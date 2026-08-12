Arsenal vs Como: Arsenal giành chiến thắng sau loạt sút luân lưu trên sân nhà Emirates Stadium Arsenal hòa Como 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức trên sân Emirates Stadium khi bàn thắng mở tỷ số ở phút 33 của Lewis-Skelly bị Baturina san bằng cho đội khách trước khi hiệp một khép lại.

Arsenal 1 - 1 Como Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu

Arsenal tiếp đón Como.



Arsenal tiếp đón Como. 12' Arsenal gia tăng sức ép trong 12 phút đầu

Nhập cuộc chủ động sau 12 phút bóng lăn, Arsenal đang tạo ra sức ép tốt hơn khi làm chủ thế trận với tỷ lệ cầm bóng 56 - 44. Đội bóng nước Anh tỏ ra vượt trội ở các chỉ số tấn công với 3 - 0 lần dứt điểm (trúng đích 1 - 0) và 2 - 0 quả phạt góc, trong khi Como vẫn đang phải chịu trận và chưa thể tạo ra pha hãm thành nào.



Nhập cuộc chủ động sau 12 phút bóng lăn, Arsenal đang tạo ra sức ép tốt hơn khi làm chủ thế trận với tỷ lệ cầm bóng 56 - 44. Đội bóng nước Anh tỏ ra vượt trội ở các chỉ số tấn công với 3 - 0 lần dứt điểm (trúng đích 1 - 0) và 2 - 0 quả phạt góc, trong khi Como vẫn đang phải chịu trận và chưa thể tạo ra pha hãm thành nào. 24' Como nhỉnh hơn về kiểm soát bóng, trận đấu giằng co

Bước sang phút 24, Arsenal và Como vẫn đang cầm chân nhau với tỷ số 0 - 0. Dù Como có phần nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 47 - 53 , Arsenal mới là đội tích cực hãm thành hơn với số lần dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 1 - 1 ).



Bước sang phút 24, Arsenal và Como vẫn đang cầm chân nhau với tỷ số 0 - 0. Dù Como có phần nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với , Arsenal mới là đội tích cực hãm thành hơn với số lần dứt điểm (trúng đích ). 32' Sự thay đổi người sớm: Viktor Gyökeres vào sân thay Gabriel Jesus

Phút 32, đội bóng quyết định có sự thay đổi nhân sự sớm trên hàng công. Viktor Gyökeres được tung vào sân để thế chỗ cho Gabriel Jesus .



Phút 32, đội bóng quyết định có sự thay đổi nhân sự sớm trên hàng công. được tung vào sân để thế chỗ cho . 32' Biến động nhân sự sớm: Fábio Vieira thế chỗ Eberechi Eze

Phút 32, trận đấu có sự thay đổi người đầu tiên khi Fábio Vieira được tung vào sân để thay thế cho Eberechi Eze . Việc điều chỉnh nhân sự ngay trong hiệp 1 được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho lối chơi của đội.



Phút 32, trận đấu có sự thay đổi người đầu tiên khi được tung vào sân để thay thế cho . Việc điều chỉnh nhân sự ngay trong hiệp 1 được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho lối chơi của đội. 33' Myles Lewis-Skelly khai thông thế bế tắc cho Arsenal

Phút 33, nhận đường kiến tạo thuận lợi từ Gabriel Martinelli , tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly dứt điểm gọn gàng mở tỷ số 1-0 cho Arsenal. Bàn thắng giúp Pháo thủ chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng vươn lên dẫn trước Como.



Phút 33, nhận đường kiến tạo thuận lợi từ , tài năng trẻ dứt điểm gọn gàng mở tỷ số 1-0 cho Arsenal. Bàn thắng giúp Pháo thủ chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng vươn lên dẫn trước Como. 36' Arsenal làm chủ thế trận dù cầm bóng ít hơn

Dù kiểm soát bóng ít hơn với tỷ lệ 47 - 53 , Arsenal vẫn thi đấu đầy hiệu quả khi nắm lợi thế dẫn 1 - 0. Pháo thủ không tràn lên bằng mọi giá mà chắt chiu từng cơ hội, nhỉnh hơn về số cú dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 2 - 1 ) so với Como.



