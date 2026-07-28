Apollon Limassol thắng đậm Dila ở vòng loại Conference League Apollon Limassol đánh bại Dila 3-0 tại Alphamega Stadium ở vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League, với các bàn thắng của Thomas, Rodrigues và Escriche. Chiến thắng giúp đội chủ nhà tạo lợi thế, còn Dila đối mặt bất lợi sau trận thua đậm.

Apollon Limassol 3 - 0 Dila Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Apollon Limassol tiếp đón Dila.

17' D. Escriche nhận thẻ vàng Phút 17', D. Escriche của Apollon Limassol nhận thẻ vàng. Apollon Limassol và Dila vẫn hòa 0-0.

22' B. Thomas đưa Apollon Limassol vượt lên Phút 22, B. Thomas lập công, giúp Apollon Limassol mở tỷ số 1-0 trước Dila. Đội chủ nhà đang tạo được lợi thế sớm tại Alphamega Stadium.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Dila thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46', Dila điều chỉnh nhân sự khi A. Tall vào sân thay L. Menteshashvili. Đội khách cần tạo thêm sức sống khi Apollon Limassol đang dẫn 1-0.

56' Apollon Limassol thay người ở phút 56 Phút 56', Apollon Limassol đưa E. Andreou vào sân thay A. Ozbolt. Đội chủ nhà có sự điều chỉnh khi đang dẫn Dila 1-0.

56' Apollon Limassol thay người ở phút 56 Phút 56 , Apollon Limassol thay người: G. Rodrigues vào sân, B. Thomas rời trận. Đội chủ nhà đang bảo toàn lợi thế 1-0 trước Dila.

56' Apollon Limassol điều chỉnh nhân sự Phút 56', Apollon Limassol đưa E. Aiwu vào sân thay L. Konomis. Đội bóng này có thêm điều chỉnh trong thế đang dẫn Dila 1-0.

60' Dila điều chỉnh nhân sự ở phút 60 Phút 60, Dila đưa F. Nyenetue vào sân thay M. Kante. Đội khách hy vọng sự thay đổi này sẽ tạo thêm sức bật khi đang bị Apollon Limassol dẫn 2-0.

60' Dila thay người ở phút 60 Phút 60', Dila đưa S. Shekiladze vào sân thay O. Parulava. Khi Apollon Limassol đang dẫn 2-0, sự điều chỉnh này có thể giúp Dila tìm thêm sức bật trong phần còn lại.

62' G. Rodrigues nhân đôi cách biệt cho Apollon Limassol Phút 62', G. Rodrigues dứt điểm ghi bàn cho Apollon Limassol sau đường kiến tạo của I. Ljubic. Đội chủ nhà hiện dẫn Dila 2-0, tạo thế trận thuận lợi hơn.

68' Apollon Limassol thay người ở phút 68 Phút 68, D. Spoljaric vào sân thay I. Ljubic bên phía Apollon Limassol. Đội chủ nhà thực hiện điều chỉnh khi đang dẫn Dila 2-0.

75' G. Weissbeck nhận thẻ vàng Phút 75', G. Weissbeck của Apollon Limassol nhận thẻ vàng. Apollon Limassol vẫn đang dẫn 2-0 trước Dila, nhưng cần giữ sự tỉnh táo trong những phút còn lại.

75' G. Jalaghonia nhận thẻ vàng Phút 75, G. Jalaghonia của Dila nhận thẻ vàng. Dila đang bị dẫn 2-0, và tấm thẻ này khiến những phút cuối thêm phần căng thẳng.

75' Dila thay người ở phút 75 Phút 75', B. Gogoberishvili vào sân thay G. Kobakhidze bên phía Dila. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý khi Dila đang bị Apollon Limassol dẫn 2-0.

79' Apollon Limassol thay người ở phút 79 Phút 79', K. Balogiannis vào sân thay G. Malekkidis bên phía Apollon Limassol. Đang dẫn Dila 2-0, Apollon Limassol có thêm điều chỉnh trong những phút cuối.

84' Dila thay người ở phút 84 Phút 84', M. Poeketie vào sân thay B. Anoff bên phía Dila. Đội khách thực hiện điều chỉnh khi đang bị Apollon Limassol dẫn 2-0.

90+2' D. Escriche ấn định cách biệt cho Apollon Limassol Phút 90+2, D. Escriche ghi bàn sau đường kiến tạo của B. Gaspar, giúp Apollon Limassol nới rộng tỷ số lên 3-0 trước Dila. Một cái kết đầy sức nặng cho đội chủ nhà.

KT Kết thúc: Apollon Limassol 3-0 Dila Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 01:52 29/07/2026

Đội hình chính thức Apollon Limassol Sơ đồ 4-3-3 · HLV Hernan Losada Dila Sơ đồ 3-5-2 · HLV Levan Korghalidze 41 Peter Leeuwenburgh 76 Bruno Gaspar 37 Leonidas Konomis 44 Josef Kvida 14 Giorgos Malekkidis 5 Morgan Brown 27 Gaetan Weissbeck 77 Ivan Ljubić 30 Dani Escriche 9 Alen Ožbolt 23 Brandon Thomas 1 Davit Kereselidze 2 Tedo Kikabidze 33 Ramaric Etou 25 Lamar Yarbrough 16 Mamin Sanyang 8 Lasha Menteshashvili 15 Georgii Kobakhidze 17 Blankson Anoff 14 Giorgi Jalaghonia 9 Mohamed Kanté 10 Otar Parulava Dự bị Apollon Limassol 31 Konstantinos Stylianou 4 Emanuel Aiwu 19 Nearchos Zinonos 26 Antreas Shikkis 38 Konstantinos Balogiannis 10 Garry Rodrigues 11 Evangelos Andreou 17 Clinton Duodu 18 Andreas Athanasiou Dila 12 Luka Sanikidze 5 Maik Poeketie 13 Joao Victor de Araujo Costa 7 Franklin Nyenetue 19 Badri Gogoberishvili 27 Alioune Oumar Tall 22 Shota Shekiladze Cập nhật đội hình lúc 23:35 28/07/2026

Apollon Limassol sẽ đối đầu Dila tại Alphamega Stadium trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League vào ngày 29/07/2026 lúc 00:00. Tương quan trước trận đang nghiêng về đội chủ nhà khi Apollon Limassol vừa giành chiến thắng ở trận gần nhất, còn Dila trải qua chuỗi ba trận với một chiến thắng và hai thất bại.

