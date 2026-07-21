Arsenal và nghịch lý chuyển nhượng: Khi nhà vô địch đánh mất sự quyết đoán Việc chậm chạp trong các thương vụ then chốt như Morgan Rogers đang đặt dấu hỏi lớn về khả năng duy trì vị thế của Arsenal trước áp lực từ các đối thủ cạnh tranh.

Vô địch Ngoại hạng Anh là một kỳ tích, nhưng bảo vệ ngai vàng lại là một bài toán ở đẳng cấp hoàn toàn khác. Tại Emirates, bầu không khí ăn mừng chiến tích lịch sử dường như đang bị thay thế bởi một sự tĩnh lặng đáng lo ngại trên thị trường chuyển nhượng. Arsenal, từ một tập thể đầy năng lượng và quyết đoán, đang cho thấy những dấu hiệu trì trệ trong việc nâng cấp đội hình – một nghịch lý khó tin đối với đội bóng đang đứng trên đỉnh cao bóng đá xứ sở sương mù.

Arsenal vẫn chưa có thương vụ bom tấn nào hè này. Ảnh: Getty.

Sự tương phản với quá khứ hào hùng

Chỉ mới một năm trước, thế giới bóng đá còn ngả mũ trước sự hiệu quả của Edu Gaspar và Mikel Arteta. Khi đó, Pháo thủ vận hành như một cỗ máy chính xác: xác định mục tiêu, đàm phán thần tốc và dứt điểm gọn gàng. Những bản hợp đồng với Eberechi Eze, Viktor Gyokeres và Martin Zubimendi không chỉ là sự bổ sung về mặt nhân sự, mà còn là lời khẳng định về tham vọng thống trị.

Chính sự dứt khoát đó đã tạo nên nền tảng vững chắc để Arsenal lật đổ ách thống trị của Manchester City. Tuy nhiên, trong phiên chợ hè năm nay, bản sắc đó dường như đã biến mất. Thay vì tấn công trực diện vào thị trường, Arsenal lại chọn cách tiếp cận thận trọng đến mức chậm chạp, dành quá nhiều thời gian cho việc quan sát và thăm dò thay vì đưa ra những lời đề nghị không thể từ chối.

Cú sốc Morgan Rogers và bài học về sự chần chừ

Sai lầm chiến lược của Arsenal được thể hiện rõ nhất qua thương vụ Morgan Rogers. Ngôi sao của Aston Villa được xác định là ưu tiên số một của Mikel Arteta để làm mới hàng công. Thế nhưng, trong khi Arsenal còn đang cân nhắc các điều khoản nhỏ lẻ, Chelsea đã xuất hiện và giải quyết thương vụ chỉ trong chớp mắt.

Mua hụt Rogers là điều đáng tiếc với Pháo thủ. Ảnh: Getty.

Việc để mất một mục tiêu quan trọng vào tay đối thủ cùng thành phố không chỉ là tổn thất về chuyên môn, mà còn là đòn giáng mạnh vào uy tín của nhà đương kim vô địch. Đáng lẽ ra, với chiếc cúp Ngoại hạng Anh trong tay, Arsenal phải là thỏi nam châm thu hút mọi ngôi sao lớn. Sự lúng túng trong các cuộc đàm phán tuyến giữa và hàng công đang khiến kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới của Arteta trở nên dang dở.

Áp lực từ hai mặt trận khốc liệt

Mùa giải tới, Arsenal không chỉ có nhiệm vụ bảo vệ ngôi vương tại Premier League mà còn phải đối mặt với những thử thách cực đại tại UEFA Champions League. Với một lịch thi đấu dày đặc và tính chất cạnh tranh ngày càng cao, việc sở hữu một đội hình dày và chất lượng là yêu cầu bắt buộc.

Các đối thủ trực tiếp như Manchester City hay Liverpool chắc chắn sẽ không đứng yên. Nếu không nhanh chóng thay đổi tư duy và tái hiện sự quyết liệt như mùa hè năm ngoái, Arsenal có nguy cơ tự mãn trên hào quang quá khứ. Thời gian vẫn còn, nhưng không nhiều. Mikel Arteta cần những quân bài mới để duy trì ngọn lửa khao khát và đảm bảo rằng chức vô địch vừa qua không phải là một hiện tượng nhất thời.

Thị trường chuyển nhượng giai đoạn cuối sẽ là bài kiểm tra thực sự cho bản lĩnh của ban lãnh đạo Arsenal. Người hâm mộ Pháo thủ đang chờ đợi một cú hích đủ lớn để tin rằng đội bóng của họ vẫn đang đi đúng hướng trên hành trình xây dựng một đế chế bền vững tại Emirates.