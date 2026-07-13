Aspira Tower: Biểu tượng kiến trúc 220 mét tại đặc khu Phú Quốc Dự án Aspira Tower với tổng vốn đầu tư 13.000 tỷ đồng sở hữu thiết kế kính uốn cong hình cánh buồm, được kỳ vọng trở thành công trình biểu tượng mới tại đặc khu Phú Quốc.

Tòa tháp Aspira Tower tọa lạc tại khu vực Bãi Trào, Hòn Thơm, Phú Quốc, đang trở thành tâm điểm chú ý của thị trường bất động sản và hạ tầng du lịch. Với chiều cao khoảng 220 m và quy mô 36 tầng, đây được xem là một trong những dự án trọng điểm nhằm định vị lại thương hiệu du lịch của đảo ngọc trong kỷ nguyên mới.

Chiến lược chuyển dịch sang công trình biểu tượng

Trong nhiều năm qua, sức hút của Phú Quốc chủ yếu dựa vào hệ sinh thái biển đảo tự nhiên với những bãi cát dài và khí hậu nhiệt đới. Tuy nhiên, khi thị trường du lịch khu vực ngày càng cạnh tranh gay gắt, việc chỉ khai thác tài nguyên thiên nhiên không còn đủ để tạo ra sự khác biệt bền vững.

Nhiều điểm đến danh tiếng toàn cầu như Dubai với Burj Al Arab hay Singapore với Marina Bay Sands đã chứng minh rằng những công trình kiến trúc biểu tượng có khả năng thay đổi hoàn toàn diện mạo và vị thế của một vùng đất. Phú Quốc hiện đang bước vào giai đoạn phát triển tương tự, nơi các công trình hạ tầng quy mô lớn đóng vai trò là hình ảnh nhận diện quốc tế.

Công trình với thiết kế uốn cong ấn tượng. Ảnh: Internet

Kỹ thuật kính uốn cong và dấu ấn của đơn vị tư vấn quốc tế

Điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất của Aspira Tower chính là ngôn ngữ kiến trúc lấy cảm hứng từ đại dương. Tòa tháp được tạo hình như một cánh buồm căng gió đang vươn mình ra biển cả, tượng trưng cho khát vọng chinh phục và vị thế của đặc khu Phú Quốc.

Để hiện thực hóa ý tưởng này, chủ đầu tư Sun Group đã áp dụng giải pháp bao phủ toàn bộ mặt ngoài bằng hệ kính uốn cong hướng biển. Đây là lần đầu tiên một giải pháp kiến trúc có độ phức tạp cao như vậy được triển khai ở quy mô lớn tại Việt Nam. Hệ thống kính này không chỉ tạo hiệu ứng thị giác phản chiếu mặt nước mà còn tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên và mở rộng tầm nhìn tối đa cho các không gian bên trong.

Sau khi hoàn thành đây sẽ là công trình biểu tượng tại Phú Quốc. Ảnh: Internet

Đáng chú ý, dự án có sự tham gia của Arup – đơn vị tư vấn kỹ thuật danh tiếng toàn cầu. Arup từng ghi dấu ấn với nhiều công trình chọc trời nổi tiếng thế giới, tiêu biểu là tòa tháp The Shard tại London. Sự góp mặt của các chuyên gia quốc tế đảm bảo tính an toàn kỹ thuật cho kết cấu uốn cong phức tạp trong điều kiện khí hậu biển đảo.

Hệ sinh thái nghỉ dưỡng và mô hình vận hành cao cấp

Về công năng, Aspira Tower không chỉ đơn thuần là một khách sạn cao tầng. Dự án được quy hoạch thành một tổ hợp nghỉ dưỡng đa năng, vận hành dưới thương hiệu The Luxury Collection. Khối tháp sẽ tích hợp hệ thống lưu trú tiêu chuẩn quốc tế cùng các tiện ích thượng lưu như hồ bơi vô cực, sky club và không gian ngắm hoàng hôn trên cao.

Khu vực khối đế được thiết kế theo xu hướng mở, kết nối trực tiếp với bãi biển. Tại đây, hệ thống nhà hàng, khu thương mại và giải trí được bố trí nhằm tạo ra một hệ sinh thái dịch vụ khép kín. Cách tiếp cận này giúp kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng trải nghiệm cho du khách, thay vì chỉ cung cấp dịch vụ lưu trú đơn lẻ.

Công trình dự kiến sẽ hoàn thành sau 2 năm xây dựng. Ảnh: Internet

Tác động đến quy hoạch đặc khu Phú Quốc

Việc triển khai Aspira Tower diễn ra trong bối cảnh Phú Quốc chính thức vận hành theo mô hình đặc khu từ giữa năm 2025. Hiện nay, Việt Nam có 13 đặc khu trực thuộc các tỉnh, thành phố, trong đó Phú Quốc được kỳ vọng là mũi nhọn về du lịch và dịch vụ cao cấp.

Sự xuất hiện của các dự án hạ tầng quy mô lớn như Aspira Tower, kết hợp cùng hệ thống cáp treo và các tổ hợp vui chơi giải trí hiện hữu, đang thúc đẩy sự dịch chuyển trọng tâm phát triển của địa phương. Thay vì mở rộng quy mô theo chiều rộng, Phú Quốc đang tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch để cạnh tranh sòng phẳng với các điểm đến nổi tiếng trong khu vực.

Theo kế hoạch, tòa tháp dự kiến sẽ hoàn thành sau khoảng 2 năm thi công. Khi đi vào vận hành, công trình không chỉ là biểu tượng mới về kiến trúc mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng nghỉ dưỡng cao cấp, thúc đẩy kinh tế - xã hội tại khu vực Nam đảo phát triển bền vững.

Lưu ý: Thông tin dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng và chủ đầu tư.