Dù kiểm soát bóng ít hơn với tỷ lệ , Arsenal vẫn thi đấu đầy hiệu quả khi nắm lợi thế dẫn 1 - 0. Pháo thủ không tràn lên bằng mọi giá mà chắt chiu từng cơ hội, nhỉnh hơn về số cú dứt điểm (trúng đích ) so với Como. 43' Martin Baturina san bằng tỷ số 1-1 cho Como

Phút 43, từ đường kiến tạo của Mattia Liberali , Martin Baturina lập công đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với tỷ số 1-1. Bàn gỡ quan trọng ngay trước giờ nghỉ giúp Como lấy lại sự tự tin sau khi để Arsenal vượt lên dẫn trước ở phút 33.



Phút 43, từ đường kiến tạo của , lập công đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với tỷ số 1-1. Bàn gỡ quan trọng ngay trước giờ nghỉ giúp Como lấy lại sự tự tin sau khi để Arsenal vượt lên dẫn trước ở phút 33. 45' Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.



Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1. 46' Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.



Hiệp 2 bắt đầu. 46' Arsenal thay người ngay đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Arsenal quyết định điều chỉnh nhân sự khi Bruno Guimarães được tung vào sân thế chỗ Max Dowman . Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh thế trận trở nên cân bằng hơn sau khi Como kịp gỡ hòa 1-1 trước giờ nghỉ.



Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, quyết định điều chỉnh nhân sự khi được tung vào sân thế chỗ . Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh thế trận trở nên cân bằng hơn sau khi Como kịp gỡ hòa 1-1 trước giờ nghỉ. 46' Como tung Luis Milla vào sân ngay đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Como quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Luis Milla được tung vào sân để thế chỗ cho Lucas Da Cunha . Bàn gỡ hòa 1-1 ở cuối hiệp một dường như đã tiếp thêm sự tự tin cho đội khách trong việc tìm kiếm thêm những điều chỉnh về mặt lối chơi.



Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Como quyết định có sự thay đổi nhân sự khi được tung vào sân để thế chỗ cho . Bàn gỡ hòa 1-1 ở cuối hiệp một dường như đã tiếp thêm sự tự tin cho đội khách trong việc tìm kiếm thêm những điều chỉnh về mặt lối chơi. 46' Mosquera vào sân thay Gabriel ngay đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Arsenal quyết định đưa Cristhian Mosquera vào sân thế chỗ Gabriel . Việc Como bất ngờ gỡ hòa 1-1 ở phút 43 buộc Arsenal phải sớm có sự điều chỉnh nhằm gia cố sự chắc chắn cho hàng phòng ngự.



Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Arsenal quyết định đưa vào sân thế chỗ . Việc Como bất ngờ gỡ hòa 1-1 ở phút 43 buộc Arsenal phải sớm có sự điều chỉnh nhằm gia cố sự chắc chắn cho hàng phòng ngự. 46' Ødegaard vào sân ngay đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Arsenal tung Martin Ødegaard vào sân thay thế cho Ethan Nwaneri . Sau khi bị Como gỡ hòa 1-1 ở phút 43, sự xuất hiện của Ødegaard được kỳ vọng sẽ giúp tuyến giữa Arsenal thi đấu sáng tạo hơn nhằm tìm kiếm bàn thắng dẫn trước.



Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Arsenal tung vào sân thay thế cho . Sau khi bị Como gỡ hòa 1-1 ở phút 43, sự xuất hiện của Ødegaard được kỳ vọng sẽ giúp tuyến giữa Arsenal thi đấu sáng tạo hơn nhằm tìm kiếm bàn thắng dẫn trước. 46' Arsenal thay thủ môn ngay đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Arsenal có sự thay đổi ở vị trí gác đền khi David Raya được tung vào sân thay thế cho Kepa Arrizabalaga . Quyết định điều chỉnh này diễn ra trong bối cảnh Pháo thủ vừa bị Como quân bình tỷ số 1-1 ở những phút cuối hiệp một.



Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Arsenal có sự thay đổi ở vị trí gác đền khi được tung vào sân thay thế cho . Quyết định điều chỉnh này diễn ra trong bối cảnh Pháo thủ vừa bị Como quân bình tỷ số 1-1 ở những phút cuối hiệp một. 48' Arsenal gia tăng sức ép sau giờ nghỉ

Ngay sau giờ nghỉ ở phút 48, Arsenal nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm vượt lên khi tỷ số đang là 1-1. Pháo thủ tạo ra sự vượt trội ở chỉ số dứt điểm 7-3 và phạt góc 4-1, dẫu cho tỷ lệ cầm bóng 51-49 không quá chênh lệch. Dù chịu sức ép, Como vẫn cho thấy sự hiệu quả khi có số lần dứt điểm trúng đích 2-2 cân bằng với đối thủ.



Ngay sau giờ nghỉ ở phút 48, Arsenal nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm vượt lên khi tỷ số đang là 1-1. Pháo thủ tạo ra sự vượt trội ở chỉ số dứt điểm 7-3 và phạt góc 4-1, dẫu cho tỷ lệ cầm bóng 51-49 không quá chênh lệch. Dù chịu sức ép, Como vẫn cho thấy sự hiệu quả khi có số lần dứt điểm trúng đích 2-2 cân bằng với đối thủ. 55' Caqueret vào sân thay Baturina ở phút 55

Phút 55, Maxence Caqueret được tung vào sân để thế chỗ cho Martin Baturina . Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, sự điều chỉnh nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho lối chơi của đội nhà.



Phút 55, được tung vào sân để thế chỗ cho . Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, sự điều chỉnh nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho lối chơi của đội nhà. 56' Kaiki vào sân thay Álex Valle ở phút 56

Phút 56, Kaiki được tung vào sân để thế chỗ Álex Valle . Sự thay đổi nhân sự này diễn ra trong bối cảnh trận đấu đang có tỷ số hòa 1-1.



Phút 56, được tung vào sân để thế chỗ . Sự thay đổi nhân sự này diễn ra trong bối cảnh trận đấu đang có tỷ số hòa 1-1. 56' Phút 56: Jesús Rodríguez vào sân thay Assane Diao

Ở phút 56, Jesús Rodríguez chính thức được tung vào sân để thay thế cho Assane Diao . Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, sự điều chỉnh nhân sự này được kỳ vọng sẽ tạo ra khác biệt cho thế trận trên sân.



Ở phút 56, chính thức được tung vào sân để thay thế cho . Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, sự điều chỉnh nhân sự này được kỳ vọng sẽ tạo ra khác biệt cho thế trận trên sân. 56' Ivan Smolcic vào sân thay Yan Couto ở phút 56

Phút 56, Ivan Smolcic được tung vào sân để thay thế cho Yan Couto . Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, sự điều chỉnh nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới và giúp đội bóng lấy lại thế chủ động trên sân.



Phút 56, được tung vào sân để thay thế cho . Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, sự điều chỉnh nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới và giúp đội bóng lấy lại thế chủ động trên sân. 61' Arsenal thay nhân sự: Calafiori vào sân thế chỗ Hincapié

Phút 61, ban huấn luyện quyết định rút Piero Hincapié ra nghỉ để nhường chỗ cho Riccardo Calafiori . Trong bối cảnh trận đấu đang có tỷ số hòa 1-1, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp củng cố sự chắc chắn cho hàng thủ cũng như tăng cường khả năng hỗ trợ tấn công.



Phút 61, ban huấn luyện quyết định rút ra nghỉ để nhường chỗ cho . Trong bối cảnh trận đấu đang có tỷ số hòa 1-1, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp củng cố sự chắc chắn cho hàng thủ cũng như tăng cường khả năng hỗ trợ tấn công. 61' Arsenal điều chỉnh nhân sự, Tzolis thế chỗ Martinelli

Phút 61, Christos Tzolis được tung vào sân để thế chỗ cho Gabriel Martinelli . Khi tỷ số đang là 1-1, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp Arsenal gia tăng sức ép và tạo ra đột biến trên hàng công.



Phút 61, được tung vào sân để thế chỗ cho . Khi tỷ số đang là 1-1, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp Arsenal gia tăng sức ép và tạo ra đột biến trên hàng công. 61' Arsenal gia tăng sức ép tìm bàn vượt lên

Bước sang phút 61, Arsenal chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng vượt lên khi nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng 54 - 46. Pháo thủ tạo ra sức ép đáng kể với số cú dứt điểm 9 - 3 (trúng đích 4 - 2) cùng 5 - 1 quả phạt góc, buộc Como phải lùi sâu gồng mình phòng ngự.



