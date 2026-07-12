Argentina nhọc nhằn vào bán kết World Cup 2026: Khi Alvarez thay Messi gánh vác hy vọng Siêu phẩm của Julian Alvarez trong hiệp phụ đã giải cứu một Argentina mệt mỏi trước Thụy Sĩ kiên cường. Lionel Messi lập kỷ lục kiến tạo nhưng lộ rõ dấu hiệu quá tải trước đại chiến với tuyển Anh.

Argentina đã ghi tên mình vào vòng bán kết World Cup 2026 sau một cuộc rượt đuổi nghẹt thở kéo dài 120 phút. Tuy nhiên, chiến thắng trước Thụy Sĩ không hề mang dáng dấp của một nhà đương kim vô địch áp đảo. Thay vào đó là hình ảnh một tập thể đang phải gồng mình chiến đấu với sự mệt mỏi về thể chất, nơi những khoảnh khắc cá nhân của Julian Alvarez đã kịp thời khỏa lấp những lỗ hổng trong hệ thống vận hành của HLV Lionel Scaloni.

Kỷ lục của Messi và bài toán thể lực ở tuổi 39

Trận đấu khởi đầu như mơ cho đại diện Nam Mỹ. Ngay phút thứ 10, từ quả phạt góc của Lionel Messi, Alexis Mac Allister đã có pha đánh đầu lái bóng tinh tế mở tỷ số. Đây là pha kiến tạo thứ 10 của Messi qua các kỳ World Cup, một con số phi thường. Đáng kinh ngạc hơn, 10 đường dọn cỗ này hướng đến 10 cầu thủ khác nhau, từ những thế hệ của Crespo, Tevez đến những ngôi sao hiện tại như Enzo Fernandez hay Julian Alvarez.

Nhưng sau khoảnh khắc lóe sáng đó, bóng dáng của một Messi tuổi 39 bắt đầu trở nên mờ nhạt. Việc phải cày ải liên tục 120 phút trước Cape Verde, 90 phút trước Ai Cập và giờ là thêm một trận marathon thể lực trước Thụy Sĩ đã vắt kiệt sức lực của siêu sao này. Những pha xử lý vốn là thương hiệu như cú lốp bóng hay dứt điểm bằng chân phải đều thiếu đi sự sắc bén thường thấy.

Argentina không chỉ dựa dẫm vào Messi

Bước ngoặt từ VAR và tấm thẻ đỏ của Embolo

Trận đấu có lẽ đã rẽ sang hướng khác nếu không có tình huống tranh cãi ở phút 72. Breel Embolo ngã xuống sau pha tranh chấp với Leandro Paredes. Trọng tài chính Joao Pinheiro ban đầu rút thẻ vàng cho Paredes, nhưng VAR đã can thiệp. Hình ảnh chậm cho thấy tiền đạo của Thụy Sĩ đã chủ động ngã trước khi có bất kỳ va chạm nào.

Quyết định cuối cùng được đưa ra: thẻ vàng cho Paredes bị hủy, và Embolo nhận thẻ vàng thứ hai vì lỗi ăn vạ. Đây là một tình huống hy hữu khi chính chiếc thẻ phạt sai lầm ban đầu lại là chìa khóa để VAR lật ngược thế cờ, đẩy Thụy Sĩ vào thế thiếu người. Sự cay đắng hiện rõ trên khuôn mặt Embolo khi anh rời sân trong nước mắt, khép lại hy vọng gây bất ngờ của đại diện châu Âu.

Sự cay đắng mà Embolo phải nhận

Hàng thủ mong manh và siêu phẩm của Julian Alvarez

Dù dẫn trước và chơi hơn người, Argentina vẫn bộc lộ những khoảng trống chết người nơi trung tuyến. Thụy Sĩ, với lối chơi kỷ luật, đã tung ra số pha dứt điểm gấp ba lần đối thủ (6 so với 2) trong hiệp hai và xứng đáng có bàn gỡ hòa. Hàng thủ của HLV Scaloni liên tục để lộ những kẽ hở cho các đường chuyền xuyên tuyến của đối phương.

Trong bối cảnh bế tắc, Julian Alvarez đã lên tiếng. Tiền đạo đang khoác áo Atletico Madrid thực hiện cú cứa lòng hoàn hảo trong hiệp phụ thứ hai, ấn định chiến thắng cho Argentina. Lần đầu tiên tại giải đấu năm nay, Messi không ghi bàn, nhưng anh đã có thể mỉm cười khi các đồng đội trẻ bắt đầu biết cách san sẻ gánh nặng ghi bàn.

Argentina không thể có được trận sạch lưới trước Thụy Sĩ

Thách thức cực đại mang tên tuyển Anh

Tiến vào bán kết, Argentina sẽ đối đầu với tuyển Anh vào lúc 2h ngày 16/7. Đây là cuộc chạm trán đầy duyên nợ sau 21 năm kể từ lần gần nhất hai đội gặp nhau. Ký ức về "Bàn tay của Chúa" năm 1986, chiếc thẻ đỏ của Beckham năm 1998 hay quả phạt đền phục hận năm 2002 chắc chắn sẽ được khơi lại.

Dựa trên những gì Thụy Sĩ đã làm được, tuyển Anh hoàn toàn có cơ sở để khai thác sự chậm chạp của hàng thủ Argentina. Tuy nhiên, như mọi khi, Argentina vẫn còn đó một Lionel Messi – người dù mệt mỏi nhưng vẫn luôn tiềm ẩn khả năng định đoạt trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc thiên tài.