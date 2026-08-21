Arsenal xúc tiến chiêu mộ Kenan Yildiz, Man City tăng tốc thương vụ thần đồng Allan Elias Thị trường chuyển nhượng sôi động khi Arsenal nhắm Kenan Yildiz để nâng cấp hàng công, trong khi Manchester City và Man Utd ráo riết bổ sung lực lượng.

Giai đoạn cuối của phiên chợ hè đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu tăng tốc hoàn tất những mảnh ghép chiến thuật còn thiếu. Arsenal đang nỗ lực đẩy nhanh đàm phán để sở hữu tài năng trẻ Kenan Yildiz từ Juventus, trong khi nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh Manchester City chủ động thương lượng trực tiếp nhằm chiêu mộ Allan Elias của Palmeiras.

Arsenal tái thiết hành lang cánh với Kenan Yildiz

Nhằm gia tăng chiều sâu và tạo ra tính bùng nổ cho hành lang cánh trái, Arsenal đã chính thức mở cuộc đàm phán để tìm kiếm cơ hội chiêu mộ Kenan Yildiz từ Juventus. Tuyển thủ 21 tuổi người Thổ Nhĩ Kỳ được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ bộ kỹ năng rê dắt lắt léo cùng khả năng dứt điểm đa dạng. Đội bóng thành London rất muốn dứt điểm thương vụ này trước khi thị trường chuyển nhượng chính thức đóng cửa.

Arsenal săn Kenan Yildiz. Ảnh: Getty Images

Ở chiều ngược lại, hàng công của Arsenal cũng thu hút sự chú ý từ các đội bóng lớn tại Serie A. Inter Milan đang dành sự quan tâm đặc biệt cho tiền đạo Gabriel Martinelli. Ngôi sao 25 tuổi người Brazil là nhân tố quan trọng trong hệ thống của HLV Mikel Arteta, nhưng đại diện Italy sẵn sàng gửi đề nghị chính thức nếu Pháo thủ chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán.

Man City bổ sung nhân tố trẻ, AC Milan muốn có Ruben Dias

Manchester City đang tiến hành các bước thảo luận trực tiếp với Palmeiras để đưa cầu thủ chạy cánh Allan Elias về sân Etihad. Tiền đạo 22 tuổi người Brazil gây ấn tượng nhờ tốc độ bộc phát và khả năng xuyên phá hàng phòng ngự đối phương. Ban huấn luyện Man City xem Elias là một phương án bổ sung mang tính dài hạn đầy hứa hẹn cho mặt trận tấn công.

The Citizens theo đuổi Allan Elias. Ảnh: Getty Images

Bên cạnh đó, đội hình của Manchester City cũng đối mặt với nguy cơ biến động ở tuyến sau. AC Milan đã điền tên trung vệ Ruben Dias vào danh sách mục tiêu hàng đầu. Ở tuổi 29, tuyển thủ Bồ Đào Nha sở hữu bản lĩnh cùng khả năng chỉ huy hàng thủ xuất sắc. Đội bóng áo sọc đỏ đen đang tập trung toàn lực để thuyết phục trung vệ này chuyển sang Serie A thi đấu.

Man Utd chuyển hướng hàng thủ, Atletico dứt điểm vụ Nicolas Jackson

Tại nước Anh, Manchester United đang tham gia vào cuộc đua giành chữ ký của trung vệ Edmond Tapsoba từ Bayer Leverkusen. Tuyển thủ 27 tuổi người Burkina Faso sở hữu thể lực sung mãn cùng kỹ năng phát động tấn công ấn tượng từ phần sân nhà. Tuy nhiên, Quỷ đỏ sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với cả Tottenham và Newcastle.

Ở vị trí hậu vệ trái, đội chủ sân Old Trafford đã chuyển hướng sang tài năng trẻ Jorge Salinas của Racing Santander. Cầu thủ 19 tuổi người Tây Ban Nha được xem là giải pháp hợp lý về mặt tài chính sau khi kế hoạch chiêu mộ Lewis Hall từ Newcastle không thể thực hiện.

Tại Tây Ban Nha, Atletico Madrid đang nỗ lực hoàn tất các thủ tục cuối cùng để sở hữu tiền đạo Nicolas Jackson từ Chelsea. Chân sút 25 tuổi người Senegal không còn vị trí chắc chắn tại Stamford Bridge và hy vọng sẽ sớm hoàn tất thương vụ để chuyển đến thi đấu tại La Liga.

Barcelona để mắt đến Lautaro Martinez

Trong một diễn biến khác, Barcelona vẫn đang theo dõi sát sao tình hình của chân sút Lautaro Martinez tại Inter Milan. Tiền đạo 28 tuổi người Argentina tiếp tục thể hiện phong độ ghi bàn ổn định tại Serie A. Dù đội bóng xứ Catalan chưa đưa ra mức giá chính thức, phía Inter Milan đã sớm khẳng định sẽ từ chối mọi đề nghị dành cho thủ lĩnh hàng công của mình.