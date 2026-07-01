Anderlecht ngược dòng thắng Hammarby, đội khách trắng tay tại Lotto Park Anderlecht ngược dòng đánh bại Hammarby 3-1 tại Lotto Park, Brussels, sau khi bị dẫn trước từ phút 3. Đội chủ nhà giành chiến thắng, còn Hammarby rời sân tay trắng.

Anderlecht 3 - 1 Hammarby Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Anderlecht tiếp đón Hammarby.

3' Paulos Abraham đưa Hammarby vượt lên Phút 3, Paulos Abraham lập công, giúp Hammarby mở tỷ số 0-1 trước Anderlecht. Đội khách khởi đầu đầy ấn tượng với bàn thắng đến rất sớm.

12' Hammarby kiểm soát thế trận sau bàn mở tỷ số Sau 12 phút, Hammarby đang chiếm ưu thế với thời lượng kiểm soát bóng 44 - 56 và là đội duy nhất có cú sút trúng đích, 0 - 1. Anderlecht có 2 - 0 quả phạt góc nhưng chưa tạo được sức ép đủ rõ để cân bằng thế trận.

24' Hammarby nhỉnh thế trận sau bàn mở tỷ số Phút 24, Hammarby đang dẫn 1-0 và nhỉnh hơn đôi chút về kiểm soát bóng (48-52). Đội khách cũng dứt điểm nhiều hơn với 1-2, nhưng thế trận nhìn chung vẫn khá giằng co.

27' Paulos Abraham nhận thẻ vàng Phút 27, Paulos Abraham nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu đang diễn ra khá cân bằng, dù Hammarby vẫn dẫn Anderlecht 1-0.

36' Anderlecht nhỉnh hơn nhưng Hammarby dẫn trước Phút 36, Anderlecht nhỉnh hơn ở khả năng gây sức ép với 4 - 2 pha dứt điểm và 3 - 0 quả phạt góc, dù thời lượng kiểm soát bóng cân bằng 50 - 50 . Hammarby đang dẫn 0-1 và chủ động chơi chắc, chờ cơ hội phản công.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Mihajlo Cvetkovic vào sân phút 46 Phút 46, Mihajlo Cvetkovic vào sân thay Joshua Nga Kana. Anderlecht điều chỉnh nhân sự khi đang bị Hammarby dẫn 0-1.

46' Moussa N'Diaye vào sân đầu hiệp hai Phút 46', Moussa N'Diaye vào sân thay Ludwig Augustinsson. Anderlecht thực hiện điều chỉnh khi đang bị Hammarby dẫn 0-1, với hy vọng tạo thêm sức sống cho nỗ lực tìm bàn gỡ.

48' Danylo Sikan giúp Anderlecht gỡ hòa Phút 48, Danylo Sikan lập công sau đường kiến tạo của Ali Maamar, đưa Anderlecht gỡ hòa 1-1. Bàn thắng giúp đội chủ nhà trở lại thế cân bằng ngay đầu hiệp hai.

48' Thế trận cân bằng sau giờ nghỉ Phút 48, thế trận vẫn giằng co khi hai đội chia đều thời lượng kiểm soát bóng 50 - 50 và cùng có 5 - 5 pha dứt điểm. Anderlecht nhỉnh hơn ở khả năng gây sức ép với 3 - 0 quả phạt góc, nhưng Hammarby có nhiều cú sút trúng đích hơn, 1 - 2.

55' Victor Eriksson nhận thẻ vàng Phút 55, Victor Eriksson nhận thẻ vàng. Trận đấu giữa Anderlecht và Hammarby vẫn đang giằng co với tỷ số 1-1.

60' Anderlecht ép sân, Hammarby sắc bén hơn Phút 60, Anderlecht nhỉnh hơn về thế trận tấn công với 9 - 5 cú dứt điểm và 4 - 0 quả phạt góc, nhưng quyền kiểm soát bóng vẫn cân bằng 50 - 50 . Hammarby chịu sức ép nhiều hơn song tỏ ra sắc bén trong những pha kết thúc, với 2 cú sút trúng đích so với 1 của đối thủ.

65' Besara vào sân, Madjed rời trận Phút 65, Nahir Besara được tung vào sân thay Montader Madjed . Hammarby có sự điều chỉnh nhân sự trong hiệp hai.

65' Mihajlo Cvetkovic nhận thẻ vàng Phút 65, Mihajlo Cvetkovic nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây là lời cảnh báo cho cầu thủ này trong phần còn lại của trận đấu.

65' Amin Boudri vào sân thay Paulos Abraham Phút 65, Amin Boudri được tung vào sân thay Paulos Abraham. Hammarby điều chỉnh nhân sự trong hiệp hai khi trận đấu đang diễn ra cân bằng.

