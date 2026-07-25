An sinh - Cuộc sống An cư cho người có công Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng là việc làm thiết thực, góp phần giúp các gia đình an cư, ổn định cuộc sống, lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”.

Khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình bệnh binh K’Dun, phường Đông Gia Nghĩa

Những mái ấm từ sự sẻ chia

Mùa mưa năm nay, gia đình thương binh Nguyễn Thị Chanh, ở xã Tuy Đức không còn thấp thỏm âu lo vì nhà dột, thấm nước. Bởi sau nhiều năm sống trong căn nhà xuống cấp, nay bà đã có một mái ấm kiên cố được xây dựng từ nguồn hỗ trợ của doanh nghiệp địa phương cùng phần kinh phí đối ứng của gia đình. “Có được nơi ở ổn định, gia đình tôi yên tâm lao động, chăm lo cuộc sống tốt hơn”, bà Chanh xúc động chia sẻ.

Ở phường Đông Gia Nghĩa, gia đình bệnh binh K’Dun, ở tổ dân phố S’Rê Ú đang tiến hành xây dựng nhà ở. Sau nhiều năm sống trong căn nhà tạm vì điều kiện kinh tế khó khăn, mới đây, ông được hỗ trợ 100 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” để xây dựng nhà Đại đoàn kết. “Ước mơ của gia đình về nhà ở đang dần thành sự thật. Tôi mong thời tiết thuận lợi để căn nhà sớm hoàn thành”, ông K’Dun chia sẻ.

Mùa mưa năm nay, gia đình thương binh Nguyễn Thị Chanh, ở xã Tuy Đức đã có căn nhà mới kiên cố, ấm cúng



Tháng 7 này, niềm vui đã trọn vẹn hơn khi gia đình ông Đàm Văn Cường, ở xã Đức An đã nhận bàn giao căn nhà mới từ chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nát dành cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Căn nhà rộng 45 m² với tổng kinh phí khoảng 160 triệu đồng, trong đó chương trình hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại do gia đình và người thân đóng góp. Tại Lễ bàn giao nhà cho gia đình ông Đàm Văn Cường, đồng chí Lê Trọng Yên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định, chăm lo, hỗ trợ nhà ở cho người có công, gia đình chính sách là việc làm thường xuyên của các cấp, các ngành. Đặc biệt, việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với các gia đình chính sách, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Mỗi gia đình, mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều có chung niềm hạnh phúc khi giấc mơ về một mái nhà kiên cố trở thành hiện thực. Đằng sau mỗi căn nhà đều có sự góp sức của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, doanh nghiệp và cộng đồng để các gia đình vững vàng ổn định cuộc sống.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Lê Trọng Yên bàn giao nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại xã Đức An



Xây nhà ở cho người có công

Chăm lo nhà ở cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng luôn là một trong những nội dung được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh quan tâm thực hiện thường xuyên. Năm 2025, từ đề án Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, toàn tỉnh đã hoàn thành xây mới, sửa chữa 429 căn nhà với tổng kinh phí 26,72 tỷ đồng. Tiếp nối kết quả đó, năm 2026, tỉnh đang triển khai hỗ trợ xây mới và sửa chữa 87 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, góp phần giúp các gia đình ổn định nơi ở và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Gia Nghĩa, ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước, địa phương còn tích cực vận động các nguồn lực xã hội để giúp người có công và gia đình chính sách có điều kiện xây dựng, sửa chữa nhà ở. “Mỗi căn nhà hoàn thành không chỉ giúp các gia đình ổn định cuộc sống mà còn thể hiện sự tri ân, trách nhiệm của cả cộng đồng đối với người có công”, bà Ngọc chia sẻ.

Để các chương trình hỗ trợ đạt hiệu quả, các địa phương chủ động rà soát đúng đối tượng, thực hiện công khai việc phân bổ kinh phí và huy động thêm các nguồn lực xã hội hóa. Cùng với sự hỗ trợ về kinh phí, nhiều tổ chức, đoàn thể còn tham gia góp ngày công, vật liệu xây dựng, giúp các gia đình sớm hoàn thành nhà ở theo tiến độ.

Những mái nhà mới được dựng lên không chỉ giúp nhiều gia đình chính sách, người có công ổn định cuộc sống mà còn là minh chứng cho sự quan tâm, tri ân của Đảng, Nhà nước và cộng đồng đối với những người đã cống hiến cho đất nước.