chúng tôi thu được khoảng 2 tấn quả tươi, với giá bán dao động khoảng 80.000 - 100.000 đồng/kg”, ông Điểu Đắk cho hay.

Xã Quảng Trực đang xây dựng thương hiệu để từng bước khẳng định chất lượng vùng chuyên canh mắc ca lớn nhất tỉnh

Anh Điểu Khoe là một trong số ít hộ dân bon Bu Prăng 2 kiên trì với cây mắc ca từ khi bon được tái lập tới nay. Sau hơn 10 năm, mắc ca không chỉ giúp gia đình anh thoát nghèo mà còn xây được một căn nhà mới, trị giá hơn 300 triệu đồng. Phấn khởi giới thiệu về cơ ngơi của gia đình có được từ cây mắc ca, người đàn ông M’nông này chia sẻ: “Vài năm đầu, nguồn thu từ mắc ca không ổn định, đầu ra chưa bảo đảm nên một số hộ dân đã nản lòng. Gia đình tôi vẫn kiên trì với cây trồng này nên mới có thành quả như ngày hôm nay. Tôi tin rằng, những năm tới, cây mắc ca sẽ mang lại cho đồng bào vùng biên này một cuộc sống tốt hơn”.

Không dừng lại ở trồng trọt, người dân Quảng Trực đang từng bước tham gia vào chuỗi giá trị khép kín. Toàn xã có 3 HTX chuyên trồng, chế biến và tiêu thụ mắc ca, trong đó nhiều diện tích được canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP, một số sản phẩm đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 4 sao.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc HTX nông nghiệp xanh Quảng Trực cho biết, từ xuất bán thô, sản phẩm mắc ca của Quảng Trực đã được chế biến, đóng gói thành mặt hàng có giá trị trên thị trường. Sản phẩm mắc ca khô của đơn vị đưa đi tiêu thụ tại các thị trường phía Nam và một số tỉnh, thành phía Bắc. Theo ông Tuấn, bên cạnh mang lại hiệu quả kinh tế cho người trồng và chế biến, mắc ca còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Điển hình như HTX nông nghiệp xanh Quảng Trực, thời gian cao điểm có thể tạo việc làm cho gần 30 lao động tại chỗ, riêng ngày thường sẽ có khoảng 6 - 10 người làm việc.

Xác định mắc ca là cây trồng chủ lực, xã Quảng Trực đã và đang tích cực hỗ trợ người dân về kỹ thuật, giống cây. Địa phương cũng đang tập trung hình thành vùng chuyên canh, kêu gọi đầu tư vào chế biến sâu, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm ra thị trường.

Ông Đoàn Minh Thuận - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Trực đánh giá: “Từ vùng biên giới còn nhiều khó khăn, Quảng Trực đang vươn mình mạnh mẽ nhờ cây mắc ca. Không chỉ góp phần thay đổi diện mạo nông thôn miền núi, cây mắc ca còn mở ra cơ hội làm giàu cho hàng trăm hộ dân nơi đây”.