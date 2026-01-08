Arsenal thắng đậm, Girona bất lực trên sân nhà Arsenal đánh bại Girona 4-1 tại Estadi Municipal de Montilivi, với các bàn thắng của Havertz, Tzolis, Dowman và Jesus; Girona chỉ có bàn của Martínez nhưng không thể rút ngắn khoảng cách.

Girona 1 - 4 Arsenal Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Girona tiếp đón Arsenal.

13' Girona kiểm soát, Arsenal rình rập Phút 13' , Girona đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 61 - 39, nhưng chưa tạo ra pha dứt điểm nào. Arsenal chủ động phòng ngự và chờ thời cơ, thể hiện qua lợi thế dứt điểm 0 - 1, trong đó có một cú sút trúng đích.

16' Kai Havertz đưa Arsenal vượt lên Phút 16, Kai Havertz ghi bàn bằng cú sút chân trái sau đường kiến tạo của Max Dowman, đưa Arsenal dẫn Girona 0-1. Đội khách tận dụng tốt cơ hội để mở tỷ số.

25' Arsenal sắc bén hơn dù ít bóng Bước sang phút 25, Girona nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 52 - 48 nhưng Arsenal mới là đội tạo ra sức ép đáng kể hơn. Đội khách dẫn đầu về dứt điểm 1 - 3, trong đó có 2 cú trúng đích so với 0 của Girona, cùng lợi thế phạt góc 0 - 2.

30' Arsenal nhân đôi cách biệt nhờ Tzolis Phút 30', Christos Tzolis lập công sau đường kiến tạo của Riccardo Calafiori, đưa Arsenal dẫn Girona 0-2. Arsenal đang tạo ra lợi thế rõ rệt với bàn thắng thứ hai.

33' Gabriel Jesus vào sân thay Gyökeres Phút 33', Gabriel Jesus vào sân thay Viktor Gyökeres. Arsenal đang dẫn Girona 0-2, và sự xuất hiện của Jesus mang đến thêm phương án trên hàng công.

33' Marli Salmon vào thay Piero Hincapié Phút 33, Marli Salmon vào sân thay Piero Hincapié. Arsenal đang dẫn Girona 0-2, và sự điều chỉnh này diễn ra ngay sau bàn nhân đôi cách biệt.

33' Fábio Vieira vào sân thay Kai Havertz Phút 33', Fábio Vieira vào sân thay Kai Havertz. Arsenal thực hiện điều chỉnh nhân sự khi đang dẫn Girona 0-2.

37' Arsenal tạo sức ép dù Girona nhỉnh bóng Phút 37', Girona nhỉnh hơn về thời lượng cầm bóng 52-48 nhưng Arsenal mới là đội tạo ra sức ép rõ nét. Đội khách vượt trội về dứt điểm 2-7 và số lần trúng đích 0-3, khiến Girona chưa tìm được nhịp tấn công đủ sắc bén.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Arnau Martínez nhen lại hy vọng cho Girona Phút 50, Arnau Martínez lập công, giúp Girona rút ngắn cách biệt còn 1-2 trước Arsenal. Bàn thắng khiến cuộc đua trở nên hấp dẫn hơn khi Girona đang bám đuổi sít sao.

50' Arsenal nhỉnh hơn sau giờ nghỉ Bước sang phút 50', Arsenal đang kiểm soát thế trận tốt hơn với thời lượng cầm bóng 45 - 55 và số pha dứt điểm 4 - 7 . Girona chịu sức ép tương đối rõ khi chỉ có 1 - 3 cú sút trúng đích, trong khi Arsenal duy trì khả năng tạo cơ hội.

53' Dowman ghi bàn, Arsenal nới rộng cách biệt Phút 53, Max Dowman lập công với pha kiến tạo của Myles Lewis-Skelly, giúp Arsenal nới rộng cách biệt lên 1-3.

54' Álex Moreno nhận thẻ vàng ở phút 54 Phút 54, Álex Moreno nhận thẻ vàng. Arsenal đang dẫn Girona 1-3, trong thế trận đội khách vừa tái lập cách biệt.

55' Gabriel Jesus giúp Arsenal nới rộng cách biệt Phút 55, Gabriel Jesus lập công sau đường kiến tạo của Ben White, đưa Arsenal nới rộng cách biệt lên 1-4 trước Girona. Arsenal đang tạo ra khoảng cách rất lớn trong trận đấu.

60' Krapyvtsov vào sân thay Gazzaniga Phút 60, Vladyslav Krapyvtsov vào sân thay Paulo Gazzaniga khi Girona đang bị Arsenal dẫn 1-4.

60' Iván Martín vào sân thay Donny van de Beek Phút 60, Iván Martín vào sân thay Donny van de Beek khi trận đấu đang ở tỷ số 1-4 nghiêng về Arsenal.

60' Antal Yaakobishvili vào sân phút 60 Phút 60, Antal Yaakobishvili vào sân thay David López. Một sự điều chỉnh nhân sự được thực hiện ở thời điểm trận đấu đang diễn ra sôi động.