66' Jayden Onia Seke nhận thẻ vàng Phút 66, Jayden Onia Seke nhận thẻ vàng trong thế trận đang giằng co. Đây là chiếc thẻ thứ hai liên tiếp chỉ trong ít phút, cho thấy cuộc đấu giữa Anderlecht và Hammarby đang nóng lên.

68' Anderlecht thay người ở phút 68 Phút 68', Adriano Bertaccini vào sân thay Jayden Onia Seke. Anderlecht làm mới hàng công trong thế trận đang giằng co.

72' Thế trận trái chiều ở phút 72 Bước sang phút 72, Hammarby áp đảo quyền kiểm soát bóng với 10 - 90, nhưng Anderlecht mới là đội tạo sức ép rõ hơn qua dứt điểm 14 - 5 và phạt góc 6 - 0. Thế trận vì thế khá trái chiều: Hammarby cầm bóng nhiều, còn Anderlecht tỏ ra nguy hiểm hơn trong những pha lên bóng.

73' Markus Karlsson nhận thẻ vàng Phút 73, Markus Karlsson nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu đang diễn ra căng thẳng khi hai đội vẫn bất phân thắng bại.

76' Anderlecht thay người ở phút 76 Phút 76', Ibrahima Fofana vào sân thay Victor Lind. Anderlecht và Hammarby vẫn đang giằng co trong thế trận cân bằng khi tỷ số là 1-1.

76' Elohim Kaboré vào sân phút 76 Phút 76, Elohim Kaboré vào sân thay Oscar Johansson Schellhas. Anderlecht và Hammarby vẫn đang giằng co ở tỷ số 1-1.

81' Cvetkovic đưa Anderlecht vượt lên Phút 81' , Mihajlo Cvetkovic lập công, đưa Anderlecht vượt lên dẫn trước Hammarby 2-1. Bàn thắng giúp Anderlecht nắm lợi thế sau màn rượt đuổi tỷ số.

84' Tristan Degreef vào sân, Danylo Sikan rời trận Phút 84, Tristan Degreef vào sân thay Danylo Sikan . Anderlecht đang bảo vệ lợi thế 2-1 trước Hammarby trong những phút cuối.

84' Anderlecht áp đảo trong thế dẫn bàn Bước sang phút 84, Anderlecht vẫn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 60 - 40 và áp đảo về dứt điểm 20 - 5. Hammarby chịu sức ép lớn khi chủ nhà đã có 10 - 0 quả phạt góc, dù vẫn chỉ đang dẫn 2-1.

87' Frank Junior Adjei vào sân phút 87 Phút 87, Frank Junior Adjei vào sân thay Victor Eriksson, khi tỷ số đang là 2-1. Sự điều chỉnh này có thể giúp đội bóng làm mới lực lượng trong những phút cuối.

89' Tristan Degreef nới rộng cách biệt 3-1 Phút 89, Tristan Degreef lập công, giúp Anderlecht nới rộng cách biệt lên 3-1 trước Hammarby. Bàn thắng đến ở thời điểm cuối trận, mở ra lợi thế lớn cho Anderlecht.

90+2' Anderlecht thay người ở phút bù giờ Phút 90+2, Zoumana Keita vào sân thay Lukas Ambros. Anderlecht đang bảo toàn lợi thế 3-1 trong những phút cuối trận.

KT Kết thúc: Anderlecht 3-1 Hammarby Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 03:23 31/07/2026

Đội hình chính thức Anderlecht Sơ đồ 4-4-2 Hammarby Sơ đồ 4-2-3-1 26 Colin Coosemans 79 Ali Maamar 27 Léo Pétrot 4 Giulian Biancone 6 Ludwig Augustinsson 61 Joshua Nga Kana 55 Marco Kana 24 Enric Llansana 18 Lukas Ambros 49 Jayden Onia Seke 14 Danylo Sikan 1 Warner Hahn 2 Hampus Skoglund 4 Victor Eriksson 3 Frederik Winther 16 Noah Persson 5 Tesfaldet Tekie 8 Markus Karlsson 26 Montader Madjed 11 Oscar Johansson Schellhas 9 Victor Lind 7 Paulos Abraham Dự bị Anderlecht 2 Zoumana Keita 5 Moussa N'Diaye 9 Mihajlo Cvetkovic 21 César Huerta 29 Mario Stroeykens 32 Justin Heekeren 50 Kaïs Barry 53 Noa Thomas Ojea Cobiella 62 Basile Vroninks Hammarby 6 Ibrahima Fofana 15 Oliver Jordan Hagen 17 Amin Boudri 20 Nahir Besara 22 Wilson Lindberg Uhrström 24 Waylon Renecke 25 Elton Fischerström Opancar 27 Felix Jakobsson 28 Frank Junior Adjei Cập nhật đội hình lúc 00:52 31/07/2026

