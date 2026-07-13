Argentina vượt khó trước Thụy Sĩ: Khi "chịu khổ" trở thành bản sắc của nhà vua Vượt qua Thụy Sĩ sau 120 phút nghẹt thở, Argentina tiến vào bán kết World Cup để đối đầu với kình địch Anh. Tuy nhiên, bài toán thể lực đang đặt ra thử thách cực đại cho Lionel Messi và các đồng đội.

Giữa bầu không khí căng thẳng tột độ tại Kansas City, nhà đương kim vô địch thế giới Argentina một lần nữa lách qua khe cửa hẹp để ghi tên mình vào bán kết World Cup. Chiến thắng 3-1 trước Thụy Sĩ không chỉ là kết quả của những khoảnh khắc lóe sáng cá nhân, mà còn là minh chứng cho thứ DNA "chịu khổ" đã trở thành bản sắc dưới triều đại Lionel Scaloni.

Messi lần đầu bước vào cuộc chiến lịch sử cùng tuyển Anh. Ảnh: Foxsports.

Cú cứa lòng hoàn hảo trong hiệp phụ của Julian Alvarez cùng bàn ấn định tỷ số của Lautaro Martinez đã đánh bại một Thụy Sĩ ngoan cường. Tuy nhiên, cái giá phải trả là sự kiệt quệ về cả thể xác lẫn tâm lý. Ba trận knock-out thì có tới hai trận Argentina phải đá thêm giờ, một chu kỳ của việc tự đẩy mình vào thảm cảnh rồi sống sót bằng bản lĩnh kiên cường.

Di sản của Scaloni và định nghĩa về dòng máu Albiceleste

Trong phòng họp báo sau trận, Lionel Scaloni đối mặt với câu hỏi về di sản lớn nhất mà tập thể này để lại. Sau gần 8 năm chèo lái, vị chiến lược gia 48 tuổi đã chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài ba thập kỷ, mang về cúp vàng World Cup và hai chức vô địch Copa America. Từ một cái tên gây tranh cãi, Scaloni giờ đây được tôn kính tuyệt đối tại quê nhà.

Nhà cầm quân từng gây tranh cãi nay được tôn kính tuyệt đối. Ảnh: Getty Images.

Scaloni chia sẻ về một đoạn video cậu bé 10 tuổi gào thét về niềm tự hào Argentina sau màn lội ngược dòng trước Ai Cập ở vòng 16 đội: “Chúng tôi chơi bóng là để chứng kiến những khoảnh khắc như vậy. Nếu đội tuyển này có một di sản, thì đó chính là việc truyền cảm hứng cho những đứa trẻ tin rằng chúng có thể khoác lên mình màu áo này trong tương lai.”

Nhưng hành trình tạo nên di sản ấy cũng đồng thời bào mòn lòng kiên nhẫn của người hâm mộ. Argentina tại giải đấu này là một thực thể đầy rẫy nghịch lý: sở hữu năng lực thống trị đỉnh cao nhưng lại thường xuyên rơi vào hỗn loạn tuyệt đối.

Nghịch lý giữa sự thống trị và hỗn loạn

Trận đấu với Thụy Sĩ bắt đầu vô cùng suôn sẻ. Lionel Messi thi đấu với phong thái thong dong, mở ra bàn thắng dẫn trước từ một quả phạt góc khó chịu. Thế nhưng, hệ thống của Argentina bất ngờ đổ sập chỉ trong 10 phút hiệp hai. Một thoáng mất tập trung của hàng phòng ngự đã tạo điều kiện cho Thụy Sĩ gỡ hòa.

Mỗi chiến thắng đều in đậm dấu ấn của Messi. Ảnh: Getty Images.

Ngay cả khi được chơi hơn người sau tấm thẻ đỏ của đối phương, Argentina vẫn bất lực trong việc kết liễu trận đấu trong 90 phút chính thức. Messi, trong một ngày hiếm hoi trông rất "con người", đã bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn. Bước ngoặt chỉ đến trong hiệp phụ nhờ khoảnh khắc thiên tài của Julian Alvarez.

Bàn thắng muộn của Lautaro Martinez là lời nhắc nhở quan trọng: Argentina đang dần thoát khỏi sự phụ thuộc tuyệt đối vào Messi. Khi thủ quân 37 tuổi mờ nhạt, những vệ tinh xung quanh đã biết cách lên tiếng đúng lúc.

Thử thách cực hạn tại Atlanta

Khái niệm "chịu khổ" (suffering) được nhắc lại liên tục trong đường hầm sau trận đấu. “Để vào đến bán kết World Cup, bạn bắt buộc phải biết chịu khổ,” Scaloni khẳng định. Tuy nhiên, thử thách sắp tới tại Atlanta mang một tầm vóc hoàn toàn khác: cuộc đại chiến với đội tuyển Anh.

Chiến thắng luôn đến sau những phút nghẹt thở kéo dài. Ảnh: Getty Images.

Đây là sự hồi sinh của một trong những mối thâm thù lớn nhất lịch sử bóng đá thế giới, nơi từng in dấu chân của Maradona, Beckham hay Simeone. Đáng chú ý, đây sẽ là lần đầu tiên Messi góp mặt trong cặp đấu đầy duyên nợ này tại một vòng knock-out World Cup.

Argentina bước vào trận bán kết với một bất lợi lớn về thể lực. Họ đã cày ải trọn vẹn 120 phút ở hai trong ba trận gần nhất và chỉ có đúng 3 ngày nghỉ ngơi. Đối đầu với một tuyển Anh trẻ trung và giàu năng lượng, bài toán hồi phục sẽ quyết định thành bại của Albiceleste.

DNA chịu khổ chờ lời giải trước tuyển Anh. Ảnh: ESPN.

“Điều này đã nằm trong máu của chúng tôi,” Scaloni tuyên bố đanh thép về khả năng chịu áp lực của đội nhà. Trận bán kết sắp tới không chỉ là cuộc đấu chiến thuật, mà còn là bài kiểm tra xem liệu thứ DNA kiên cường của Argentina có thể giúp họ chống lại quy luật đào thải khắc nghiệt của thể lực, hay Atlanta sẽ là điểm dừng chân cuối cùng cho hành trình bảo vệ ngôi vương.