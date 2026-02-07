Chính trị Ðánh giá cán bộ phải đúng năng lực, thực chất Thời gian qua, công tác đánh giá cán bộ tại tỉnh Lâm Đồng được chú trọng. Qua thực tế, ở đâu đánh giá đúng thì ở đó bố trí, sử dụng cán bộ hiệu quả; ngược lại, nếu đánh giá thiếu khách quan, cảm tính sẽ ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công nhiệm vụ mới

Cán bộ phải đủ phẩm chất, năng lực và uy tín

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Muốn có đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín để gánh vác nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới thì trước hết phải đánh giá đúng cán bộ”.

Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu đặt ra là phải coi công tác đánh giá cán bộ là khâu đột phá trong công tác cán bộ.

Thời gian qua, cùng với cả nước, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã từng bước đổi mới phương pháp đánh giá cán bộ, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc đánh giá được thực hiện chặt chẽ hơn, coi trọng trách nhiệm nêu gương, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Nhiều cán bộ có năng lực nổi trội đã được mạnh dạn giao nhiệm vụ mới, luân chuyển đến những địa bàn khó khăn để rèn luyện, trưởng thành, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo lâu dài.

Tuy nhiên, nhìn thẳng vào thực tế, công tác đánh giá cán bộ vẫn còn những hạn chế cần sớm khắc phục. Ở một số nơi vẫn còn biểu hiện nể nang, né tránh, “dĩ hòa vi quý”, dẫn đến tình trạng nhiều cán bộ đều được đánh giá hoàn thành tốt hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong khi hiệu quả công việc chưa thật sự nổi bật. Không ít trường hợp chỉ đến khi xảy ra sai phạm hoặc bị xử lý kỷ luật mới bộc lộ những yếu kém đã tồn tại trong thời gian dài. Điều đó cho thấy, việc đánh giá chưa thật sự phản ánh đúng thực chất năng lực, phẩm chất và trách nhiệm của cán bộ.

Trong bối cảnh mới, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ ngày càng cao. Sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, hợp nhất tổ chức bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc tăng lên, phạm vi quản lý rộng hơn, đòi hỏi mỗi cán bộ phải có năng lực tổng hợp, tư duy đổi mới, khả năng thích ứng nhanh và tinh thần phục vụ Nhân dân. Nếu vẫn duy trì cách đánh giá hình thức, cào bằng sẽ rất khó lựa chọn được những người thật sự có năng lực để giao trọng trách.

Đánh giá cán bộ phải dựa trên sản phẩm công việc cụ thể, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp. Cán bộ được giao việc khó phải được đánh giá trên kết quả giải quyết việc khó; người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về chất lượng điều hành của cơ quan, đơn vị mình.

Đồng thời, cần mở rộng các kênh đánh giá từ cấp trên, đồng nghiệp, cấp dưới và đặc biệt là ý kiến phản hồi của người dân, doanh nghiệp - những đối tượng trực tiếp thụ hưởng chất lượng phục vụ của bộ máy hành chính.

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Bình và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Văn Nam tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm ở xã Ninh Gia

Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ

Đối với tỉnh sau hợp nhất, yêu cầu đổi mới về công tác đánh giá cán bộ càng trở nên cấp thiết. Việc hình thành không gian phát triển mới với quy mô lớn hơn, phạm vi quản lý rộng hơn và tổ chức bộ máy tinh gọn hơn đồng nghĩa với việc mỗi cán bộ phải đảm đương khối lượng công việc lớn hơn, xử lý nhiều vấn đề liên ngành, liên vùng hơn trước.

Đổi mới đánh giá cán bộ cũng phải gắn với tăng cường luân chuyển, điều động cán bộ. Luân chuyển không chỉ nhằm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong thực tiễn mà còn là “phép thử” khách quan để nhận diện năng lực, bản lĩnh và khả năng thích ứng của mỗi người. Những cán bộ dám nhận việc khó, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ ở môi trường mới cần được ghi nhận, trọng dụng và tạo cơ hội phát triển. Ngược lại, những người thiếu trách nhiệm, trì trệ, ngại va chạm, không đáp ứng yêu cầu phải được sàng lọc, thay thế kịp thời.

Làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy mới đây, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh từng nhận định: “Giai đoạn phát triển mới đang mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức. Để xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước cũng như của tỉnh Lâm Đồng, không có con đường nào khác ngoài việc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, mà trước hết là đổi mới công tác đánh giá cán bộ. Khi đánh giá đúng sẽ chọn đúng người, giao đúng việc, tạo động lực cống hiến. Đó chính là khâu đột phá để xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, liêm chính, hiện đại và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn”.