Anderlecht Thống kê Hammarby 15% Kiểm soát bóng 85% 21 Dứt điểm 6 6 Trúng đích 3 10 Phạt góc 0 10 Phạm lỗi 10 2 Việt vị 0 2 Thủ môn cứu thua 3

Thông tin trận đấu

Anderlecht sẽ đối đầu Hammarby tại Lotto Park trong khuôn khổ UEFA Europa League. Trận đấu diễn ra lúc 01:30 ngày 31/07/2026.

Đây là cuộc so tài có tính chất cân bằng khi lần đối đầu gần nhất giữa hai đội kết thúc với kết quả hòa. Không bên nào giành chiến thắng trong lần chạm trán đó, vì vậy trận đấu tại Lotto Park có thể được quyết định bởi khả năng kiểm soát thế trận và tận dụng những thời điểm quan trọng.

Thế đối đầu cân bằng

Anderlecht và Hammarby mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận, trong đó Anderlecht hòa một trận còn Hammarby cũng hòa một trận. Xu hướng này cho thấy khoảng cách giữa hai đội không được thể hiện rõ qua kết quả đối đầu trực tiếp.

Vì chỉ có một trận đấu trong dữ liệu đối đầu, chưa đủ cơ sở để khẳng định đội nào chiếm ưu thế lâu dài. Do đó, những diễn biến thực tế tại Lotto Park sẽ có vai trò lớn hơn các tham chiếu lịch sử hạn chế.

Cuộc đấu ở khu vực giữa sân

Trong một trận đấu cân bằng, khả năng tổ chức ở khu vực giữa sân nhiều khả năng sẽ trở thành yếu tố then chốt. Đội kiểm soát tốt nhịp độ, hạn chế mất bóng ở vị trí nguy hiểm và đưa bóng lên phía trước một cách chính xác sẽ có cơ hội tạo ra sức ép rõ rệt hơn.

Anderlecht có lợi thế sân nhà, nhưng lợi thế này chỉ phát huy hiệu quả nếu đội chủ động duy trì áp lực mà không để lộ khoảng trống phía sau. Ngược lại, Hammarby có thể ưu tiên thế trận chặt chẽ, chờ thời cơ chuyển trạng thái và khai thác những khoảng trống xuất hiện khi đối thủ dâng cao.

Điểm then chốt trong cách tiếp cận trận đấu

Anderlecht cần tránh biến ưu thế sân nhà thành sức ép thiếu kiểm soát. Việc luân chuyển bóng kiên nhẫn, kéo giãn hàng phòng ngự đối phương và chọn đúng thời điểm tăng tốc sẽ quan trọng hơn việc tấn công dồn dập trong thời gian dài.

Với Hammarby, khả năng giữ cự ly giữa các tuyến sẽ quyết định mức độ hiệu quả của kế hoạch phòng ngự. Nếu đội khách duy trì được cấu trúc ổn định, trận đấu có thể tiếp tục diễn ra giằng co; nếu để Anderlecht kiểm soát không gian trước khu vực cấm địa, sức ép lên khung thành sẽ tăng dần.

Nhận định trước trận

Những dữ liệu hiện có cho thấy đây là cặp đấu khó phân định. Lần đối đầu gần nhất kết thúc với kết quả hòa, trong khi chưa có thêm thông tin về phong độ, lực lượng vắng mặt hay đội hình dự kiến để tạo ra khác biệt rõ ràng giữa hai bên.

Anderlecht có điểm tựa Lotto Park, còn Hammarby bước vào trận đấu với cơ sở để tin rằng họ có thể duy trì thế cân bằng. Nhiều khả năng trận đấu sẽ được định đoạt bởi sự kiên nhẫn, chất lượng xử lý trong các pha chuyển trạng thái và khả năng tận dụng cơ hội của từng đội.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Anderlecht · 0 thắng 1 hòa Hammarby · 0 thắng Hammarby 1 - 1 Anderlecht Hòa

Anderlecht 5 trận gần nhất H T H Hammarby 5 trận gần nhất H T H T T

Tình hình lực lượng Anderlecht ✚ Nathan-Dylan Saliba (Unknown Injury) ✚ Cedric Hatenboer (Unknown Injury) ✚ Ilay Camara (Unknown Injury) ✚ Killian Sardella (Unknown Injury) ✚ Lucas Hey (Unknown Injury) Hammarby ✚ Sourou Koné (Unknown Injury)