Bước sang phút 61, chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng vượt lên khi nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng 54 - 46. Pháo thủ tạo ra sức ép đáng kể với số cú dứt điểm 9 - 3 (trúng đích 4 - 2) cùng 5 - 1 quả phạt góc, buộc Como phải lùi sâu gồng mình phòng ngự. 62' Arsenal tung Kai Havertz vào sân thay Gyökeres

Phút 62, Arsenal có sự thay đổi trên hàng công khi Kai Havertz được tung vào sân thay cho Viktor Gyökeres . Trong thế trận đang hòa 1-1 trước Como dù hoàn toàn áp đảo về số lần dứt điểm (9-3), sự xuất hiện của Havertz được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới giúp đội chủ nhà khai thông thế bế tắc.



Phút 62, Arsenal có sự thay đổi trên hàng công khi được tung vào sân thay cho . Trong thế trận đang hòa 1-1 trước Como dù hoàn toàn áp đảo về số lần dứt điểm (9-3), sự xuất hiện của Havertz được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới giúp đội chủ nhà khai thông thế bế tắc. 62' Noni Madueke vào sân thay Fábio Vieira ở phút 62

Ở phút 62, Arsenal thực hiện sự thay đổi người khi Noni Madueke được tung vào sân thế chỗ Fábio Vieira . Trong thế trận đang hòa 1-1, sự xuất hiện của nhân tố mới được kỳ vọng sẽ giúp gia tăng sức ép tấn công cho đội bóng.



Ở phút 62, Arsenal thực hiện sự thay đổi người khi được tung vào sân thế chỗ . Trong thế trận đang hòa 1-1, sự xuất hiện của nhân tố mới được kỳ vọng sẽ giúp gia tăng sức ép tấn công cho đội bóng. 62' Arsenal rút Lewis-Skelly, tung Mikel Merino vào sân

Phút 62, Arsenal có sự thay đổi nhân sự khi Mikel Merino được tung vào sân thay thế cho Myles Lewis-Skelly . Trong thế trận đang hòa 1-1, sự xuất hiện của Merino được kỳ vọng sẽ giúp đại diện nước Anh gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng vươn lên dẫn trước.



Phút 62, Arsenal có sự thay đổi nhân sự khi được tung vào sân thay thế cho . Trong thế trận đang hòa 1-1, sự xuất hiện của Merino được kỳ vọng sẽ giúp đại diện nước Anh gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng vươn lên dẫn trước. 62' Arsenal tung Ben White vào sân ở phút 62

Phút 62, Arsenal thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Ben White được tung vào sân thay cho Theo Julienne . Đội bóng đang nỗ lực gia tăng sức ép nhằm khai thông thế bế tắc khi tỷ số trận đấu đang là 1-1.



Phút 62, thực hiện sự thay đổi nhân sự khi được tung vào sân thay cho . Đội bóng đang nỗ lực gia tăng sức ép nhằm khai thông thế bế tắc khi tỷ số trận đấu đang là 1-1. 68' Thay người ở phút 68: Alberto Dossena thế chỗ Jacobo Ramón

Phút 68, trận đấu ghi nhận sự thay đổi nhân sự khi Alberto Dossena được tung vào sân để thay thế cho Jacobo Ramón. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1 , sự điều chỉnh này có thể nhằm giúp củng cố sự chắc chắn cho tuyến dưới.



Phút 68, trận đấu ghi nhận sự thay đổi nhân sự khi Alberto Dossena được tung vào sân để thay thế cho Jacobo Ramón. Trong bối cảnh tỷ số đang là , sự điều chỉnh này có thể nhằm giúp củng cố sự chắc chắn cho tuyến dưới. 68' Điều chỉnh nhân sự ở phút 68: Adrian Lahdo vào sân

Phút 68, Adrian Lahdo chính thức được tung vào sân để thay thế cho Máximo Perrone . Trong thế trận đang cân bằng với tỷ số 1-1, sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ tạo ra làn gió mới giúp đội nhà tạo nên sự khác biệt.