Apollon Limassol có điểm tựa từ phong độ gần nhất

Apollon Limassol chỉ được cung cấp dữ liệu về trận gần nhất, nhưng kết quả đó vẫn mang ý nghĩa nhất định trước giờ bóng lăn. Một chiến thắng giúp đội bóng Cyprus bước vào cuộc đối đầu với trạng thái tự tin hơn, đặc biệt khi họ được thi đấu tại Alphamega Stadium.

Trong bối cảnh dữ liệu về các trận trước đó không được nêu, chưa thể đánh giá sâu hơn về khả năng kiểm soát bóng, hiệu suất ghi bàn hay độ chắc chắn trong phòng ngự của Apollon Limassol. Tuy nhiên, kết quả gần nhất cho thấy đội chủ nhà đang có điểm xuất phát tích cực về mặt tinh thần.

Dila cần ổn định lại sau ba trận gần đây

Dila có phong độ không ổn định trong ba trận gần nhất, với một chiến thắng và hai thất bại. Chuỗi kết quả này đặt ra yêu cầu về khả năng duy trì sự tập trung, đặc biệt ở những thời điểm Apollon Limassol gia tăng sức ép trên sân nhà.

Điểm đáng chú ý là Dila không bước vào trận đấu với chuỗi toàn thua. Chiến thắng gần nhất trong ba trận cho thấy đội khách vẫn có khả năng tạo ra kết quả tích cực, nhưng hai thất bại còn lại cho thấy sự ổn định sẽ là vấn đề cần được giải quyết trong cuộc đối đầu này.

Lợi thế đối đầu thuộc về Apollon Limassol

Ở lần chạm trán gần nhất được ghi nhận, Apollon Limassol giành chiến thắng, trong khi Dila không có trận thắng nào và hai đội không hòa. Kết quả này tạo thêm cơ sở tâm lý cho đội chủ nhà, đồng thời khiến Dila phải thận trọng hơn khi tiếp cận trận đấu.

Tuy nhiên, chỉ một lần đối đầu không đủ để xác định hoàn toàn cục diện. Vì vậy, lợi thế của Apollon Limassol nên được nhìn nhận ở khía cạnh tinh thần và sự quen thuộc trong cách ứng phó, thay vì xem đó là bảo đảm cho kết quả trận đấu.

Cuộc đấu được quyết định bởi khả năng kiểm soát nhịp độ

Với lợi thế sân nhà và kết quả tích cực gần nhất, Apollon Limassol nhiều khả năng sẽ muốn chủ động tạo sức ép ngay từ đầu. Cách tiếp cận hợp lý với đội chủ nhà là duy trì nhịp độ đủ cao để khai thác sự thiếu ổn định của Dila, nhưng vẫn cần tránh đẩy trận đấu vào thế quá cởi mở.

Ở chiều ngược lại, Dila cần ưu tiên sự chắc chắn trong giai đoạn đầu trận. Khi phong độ gần đây gồm một chiến thắng và hai thất bại, đội khách khó có thể để đối phương dễ dàng kiểm soát thế trận. Khả năng giữ cự ly giữa các tuyến và chuyển từ phòng ngự sang tấn công sẽ có thể ảnh hưởng lớn đến cách Dila chống đỡ sức ép.

Do dữ liệu không cung cấp sơ đồ chiến thuật, danh sách cầu thủ vắng mặt hoặc đội hình dự kiến, chưa thể đưa ra nhận định cụ thể về nhân sự và cách bố trí của hai đội. Trận đấu vì thế nhiều khả năng sẽ được định hình bởi khả năng thực hiện kế hoạch, mức độ ổn định và cách mỗi bên phản ứng trước những thời điểm chịu áp lực.

Nhận định trước trận

Apollon Limassol có lợi thế sân nhà, chiến thắng ở lần đối đầu gần nhất và kết quả tích cực trong trận gần nhất. Dila sở hữu một chiến thắng trong ba trận gần đây, nhưng hai thất bại khiến đội khách cần thể hiện sự chặt chẽ hơn nếu muốn cân bằng thế trận.

Nhìn chung, Apollon Limassol đang có nhiều điểm tựa hơn trước giờ thi đấu. Dẫu vậy, khoảng cách thực tế chỉ có thể được xác lập trên sân, nơi khả năng kiểm soát nhịp độ và hạn chế sai lầm sẽ quan trọng hơn những lợi thế trên giấy.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Apollon Limassol · 1 thắng 0 hòa Dila · 0 thắng Dila 0 - 4 Apollon Limassol AL

Apollon Limassol 5 trận gần nhất T H T T B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 4 Ghi (TB 4.0) 0 Thủng lưới Dila 5 trận gần nhất T B B T H 3 Trận 1-0-2 T-H-B 3 Ghi (TB 1.0) 6 Thủng lưới