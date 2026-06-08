ASUS ROG Strix SCAR 18 2026 ra mắt Việt Nam: RTX 5090, màn hình Mini-LED 4K 240Hz giá 180 triệu Laptop gaming ASUS ROG Strix SCAR 18 2026 vừa chính thức cập bến Việt Nam với vi xử lý Intel Core Ultra 9 290HX Plus, card RTX 5090 và tổng công suất 320W.

ASUS vừa chính thức trình làng mẫu laptop gaming tối thượng ROG Strix SCAR 18 (2026) tại thị trường Việt Nam với mức giá niêm yết 179,990,000 VNĐ. Thiết bị sở hữu những thông số kỹ thuật hàng đầu như card đồ họa NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU, bộ vi xử lý Intel Core Ultra 9 290HX Plus cùng màn hình Mini-LED 18 inch độ phân giải 4K tần số quét 240Hz.

Bảng thông số kỹ thuật ASUS ROG Strix SCAR 18 (2026)

Thông số Chi tiết cấu hình Bộ vi xử lý (CPU) Intel Core Ultra 9 290HX Plus (TDP tối đa 240W, duy trì 200W) Card đồ họa (GPU) NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU (TGP 175W, DLSS 4.5) Tổng công suất hệ thống 320W (duy trì tối đa) Màn hình 18 inch Mini-LED ROG Nebula HDR, 4K, 240Hz, 1,600 nits, 100% DCI-P3 Bộ nhớ & Lưu trữ 64GB RAM, 2TB SSD (hỗ trợ chốt ROG Q-Latch) Tản nhiệt ROG Intelligent Cooling, Buồng hơi dày hơn 20%, Keo kim loại lỏng Conductonaut Extreme Cổng kết nối 2x Thunderbolt 5, 3x USB-A, LAN 2.5G, Wi-Fi 7 Giá bán chính thức 179,990,000 VNĐ

Hiệu năng phần cứng đột phá với tổng công suất 320W

ASUS ROG Strix SCAR 18 (2026) được thiết kế nhằm thiết lập tiêu chuẩn hiệu năng mới cho laptop gaming. Trái tim của hệ thống là vi xử lý Intel Core Ultra 9 290HX Plus mới nhất, cho phép đẩy công suất TDP tối đa lên tới 240W và duy trì ổn định ở mức 200W.

Song hành cùng CPU là card đồ họa NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU có TGP chạm ngưỡng 175W. Sản phẩm tích hợp công nghệ tiên tiến như DLSS 4.5 và Multi-Frame Generation, cho phép xử lý mượt mà các tựa game AAA ở thiết lập đồ họa tối đa. Sự kết hợp này mang lại tổng công suất duy trì hệ thống lên đến 320W, tăng vượt trội so với mức 255W ở thế hệ tiền nhiệm.

Giải pháp tản nhiệt ROG Intelligent Cooling và keo kim loại lỏng

Để kiểm soát mức nhiệt lượng tỏa ra từ hệ thống 320W, ASUS trang bị công nghệ tản nhiệt ROG Intelligent Cooling tân tiến. Toàn bộ các khe thoát nhiệt đều được bố trí phía sau bản lề nhằm tránh thổi khí nóng vào tay di chuột của người dùng.

Hệ thống buồng hơi thế hệ mới được làm dày hơn 20%, kết hợp với các lá tản nhiệt bằng đồng mỏng 0.1mm, tạo nên diện tích khuếch tán nhiệt lượng đạt 246,898 mm². Bên cạnh đó, keo tản nhiệt kim loại lỏng Conductonaut Extreme ứng dụng trên cả CPU lẫn GPU hỗ trợ hạ nhiệt lên tới 15 độ C. Máy cũng áp dụng công nghệ làm sạch plasma bề mặt cùng lớp đệm chống tràn để đảm bảo độ bền cho kim loại lỏng.

Màn hình Mini-LED 18 inch 4K 240Hz đạt chuẩn màu đồ họa

Màn hình ROG Nebula HDR 18 inch trên ROG Strix SCAR 18 (2026) sử dụng tấm nền Mini-LED, kết hợp độ phân giải 4K với tần số quét 240Hz. Màn hình tích hợp công nghệ chống nhòe chuyển động ROG Nebula ELMB nhằm tối ưu trải nghiệm hình ảnh.

Tấm nền sở hữu hơn 2,000 vùng làm mờ cục bộ độc lập, độ sáng tối đa 1,600 nits ở chế độ HDR, đạt 100% dải màu DCI-P3 và chuẩn chứng nhận Pantone. Ngoài ra, tính năng ROG Nebula Extreme Low Motion Blur chia màn hình thành 8 vùng bật tắt đèn nền độc lập, hoạt động song song cùng G-Sync để loại bỏ tình trạng xé hình hay nhấp nháy.

Thiết kế tối ưu nâng cấp và khả năng kết nối đa dạng

Mặt đáy của ROG Strix SCAR 18 (2026) cho phép tháo lắp dễ dàng mà không cần dùng đến tua-vít. Khả năng truy cập nhanh vào RAM và SSD kết hợp cùng cơ chế chốt giữ ROG Q-Latch giúp việc cố định ổ cứng trở nên đơn giản hơn.

Về diện mạo bên ngoài, sản phẩm nổi bật với dải đèn RGB 360 độ quanh thân máy, logo ROG phát sáng và màn hình AniMe Vision ở mặt lưng cho phép tùy biến hiệu ứng động hoặc văn bản. Máy trang bị 2 cổng Thunderbolt 5, 3 cổng USB-A, cổng LAN 2.5G và chuẩn kết nối Wi-Fi 7 tốc độ cao.

Thời gian mở bán, mức giá và chính sách ưu đãi tại Việt Nam

ROG Strix SCAR 18 (2026) có giá bán niêm yết 179,990,000 VNĐ tại Việt Nam đối với phiên bản trang bị Intel Core Ultra 9 290HX Plus, GPU RTX 5090, RAM 64GB và SSD 2TB, chính thức mở bán từ ngày 07/08/2026.

Thiết bị đi kèm chính sách bảo hành chính hãng 2 năm quốc tế. Khi mua hàng trong chương trình Back to School diễn ra từ ngày 10/07 đến ngày 30/09/2026, người dùng còn được tặng kèm gói bảo hành rơi vỡ lên đến 2 năm.