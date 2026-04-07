Arsenal và Newcastle đại chiến vì sát thủ 100 triệu euro Christian Kofane Christian Kofane đang trở thành tâm điểm của thị trường chuyển nhượng khi cả Arsenal và Newcastle đều khao khát sở hữu tiền đạo 19 tuổi được định giá 100 triệu euro của Bayer Leverkusen.

Thị trường chuyển nhượng châu Âu đang nóng dần lên với sự xuất hiện của một cái tên mới nhưng đầy sức hút: Christian Kofane. Tiền đạo 19 tuổi thuộc biên chế Bayer Leverkusen đã có một mùa giải đột phá tại Bundesliga, trực tiếp đưa anh vào danh sách mua sắm ưu tiên của những đội bóng hàng đầu Premier League như Arsenal và Newcastle United.

Viên ngọc quý của Bundesliga lọt tầm ngắm đại gia

Chỉ sau một mùa giải hít thở bầu không khí bóng đá đỉnh cao tại Đức, Christian Kofane đã nhanh chóng khẳng định vị thế là một trong những chân sút triển vọng nhất thế hệ mới. Lối chơi hiện đại, sự nhạy bén trong vòng cấm và nền tảng thể lực ấn tượng của cầu thủ 19 tuổi này đã thuyết phục hoàn toàn các tuyển trạch viên từ xứ sở sương mù.

Christian Kofane nằm trong tầm ngắm của Arsenal và Bayer Leverkusen. Ảnh: Getty Images

Theo các nguồn tin uy tín, Newcastle United đang theo dõi sát sao từng bước tiến của Kofane. Mặc dù đội ngũ chuyển nhượng của "Chích chòe" vẫn đang ưu tiên hoàn tất thương vụ Bazoumana Traore từ Hoffenheim, nhưng sự hiện diện của Kofane được coi là một bước đi chiến lược nhằm nâng cấp hàng công cho tham vọng dự Champions League mùa tới.

Tham vọng của Arsenal và định giá 100 triệu euro

Tại London, Arsenal cũng không hề giấu giếm ý định đưa tiền đạo trẻ này về sân Emirates. HLV Mikel Arteta vốn luôn ưu tiên những cầu thủ trẻ có tư duy chiến thuật tốt và Kofane hoàn toàn khớp với triết lý phát triển dài hạn mà đội bóng đang theo đuổi.

Sức nóng của thương vụ này càng được đẩy lên cao sau những phát biểu từ người đại diện của cầu thủ, ông Eric Depolo. Chia sẻ với giới truyền thông, Depolo xác nhận sự quan tâm từ phía "Pháo thủ" là hoàn toàn có thật và mang tính nghiêm túc cao.

"Arsenal rất nghiêm túc trong việc quan tâm đến Kofane. Với sự phục vụ của cậu ấy, Arsenal sẽ sở hữu một tiền đạo hàng đầu trong vòng mười năm tới. Cậu ấy là mẫu cầu thủ trị giá 100 triệu euro", Eric Depolo khẳng định đầy tự tin về giá trị thân chủ của mình.

Lập trường cứng rắn từ nước Đức

Bất chấp những lời chèo kéo hấp dẫn và con số 100 triệu euro được nhắc đến, Bayer Leverkusen vẫn đang nắm lợi thế trên bàn đàm phán. Đội bóng nước Đức nổi tiếng với việc quản lý nhân sự chặt chẽ và họ không có ý định để mất viên ngọc quý của mình chỉ sau một mùa giải duy nhất.

Lãnh đạo Leverkusen được cho là sẽ giữ vững lập trường không bán Kofane, trừ khi có một lời đề nghị mang tính "điên rồ" và phá vỡ mọi cấu trúc tài chính thông thường. Điều này đặt ra một thách thức lớn cho cả Arsenal lẫn Newcastle nếu muốn hiện thực hóa thương vụ bom tấn này.

Đáng chú ý, trong khi theo đuổi Kofane, Arsenal cũng đang để mắt tới Bruno Guimaraes - ngôi sao trụ cột của chính Newcastle. Những diễn biến đan xen này hứa hẹn một mùa hè chuyển nhượng đầy kịch tính giữa các thế lực tại Premier League.