61' Brayden Clarke vào sân thay Fábio Vieira Phút 61, Brayden Clarke được tung vào sân thay Fábio Vieira. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý trong thời điểm trận đấu đang diễn ra sôi động.

61' Louie Copley vào sân ở phút 61 Phút 61', Louie Copley vào sân thay Cristhian Mosquera. Một sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý trong thời điểm trận đấu đang diễn ra sôi động.

61' Ife Ibrahim vào sân thay Ethan Nwaneri Phút 61', Ife Ibrahim vào sân thay Ethan Nwaneri. Một sự điều chỉnh nhân sự ở thời điểm trận đấu đang diễn ra sôi động.

61' Ismeal Kabia vào thay Max Dowman Phút 61', Ismeal Kabia vào sân thay Max Dowman, mang đến một sự điều chỉnh nhân sự cho Arsenal.

61' Arsenal thay người ở phút 61 Phút 61, Illan Meslier vào sân thay Kepa Arrizabalaga. Arsenal đang dẫn Girona, nên sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh đội khách nắm lợi thế lớn.

61' Reiss Nelson vào sân thay Tzolis Phút 61', Reiss Nelson vào sân thay Christos Tzolis. Arsenal đang tạo cách biệt lớn, nên sự thay đổi này có thể giúp đội khách duy trì thế kiểm soát trong phần còn lại.

61' Riccardo Calafiori rời sân phút 61 Phút 61', Riccardo Calafiori rời sân, khép lại phần thi đấu của mình trong trận đấu. Arsenal thực hiện sự điều chỉnh khi đang dẫn trước Girona.

61' Pyshchur vào sân, Vanat rời trận Phút 61, Oleksandr Pyshchur vào sân thay Vladyslav Vanat. Arsenal đang nắm lợi thế lớn, và sự thay đổi này mang đến thêm một phương án cho những phút tiếp theo.

62' Arsenal nhỉnh hơn trong thế trận Bước sang phút 62, Arsenal nhỉnh hơn trong thế trận với thời lượng cầm bóng 47 - 53 và dứt điểm 6 - 9 , trong đó các pha trúng đích là 3 - 5 . Girona vẫn tạo được sức ép nhất định qua số phạt góc 4 - 3 , nhưng Arsenal đang là đội hiệu quả hơn.

68' Andre Harriman-Annous vào sân Phút 68', Andre Harriman-Annous được tung vào sân thay Myles Lewis-Skelly. Arsenal đang dẫn trước Girona, và sự điều chỉnh này giúp đội khách làm mới nhân sự trong thời gian còn lại.

68' Ceadach O'Neill vào sân thay Ben White Phút 68', Ceadach O'Neill được tung vào sân, thay Ben White. Arsenal có sự điều chỉnh nhân sự trong giai đoạn cuối trận.

69' Jastin Garcia vào sân thay Bryan Gil Phút 69, Jastin Garcia vào sân thay Bryan Gil. Arsenal thực hiện sự điều chỉnh trong lúc đang nắm thế trận thuận lợi.

69' Girona thay người ở phút 69 Phút 69, Gibert Jordana vào sân thay Fran Beltrán. Girona điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh đang bị Arsenal dẫn 1-4.

69' Gabriel Misehouy vào sân thay Min-su Kim Phút 69', Gabriel Misehouy vào sân thay Min-su Kim. Arsenal đang tạo cách biệt lớn trước Girona, nên sự thay đổi này diễn ra trong thế trận khá thuận lợi cho đội bóng áo đỏ.

70' Izan González vào sân ở phút 70 Phút 70, Izan González được tung vào sân thay Alejandro Francés. Girona tiếp tục điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh Arsenal đang tạo cách biệt lớn.

70' Girona thay người ở phút 70 Phút 70, H. Zamorano vào sân thay Arnau Martínez. Girona điều chỉnh nhân sự trong lúc đang bị Arsenal dẫn 1-4.

74' Arsenal làm chủ thế trận Đến phút 74, Arsenal vẫn kiểm soát tốt thế trận với thời lượng cầm bóng 45-55 và vượt trội về số lần dứt điểm 6-11. Girona chịu sức ép rõ rệt khi Arsenal có 6-3 lần đưa bóng trúng đích, trong bối cảnh đội khách đang dẫn 1-4.

86' Arsenal kiểm soát thế trận cuối trận Phút 86' , Arsenal vẫn nhỉnh hơn về thế trận khi cầm bóng 47 - 53 và có số lần dứt điểm 10 - 11 nghiêng nhẹ về phía đội khách. Girona chưa buông xuôi, nhưng trước cách biệt 1 - 4 , đội chủ nhà đang phải trông chờ những cơ hội ít ỏi.

KT Kết thúc: Girona 1-4 Arsenal Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 4.

