Thời sự Lâm Đồng Ấn tượng Lễ khai mạc Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” Tối 26/7, tại Cung Thể thao điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội), Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ khai mạc Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân lần thứ VI.

Lễ khai mạc Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân lần thứ VI

Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Dự lễ còn có đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương, đoàn khách quốc tế, Công an các địa phương và hơn 5.000 huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài tham dự Đại hội.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi Lễ

Về phía Công an tỉnh Lâm Đồng, Đại tá Đậu Xuân Bảo - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh tham dự buổi lễ và dành thời gian gặp gỡ, động viên các vận động viên của Đội tuyển Công an tỉnh. Đồng chí ghi nhận tinh thần nghiêm túc, nỗ lực vượt khó trong quá trình huấn luyện và bày tỏ tin tưởng vào tinh thần thi đấu đoàn kết, kỷ luật, trách nhiệm của toàn đội, với kỳ vọng từng vận động viên sẽ thi đấu hết mình, đạt thành tích cao tại Đại hội.

Đại tá Đậu Xuân Bảo – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng (ngồi ngoài cùng bên trái) tham dự Lễ khai mạc

Thượng tá Trần Quang Trung – Trưởng phòng PX03 (hàng đầu, thứ nhất từ phải sang) và Thượng tá Nguyễn Văn Thắng – Phó Trưởng phòng PX03 (hàng đầu, thứ hai từ phải sang) dự Lễ khai mạc cùng các vận động viên Đội tuyển

Lễ khai mạc diễn ra trong không khí trang trọng, rực rỡ sắc màu, mở đầu bằng chương trình nghệ thuật và sử thi “Ngọn lửa từ tâm”, tiếp nối là phần Lễ và phần Hội “Vinh quang Tổ quốc tôi”. Sự kết hợp giữa công nghệ trình diễn hiện đại, âm thanh, ánh sáng sống động và phần dàn dựng công phu đã mang đến những tiết mục mãn nhãn, để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến thực hiện nghi thức thắp sáng ngọn lửa truyền thống của Đại hội khỏe

Sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ, diễn viên, học viên các trường CAND đã góp phần tạo nên một chương trình nghệ thuật đặc sắc, tôn vinh hành trình hình thành, phát triển và cống hiến của lực lượng CAND Việt Nam; đồng thời khắc họa rõ nét sự lan tỏa của phong trào thể dục, thể thao, điều lệnh trong toàn lực lượng qua các thời kỳ lịch sử. Khán giả như được sống lại những trang sử hào hùng của dân tộc, cảm nhận khí thế mạnh mẽ, sôi nổi lan tỏa qua từng tiết mục nghệ thuật gắn với hành trình cách mạng và vai trò to lớn của lực lượng Công an nhân dân.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, suốt 80 năm qua, lực lượng Công an nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; là “lá chắn thép, thanh bảo kiếm sắc bén” bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Trong thực tiễn công tác, đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ tận tụy, mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng hy sinh vì sự bình yên của đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Thứ trưởng yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, rèn luyện thể lực và phẩm chất đạo đức, để luôn gần dân, hiểu dân, vì nhân dân phục vụ.

Màn trình diễn mãn nhãn, đầy ấn tượng

Đại hội khỏe năm nay được tổ chức thành hai giai đoạn, kéo dài từ tháng 8/2024 đến tháng 8/2025 tại 5 địa phương gồm Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng và Phú Thọ. Giai đoạn 1 quy tụ gần 12.000 cán bộ, chiến sĩ đến từ 126 đoàn; giai đoạn 2 có sự tham gia của 70 đoàn với trên 2.000 vận động viên.

Vận động viên Đội tuyển Công an tỉnh Lâm Đồng tham dự Lễ khai mạc

Quy mô của Đại hội khỏe có 115 nội dung thi đấu thuộc 10 môn thể thao, bao gồm: chạy ứng dụng, bơi ứng dụng, chiến sĩ Công an khỏe, thể thao nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, bóng đá nam 7 người, cầu lông, bóng bàn, quần vợt và cờ tướng... Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật gồm 18 nội dung thuộc 3 môn: điều lệnh CAND (lý thuyết và thực hành), võ thuật và quân sự.

Cảnh sát cơ động Bộ Công an thực hiện đồng diễn

Tham gia vòng chung kết Đại hội lần này, Công an tỉnh Lâm Đồng thành lập Đội tuyển gồm 148 cán bộ, chiến sĩ được tuyển chọn từ các đơn vị, địa phương. Trải qua hơn một tháng huấn luyện với cường độ cao, toàn đội đã thể hiện tinh thần quyết tâm cao, khắc phục mọi khó khăn, duy trì kỷ luật và tinh thần đoàn kết để sẵn sàng thi đấu với phong độ cao nhất.