Anh đối đầu Argentina: 4 bài toán Thomas Tuchel cần giải để hạ bệ Messi Để ghi tên vào trận chung kết World Cup, tuyển Anh phải tìm cách hóa giải một Argentina đầy bản lĩnh nhưng cũng không thiếu kẽ hở. Từ việc cô lập Messi đến bài học xương máu về tâm lý từ năm 1998, Tam sư đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử.

Trận bán kết giữa Anh và Argentina không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá đầy duyên nợ, mà còn là bài kiểm tra cực đại cho bản lĩnh của HLV Thomas Tuchel. Argentina, nhà đương kim vô địch thế giới, vẫn đang lừng lững tiến bước với một Lionel Messi đầy ma thuật ở tuổi 39. Tuy nhiên, những kẽ hở mà Thụy Sĩ hay Ai Cập từng chỉ ra chính là cơ hội để "Tam sư" thực hiện cuộc lật đổ.

Cắt đứt nguồn cung bóng cho "thiên tài đi bộ"

Tại World Cup năm nay, Lionel Messi đã định nghĩa lại khái niệm tầm ảnh hưởng. Các thống kê chỉ ra rằng siêu sao 39 tuổi dành tới 60% thời gian trận đấu để đi bộ và 20% đứng yên. Thế nhưng, trong 20% thời gian còn lại, anh là một thực thể không thể ngăn cản. Minh chứng rõ nhất là pha đá phạt góc kiến tạo cho Alexis Mac Allister trong trận gặp Thụy Sĩ, giúp Messi độc chiếm kỷ lục cầu thủ có nhiều kiến tạo nhất lịch sử World Cup.

Ở tuổi 39, Messi vẫn là cái tên nguy hiểm nhất bên phía Argentina

Về mặt chiến thuật, Messi đóng vai trò tiền đạo lùi trong sơ đồ 4-4-2. Chìa khóa cho Thomas Tuchel không phải là cử người kèm chết Messi – điều gần như bất khả thi – mà là bịt kín các khoảng trống ở trung lộ và cắt đứt các đường chuyền hướng tới vị trí của anh. Thụy Sĩ từng thành công trong việc duy trì một khối đội hình hẹp và cực kỳ kỷ luật, buộc Messi phải lùi sâu hơn dự kiến để lấy bóng, từ đó giảm thiểu sự nguy hiểm của anh trong vòng cấm.

Cảnh giác với những vệ tinh xung quanh

Sẽ là sai lầm chí tử nếu tuyển Anh chỉ tập trung vào Messi. HLV Lionel Scaloni đang sở hữu một dàn hỏa lực cực kỳ linh hoạt. Julian Alvarez, tiền đạo của Atletico Madrid, đã lấy lại phong độ đỉnh cao với khả năng di chuyển không bóng thông minh và những cú dứt điểm tầm xa sấm sét.

Argentina chưa từng biết mùi thất bại tại các trận bán kết World Cup

Bên cạnh đó, Lautaro Martinez luôn sẵn sàng trừng phạt đối thủ từ băng ghế dự bị. Sự khác biệt giữa hai tiền đạo này tạo ra bài toán khó cho hàng thủ Anh: Alvarez thích khai thác khoảng trống ở hành lang cánh, trong khi Lautaro là mẫu trung phong trực diện. Hơn nữa, những đường phất bóng dài từ thủ thành Emiliano Martinez hướng thẳng tới vị trí của Alvarez là vũ khí phản công mà tuyển Anh cần đặc biệt lưu tâm.

Julian Alvarez đã ghi một siêu phẩm vào lưới Thụy Sĩ ở tứ kết

Khai thác điểm yếu ở biên và khả năng tranh chấp

Dù sở hữu bộ đôi trung vệ thép Lisandro Martinez và Cristian Romero, Argentina lại bộc lộ điểm yếu ở vị trí hậu vệ biên. Họ không có những ngôi sao đẳng cấp thế giới ở hai cánh, và đây là nơi Anthony Gordon có thể phát huy tối đa tốc độ của mình. Bài học từ Dan Ndoye của Thụy Sĩ, người liên tục khuấy đảo hành lang cánh Argentina, là gợi ý quan trọng cho Tuchel.

Ndoye đã liên tục gây sóng gió cho hàng thủ Argentina với những pha bứt tốc bên hành lang cánh.

Thêm vào đó, hàng tiền vệ Argentina ngoại trừ Leandro Paredes đều không thực sự thoải mái khi phải đối mặt với áp lực va chạm liên tục. Những cầu thủ giàu sức chiến đấu như Declan Rice hay Elliot Anderson cần duy trì cường độ pressing cao để phá vỡ nhịp độ luân chuyển bóng của đối phương. Argentina cũng thường có xu hướng mất tập trung sau khi dẫn bàn, một thói quen nguy hiểm mà tuyển Anh cần tận dụng triệt để.

Vượt qua áp lực tâm lý và bài học Beckham

Mỗi trận đấu của Argentina tại World Cup đều giống như một chảo lửa với sự cổ vũ cuồng nhiệt từ người hâm mộ. Sức mạnh tinh thần này thường giúp các cầu thủ như Romero hay Lisandro Martinez thi đấu với hơn 100% khả năng. Đối với tuyển Anh, giữ được cái đầu lạnh là yếu tố tiên quyết.

Argentina luôn nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ người hâm mộ tại World Cup

Lịch sử đối đầu giữa hai đội luôn đầy rẫy những khoảnh khắc kịch tính và cả những tranh cãi. Cú đá trả đũa của David Beckham với Diego Simeone năm 1998 dẫn đến tấm thẻ đỏ tai hại vẫn là bài học xương máu. Trong một trận đấu mà cảm xúc có thể lấn át lý trí, các cầu thủ Anh cần tỉnh táo trước những pha khiêu khích, đồng thời có thể dùng chính đòn tâm lý này để khiến những cầu thủ nóng tính bên phía đối phương như Romero mắc sai lầm.

Tuyển Anh sẽ hy vọng tránh lặp lại số phận cay đắng như tại World Cup 1998

Trận bán kết này không chỉ là cuộc chiến giành vé vào chung kết, mà còn là cuộc đấu trí trên sa bàn giữa Tuchel và Scaloni. Nếu thực hiện đúng các chìa khóa chiến thuật và giữ vững tâm lý, "Tam sư" hoàn toàn có thể hạ bệ nhà vua để viết tiếp giấc mơ vàng.