Cập nhật lúc 02:47 02/08/2026

Đội hình chính thức Girona Sơ đồ 4-3-3 Arsenal Sơ đồ 4-3-3 4 Arnau Martínez 5 David López 6 Donny van de Beek 8 Fran Beltrán 13 Paulo Gazzaniga 16 Alejandro Francés 17 Bryan Gil 19 Vladyslav Vanat 24 Álex Moreno 29 Lass 30 Min-su Kim 3 Cristhian Mosquera 4 Ben White 5 Piero Hincapié 8 Christos Tzolis 11 Ethan Nwaneri 13 Kepa Arrizabalaga 14 Viktor Gyökeres 29 Kai Havertz 33 Riccardo Calafiori 49 Myles Lewis-Skelly 56 Max Dowman Dự bị Girona 1 Sergi Puig 7 Cristhian Stuani 9 Abel Ruiz 12 Antal Yaakobishvili 14 Dawda Camara 23 Iván Martín 25 Vladyslav Krapyvtsov 26 Gabriel Misehouy 28 Gibert Jordana Camara Arsenal 2 Theo Julienne 9 Gabriel Jesus 10 Ceadach O'Neill 15 Demiane Agustien 16 Illan Meslier 30 Louie Copley 71 Andre Harriman-Annous 72 Ife Ibrahim 74 Brayden Clarke Cập nhật đội hình lúc 00:43 02/08/2026

Girona Thống kê Arsenal 48% Kiểm soát bóng 52% 11 Dứt điểm 11 4 Trúng đích 6 5 Phạt góc 4 8 Phạm lỗi 11 1 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật Max Dowman Arsenal 1 kiến tạo · điểm 7.21 Myles Lewis-Skelly Arsenal 1 kiến tạo · điểm 7.05 Ben White Arsenal 1 kiến tạo · điểm 6.92 Riccardo Calafiori Arsenal 1 kiến tạo · điểm 6.84 Min-su Kim Girona 1 kiến tạo · điểm 6.8

Girona sẽ tiếp đón Arsenal tại Estadi Municipal de Montilivi trong khuôn khổ Giao hữu CLB (Friendlies Clubs), diễn ra lúc 01:00 ngày 02/08/2026. Đây là trận đấu có dữ liệu đối đầu gần nhất nghiêng về Arsenal, khi đội bóng Anh giành chiến thắng trong lần chạm trán được ghi nhận.

Arsenal có lợi thế từ lần đối đầu gần nhất

Trong lần đối đầu gần nhất giữa Girona và Arsenal, Girona không thắng và cũng không có trận hòa, trong khi Arsenal giành chiến thắng. Xu hướng này mang lại lợi thế tâm lý nhất định cho Arsenal trước cuộc tái đấu, dù không đủ để phản ánh toàn bộ cục diện trận đấu sắp tới.

Với Girona, việc được thi đấu tại Estadi Municipal de Montilivi có thể giúp đội chủ nhà nhập cuộc chủ động hơn. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có không cung cấp thêm thông tin về phong độ gần đây, lực lượng hoặc thành tích sân nhà của hai đội, vì vậy chưa thể đưa ra đánh giá cụ thể về những yếu tố này.

Những điểm chưa thể xác định

Dữ liệu trận đấu không nêu đội hình dự kiến, cầu thủ vắng mặt hay sơ đồ chiến thuật của Girona và Arsenal. Do đó, chưa có cơ sở để khẳng định đội nào sẽ kiểm soát bóng, tổ chức pressing hoặc lựa chọn cách tiếp cận thiên về tấn công hay phòng ngự.

Tương tự, thông tin hiện có cũng không bao gồm tỷ số các trận đã qua, chuỗi phong độ hoặc vị trí của hai đội trong giải đấu. Nhận định trước trận vì vậy chủ yếu dựa trên lợi thế đối đầu gần nhất của Arsenal, trong khi Girona có điểm tựa sân nhà.

Nhận định Girona vs Arsenal

Arsenal bước vào trận đấu với ưu thế từ lần chạm trán gần nhất, còn Girona có lợi thế sân Estadi Municipal de Montilivi. Sự cân bằng giữa hai yếu tố này khiến cục diện nhiều khả năng phụ thuộc vào cách mỗi đội triển khai trận đấu, đặc biệt là khả năng tận dụng những thời điểm quyết định.

Nhìn chung, Arsenal được đánh giá nhỉnh hơn xét trên kết quả đối đầu gần nhất, nhưng chưa có đủ dữ liệu để khẳng định một kịch bản cụ thể. Trận đấu hứa hẹn là dịp để hai đội kiểm chứng khả năng tổ chức và thích nghi trong bối cảnh giao hữu.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Girona · 0 thắng 0 hòa Arsenal · 1 thắng Girona 1 - 2 Arsenal ARS

Girona 5 trận gần nhất H B T H B Arsenal 5 trận gần nhất T T T T T

Tình hình lực lượng Girona ✚ Gabriel Misehouy (Unknown Injury) Arsenal ✚ Jurriën Timber (Groin Injury) ✚ William Saliba (Back Injury)