Arsenal từ chối bán Lewis-Skelly cho Man Utd: Đòn đau vào tham vọng của INEOS Pháo thủ dứt khoát giữ Myles Lewis-Skelly, đẩy Man Utd vào thế bế tắc tài chính khi bài toán nhân sự tuyến giữa và hậu vệ trái vẫn chưa có lời giải.

Chỉ còn hai tuần trước khi mùa giải mới chính thức khởi tranh, Manchester United đang rơi vào tình cảnh đầy lo âu. Hai vị trí trọng yếu trong đội hình của huấn luyện viên Michael Carrick – tiền vệ trung tâm và hậu vệ trái – vẫn chưa tìm được phương án bổ sung chất lượng. Quyết định dứt khoát từ Arsenal khi từ chối nhượng lại tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly vừa giáng một đòn nặng nề vào kế hoạch mua sắm vốn đã bế tắc của Quỷ đỏ.

Skelly lọt vào tầm ngắm Man United. Ảnh: Getty Images

Bài toán hai trong một bị giội gáo nước lạnh

Sự chậm trễ của tập đoàn INEOS trong việc mang về một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp hoặc phương án chia lửa cho Luke Shaw đang đẩy Manchester United vào thế cờ mạo hiểm. Ban lãnh đạo Quỷ đỏ phải ưu tiên thanh lý cầu thủ nhằm giải phóng quỹ lương và tái thiết ngân sách trước khi mua sắm. Việc tiếp cận những ngôi sao đắt giá như Aurelien Tchouameni hay Eduardo Camavinga là điều không khả thi, trong khi Newcastle United cũng kiên quyết giữ chân Lewis Hall.

Trong hoàn cảnh đó, Myles Lewis-Skelly nổi lên như giải pháp tối ưu cho Quỷ đỏ nhờ sự đa năng đặc biệt. Cầu thủ 19 tuổi có thể thi đấu tròn vai ở cả vị trí tiền vệ phòng ngự lẫn hậu vệ trái. Mùa giải trước, Lewis-Skelly chỉ có 698 phút ra sân tại Ngoại hạng Anh, tạo cơ hội để các bên trung gian đánh tiếng đưa anh rời Bắc London nhằm tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên hơn.

Lập trường cứng rắn của Mikel Arteta

Tuy nhiên, tham vọng của Manchester United lập tức vấp phải phản ứng quyết liệt từ phía Arsenal. Đội chủ sân Emirates khẳng định không có ý định chia tay viên ngọc quý của lò đào tạo trẻ, đặc biệt là không giải phóng hợp đồng cho một đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại giải quốc nội.

Arsenal ngăn Lewis-Skelly đến Man United. Ảnh: Getty Images

Huấn luyện viên Mikel Arteta đã quy hoạch Lewis-Skelly vào kế hoạch phát triển dài hạn cho mùa giải 2026-27. Ấn tượng trước những màn trình diễn chững chạc của sao trẻ người Anh ở giai đoạn cuối mùa trước, chiến lược gia người Tây Ban Nha cam kết sẽ trao cho anh nhiều đất diễn hơn ở mùa giải tới thay vì để anh gia nhập Old Trafford.

Man Utd và phương án chữa cháy chặng nước rút

Thất bại trong thương vụ Lewis-Skelly phản ánh thực trạng tài chính eo hẹp của Manchester United dưới thời INEOS. Khi thị trường chuyển nhượng hè sắp đóng cửa, bộ phận tuyển trạch tại Old Trafford buộc phải chuyển hướng sang các mục tiêu dự phòng có mức giá khiêm tốn hơn.

Jorge Salinas của Racing Santander đang được xem xét cho hành lang cánh trái. Bên cạnh đó, những cái tên như Tyler Adams hay Sander Berge được đưa vào danh sách giải pháp tình thế cho hàng tiền vệ. Nếu không thể sớm thanh lý bớt lực lượng để khơi thông nguồn vốn, Manchester United sẽ còn gặp nhiều bất lợi trên bàn đàm phán trong những ngày còn lại của kỳ chuyển nhượng.