Phút 68, chính thức được tung vào sân để thay thế cho . Trong thế trận đang cân bằng với tỷ số 1-1, sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ tạo ra làn gió mới giúp đội nhà tạo nên sự khác biệt. 68' Álvaro Morata vào sân làm mới hàng công

Phút 68, Álvaro Morata được tung vào sân thay thế cho Anastasios Douvikas. Đây là sự điều chỉnh nhân sự nhằm tăng cường hỏa lực trên hàng công trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1.



Phút 68, được tung vào sân thay thế cho Anastasios Douvikas. Đây là sự điều chỉnh nhân sự nhằm tăng cường hỏa lực trên hàng công trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1. 69' Trevoh Chalobah vào sân thay Marc Oliver Kempf ở phút 69

Phút 69, Trevoh Chalobah được tung vào sân để thay thế cho Marc Oliver Kempf . Sự thay đổi nhân sự này diễn ra ở thời điểm tỷ số đang là 1-1, trong bối cảnh Arsenal liên tục gia tăng sức ép.



Phút 69, được tung vào sân để thay thế cho . Sự thay đổi nhân sự này diễn ra ở thời điểm tỷ số đang là 1-1, trong bối cảnh Arsenal liên tục gia tăng sức ép. 69' Nicolas Kühn vào sân thay Mattia Liberali ở phút 69

Phút 69, Nicolas Kühn được tung vào sân để thế chỗ cho Mattia Liberali . Sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn thắng vươn lên, trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1 dù tạo ra vượt trội về số lần dứt điểm (11-3).



Phút 69, được tung vào sân để thế chỗ cho . Sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn thắng vươn lên, trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1 dù tạo ra vượt trội về số lần dứt điểm (11-3). 73' Arsenal gia tăng sức ép tìm bàn thắng

Bước sang phút 73, Arsenal tiếp tục làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng 54 - 46 . Đại diện nước Anh gia tăng sức ép dồn dập khi áp đảo hoàn toàn về số cú dứt điểm ( 12 - 3 ) cũng như phạt góc ( 9 - 1 ), tuy nhiên tỷ số trên bảng điện tử vẫn đang giữ nguyên 1 - 1 .



Bước sang phút 73, Arsenal tiếp tục làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng . Đại diện nước Anh gia tăng sức ép dồn dập khi áp đảo hoàn toàn về số cú dứt điểm ( ) cũng như phạt góc ( ), tuy nhiên tỷ số trên bảng điện tử vẫn đang giữ nguyên . 81' Noel Törnqvist vào sân thay Jean Butez ở phút 81

Phút 81, Noel Törnqvist chính thức được tung vào sân để thay thế cho Jean Butez . Trận đấu đang trôi về những phút cuối trong thế cân bằng với tỷ số hòa 1-1.



Phút 81, chính thức được tung vào sân để thay thế cho . Trận đấu đang trôi về những phút cuối trong thế cân bằng với tỷ số hòa 1-1. 85' Arsenal gia tăng sức ép ở những phút cuối

Tiến về phút 85 khi tỷ số đang là 1 - 1, Arsenal tiếp tục dồn đội hình ép sân Como. Đội chủ nhà áp đảo hoàn toàn ở chỉ số dứt điểm 14 - 4 (trúng đích 5 - 3 ) cùng số quả phạt góc 10 - 1 , dù tỷ lệ cầm bóng 54 - 46 không quá chênh lệch.



Tiến về phút 85 khi tỷ số đang là 1 - 1, Arsenal tiếp tục dồn đội hình ép sân Como. Đội chủ nhà áp đảo hoàn toàn ở chỉ số dứt điểm (trúng đích ) cùng số quả phạt góc , dù tỷ lệ cầm bóng không quá chênh lệch. 88' Arsenal thay người ở phút 88

Phút 88, Josh Ogunnaike được tung vào sân thay thế cho Marli Salmon . Arsenal chủ động đưa ra sự điều chỉnh nhân sự ở thời điểm cuối trận nhằm củng cố lợi thế khi tỷ số đang là 2-1.



Phút 88, được tung vào sân thay thế cho . Arsenal chủ động đưa ra sự điều chỉnh nhân sự ở thời điểm cuối trận nhằm củng cố lợi thế khi tỷ số đang là 2-1. KT Kết thúc: Arsenal 1-1 Como

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.



