Argentina vào chung kết World Cup: Đòn chiếu tướng của Scaloni phơi bày sai lầm từ Tuchel Sự kiên định và khả năng đọc trận đấu xuất sắc của Lionel Scaloni giúp Argentina ngược dòng đánh bại tuyển Anh tại bán kết World Cup, biến những tính toán của Thomas Tuchel trở nên vô nghĩa.

Lionel Scaloni từng khiêm tốn thừa nhận ông không phải mẫu huấn luyện viên đam mê những hệ thống chiến thuật phức tạp. Vị thuyền trưởng của La Albiceleste thích duy trì sự gắn kết đội hình thông qua những buổi tiệc nướng truyền thống hơn là những sơ đồ khô khan. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài giản dị đó là một bộ óc chiến thuật sắc sảo, thứ vừa được phơi bày trọn vẹn trong chiến thắng kịch tính trước tuyển Anh tại bán kết World Cup.

Lionel Scaloni khất phục Thomas Tuchel. (Ảnh: Getty Images)

Bản lĩnh thép trước áp lực từ Tam Sư

Trận đấu bắt đầu với gáo nước lạnh dành cho đại diện Nam Mỹ khi Anthony Gordon ghi bàn đưa tuyển Anh vươn lên dẫn trước. Trong bối cảnh đó, áp lực đè nặng lên băng ghế chỉ đạo của Argentina. Tuy nhiên, thay vì hoảng loạn và xáo trộn đội hình, Scaloni chọn sự kiên định. Ông giữ nguyên bộ khung tiền vệ đang vận hành và thực hiện một điều chỉnh mang tính bước ngoặt: đưa Lautaro Martinez vào sân để gia tăng áp lực trực diện vào vòng cấm.

Sự tin tưởng tuyệt đối vào hệ thống đã giúp Argentina thiết lập một thế trận áp đảo đến nghẹt thở. Có những thời điểm, đội bóng xứ Tango kiểm soát bóng tới 88%. Họ vây hãm khung thành Jordan Pickford bằng những đợt sóng tấn công liên hồi. Sau cú dứt điểm dội cột dọc của Alexis Mac Allister, hàng thủ với John Stones và Djed Spence đã phải hoạt động quá công suất để trụ vững.

Nỗ lực của Argentina cuối cùng cũng được đền đáp bằng cú sút quyết đoán gỡ hòa của Enzo Fernandez. Và khi trận đấu trôi về những phút cuối, Lautaro Martinez – quân bài chiến lược của Scaloni – đã tỏa sáng rực rỡ để ấn định chiến thắng, đập tan giấc mơ mang bóng đá về nhà của người Anh.

Cuộc chiến thể lực và những toan tính không khoan nhượng

Dù thất bại, tuyển Anh của Thomas Tuchel đã cho thấy một tinh thần nhập cuộc đầy chủ động. Chỉ 15 giây sau tiếng còi khai cuộc, Jude Bellingham đã thực hiện cú bứt tốc gây áp lực khiến Nahuel Molina lúng túng. Đó là minh chứng cho tinh thần chiến đấu mà Tuchel đã dày công xây dựng trong suốt 18 tháng qua.

Đáp lại sự hưng phấn của đối thủ, Argentina chọn lối chơi va chạm đầy tính thực dụng. Leandro Paredes và Enzo Fernandez liên tục có những tình huống áp sát quyết liệt với Bellingham và Elliot Anderson. Sự nới lỏng của trọng tài Ismail Elfath vô hình trung tạo điều kiện cho hàng tiền vệ Argentina bẻ gãy nhịp độ chơi bóng của đối phương ngay từ giữa sân.

Thống kê cho thấy trong 20 phút đầu, dù cầm bóng nhiều hơn nhưng tuyển Anh chỉ tung ra được 81 đường chuyền so với 94 của Argentina. Sự áp sát liên tục khiến các cầu thủ áo trắng không có quá vài giây để xử lý bóng trước khi bị phạm lỗi hoặc mất bóng.

Anh sụp đổ sau bàn thắng ấn định kết quả của Lautaro Martinez. (Ảnh: Getty Images)

Sự khác biệt giữa Scaloni và Tuchel

Thomas Tuchel thực tế đã có những nước đi sắc bén ở giai đoạn đầu trận. Ông nhận diện chính xác điểm yếu bên hành lang trái của Argentina, nơi Nico Tagliafico thường xuyên bị bỏ lại phía sau. Harry Kane lùi sâu đóng vai trò kiến thiết, tạo khoảng trống cho Reece James và Morgan Rogers phối hợp, dẫn đến bàn mở tỷ số của Gordon.

Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở khả năng ứng biến. Ngay khi nhận thấy lỗ hổng, Scaloni lập tức tung Nico Gonzalez vào sân để trám vào vị trí tiền vệ trái, khóa chặt hoàn toàn các phương án tấn công biên của tuyển Anh. Ngược lại, Tuchel tỏ ra chậm chạp trong việc điều chỉnh nhân sự khi thế trận xoay chiều ở hiệp hai.

Phát biểu sau trận đấu, Tuchel khẳng định ông "không có gì phải hối tiếc". Thế nhưng, thực tế trên sân cho thấy những điều chỉnh sắc sảo và quyết đoán của Scaloni mới là thứ định đoạt số phận trận đấu, đưa Argentina tiến thẳng vào trận chung kết World Cup trong sự ngỡ ngàng của người Anh.