Cập nhật lúc 03:21 13/08/2026

Đội hình chính thức Arsenal Sơ đồ 4-2-3-1 Como Sơ đồ 4-2-3-1 13 Kepa Arrizabalaga 22 Ethan Nwaneri 89 Marli Salmon 6 Gabriel 5 Piero Hincapié 45 Theo Julienne 49 Myles Lewis-Skelly 56 Max Dowman 10 Eberechi Eze 11 Gabriel Martinelli 9 Gabriel Jesus 1 Jean Butez 16 Yan Couto 14 Jacobo Ramón 2 Marc Oliver Kempf 3 Álex Valle 23 Máximo Perrone 33 Lucas Da Cunha 38 Assane Diao 20 Martin Baturina 30 Mattia Liberali 11 Anastasios Douvikas Cập nhật đội hình lúc 00:51 13/08/2026

Arsenal Thống kê Como 55% Kiểm soát bóng 45% 14 Dứt điểm 5 5 Trúng đích 4 10 Phạt góc 2 15 Phạm lỗi 11 5 Việt vị 2 3 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Martin Baturina Como 1 bàn Myles Lewis-Skelly Arsenal 1 bàn Gabriel Martinelli Arsenal 1 kiến tạo · điểm 7.13 Mattia Liberali Como 1 kiến tạo · điểm 6.96 Martin Ødegaard Arsenal Điểm 7.34 Eberechi Eze Arsenal Điểm 7.32

Trận giao hữu giữa Arsenal và Como sẽ diễn ra lúc 01h30 ngày 13/08/2026 trên sân vận động Emirates. Đây là cuộc đọ sức mang tính chất thử nghiệm quan trọng đối với cả hai câu lạc bộ nhằm kiểm tra chiều sâu lực lượng và hoàn thiện lối chơi trước khi bước vào các thử thách chính thức.

Bối cảnh trận đấu tại thánh địa Emirates

Được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Emirates Stadium, Arsenal sở hữu lợi thế lớn về tinh thần cùng sự cổ vũ từ khán giả nhà. Những trận đấu giao hữu trong giai đoạn này là cơ hội tốt để ban huấn luyện rà soát lại hệ thống vận hành, đồng thời giúp các cầu thủ lấy lại nhịp độ thi đấu tốt nhất.

Bên cạnh đó, cuộc chạm trán này cũng đem lại cho đội khách Como cơ hội cọ xát quý giá trước một đối thủ hàng đầu. Việc đối đầu với đội bóng sở hữu chất lượng đội hình cao sẽ giúp Como phát hiện những lỗ hổng trong hệ thống phòng ngự và cải thiện khả năng chuyển trạng thái.

Đánh giá thử nghiệm chiến thuật và nhân sự

Trận đấu giao hữu này nhiều khả năng sẽ chứng kiến sự xuất hiện của nhiều nhân tố thử nghiệm trong đội hình xuất phát. Ban huấn luyện hai bên nhiều khả năng sẽ không đặt quá nặng về mặt kết quả mà ưu tiên đánh giá khả năng kết nối giữa các tuyến và sự thích nghi chiến thuật của các cầu thủ.

Arsenal với tư cách đội chủ nhà được kỳ vọng sẽ chủ động kiểm soát thế trận và áp đặt lối chơi lên đối thủ. Trong khi đó, Como cần thể hiện sự kỷ luật trong tổ chức phòng ngự để hạn chế tối đa không gian chơi bóng của đội chủ sân Emirates.

Dự đoán cục diện trận đấu

Nhìn chung, sự chênh lệch về mặt quy mô và chất lượng nhân sự giúp Arsenal nắm giữ nhiều lợi thế để làm chủ cuộc chơi. Tuy nhiên, bản chất cởi mở của một trận giao hữu câu lạc bộ hoàn toàn có thể mang đến những diễn biến bất ngờ khi cả hai HLV sẵn sàng thực hiện nhiều sự thay đổi người thử nghiệm trong suốt 90 phút.

Arsenal 5 trận gần nhất B T H T T Como 5 trận gần nhất T T T H T

Tình hình lực lượng Arsenal ✚ Jurriën Timber (Groin Injury) ✚ William Saliba (Back Injury) Como Không có thông tin