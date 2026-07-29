Atlético de Madrid thắng đậm Getafe, Lookman lập cú đúp Atlético de Madrid đánh bại Getafe 4-1 tại Miniestadio Cerro del Espino, Majadahonda; Lookman lập cú đúp, trong khi Getafe chịu thất bại với bàn rút ngắn cách biệt của Guti.

Atlético de Madrid 4 - 1 Getafe Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Atlético de Madrid tiếp đón Getafe.

5' Ademola Lookman giúp Atlético de Madrid mở tỷ số Phút 5', Ademola Lookman lập công, đưa Atlético de Madrid vượt lên dẫn Getafe 1-0. Đội chủ nhà khởi đầu đầy hứng khởi với bàn mở tỷ số từ rất sớm.

26' Thế trận cân bằng dù Atlético dẫn trước Đến phút 26', Atlético de Madrid đang dẫn Getafe 1-0, nhưng thế trận vẫn khá cân bằng khi tỷ lệ cầm bóng là 50 - 50 . Getafe buộc phải tìm bàn gỡ, trong khi Atlético có thể chờ thời cơ từ lợi thế dẫn trước.

35' Ademola Lookman nhân đôi cách biệt Phút 35', Ademola Lookman lập công, giúp Atlético de Madrid nâng tỷ số lên 2-0 trước Getafe. Đội chủ nhà đang tạo khoảng cách đáng kể sau bàn thắng thứ hai.

40' Getafe rút ngắn cách biệt còn 2-1 Phút 40, Álvaro Guti lập công, giúp Getafe rút ngắn cách biệt xuống 2-1 trước Atlético de Madrid. Bàn thắng thắp lại hy vọng cho Getafe trong thế trận đang cân bằng.

40' Atlético giữ lợi thế hai bàn Phút 40, Atlético de Madrid đang nắm lợi thế rõ rệt với tỷ số 2 - 0, dù thời lượng kiểm soát bóng vẫn cân bằng 50 - 50. Getafe bị dẫn sâu trong một thế trận chưa nghiêng hẳn về thời lượng cầm bóng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

52' Thế trận cân bằng sau giờ nghỉ Phút 52, Atlético de Madrid vẫn dẫn Getafe 2-1, nhưng thế trận chưa nghiêng hẳn về bên nào khi thời lượng cầm bóng là 50 - 50. Getafe chưa để đối thủ áp đảo, còn Atlético cần duy trì sự chủ động để bảo vệ lợi thế.

55' Arnau Ortiz giúp Atlético nới rộng cách biệt Phút 55', Arnau Ortiz lập công giúp Atlético de Madrid nâng tỷ số lên 3-1 trước Getafe. Đội chủ nhà một lần nữa tạo khoảng cách an toàn trong trận đấu.

60' Keita vào sân, Atlético điều chỉnh nhân sự Phút 60, Ibrahima Danfakha Keita vào sân thay Álex Lozano. Atlético de Madrid đang dẫn Getafe 3-1, và sự điều chỉnh này diễn ra ngay sau bàn thắng nâng cách biệt.

60' Atlético de Madrid thay người ở phút 60 Phút 60, Ian Olivera vào sân thay Alberto Risco khi Atlético de Madrid đang dẫn Getafe 3-1.

60' Yassin Tallal vào sân thay Dakonam Djené Phút 60, Yassin Tallal vào sân thay Dakonam Djené. Atlético de Madrid đang dẫn Getafe 3-1 và nắm lợi thế rõ rệt trong trận đấu.

64' Atlético dẫn bàn, thế trận cân bằng Phút 64', Atlético de Madrid đang dẫn 3 - 1 nhưng thế trận vẫn khá cân bằng, khi hai đội chia đều thời lượng kiểm soát bóng 50 - 50. Chưa bên nào tạo được ưu thế rõ rệt trong việc kiểm soát cuộc chơi.

70' Atlético de Madrid điều chỉnh nhân sự Phút 70, Ebrahima Drammeh Jaiteh vào sân thay Sebastián Boselli. Atlético de Madrid có thêm sự điều chỉnh trong hiệp hai khi đang nắm lợi thế trước Getafe.

70' Jorge Montes vào sân ở phút 70 Phút 70, Jorge Montes vào sân thay Adrián Riquelme. Sự điều chỉnh diễn ra khi Atlético de Madrid đang dẫn Getafe 3-1.

76' Atlético giữ lợi thế trong thế trận cân bằng Phút 76', Atlético de Madrid đang dẫn 3-1 nhưng thế trận không nghiêng hẳn về một phía khi tỷ lệ cầm bóng là 50-50 . Getafe vẫn có thời gian kiểm soát bóng, song Atlético đang nắm lợi thế lớn về tỷ số.

82' Mario Martín vào sân phút 82 Phút 82', Mario Martín vào sân thay Mady Macalou Soumano. Atlético de Madrid có thêm sự điều chỉnh ở những phút cuối.

89' Atlético giữ lợi thế lớn ở phút 89 Bước sang phút 89, Atlético de Madrid vẫn dẫn Getafe 4 - 1 dù thế trận cân bằng về thời lượng cầm bóng, với tỷ lệ 50 - 50. Getafe chưa thể tạo khác biệt, còn Atlético đang tiến gần chiến thắng.

90' Obed Vargas nới rộng cách biệt 4-1 Phút 90, Obed Vargas lập công, giúp Atlético de Madrid nới rộng cách biệt lên 4-1 trước Getafe.

KT Kết thúc: Atlético de Madrid 4-1 Getafe Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 1.

Cập nhật lúc 03:28 30/07/2026

Atlético de Madrid Thống kê Getafe 50% Kiểm soát bóng 50%

Atlético de Madrid sẽ đối đầu Getafe trong khuôn khổ Giao hữu CLB vào lúc 07:00 ngày 29/07/2026 tại Miniestadio Cerro del Espino. Đây là màn so tài có tính chất chuẩn bị, nhưng tương quan đối đầu gần đây vẫn tạo ra điểm nhấn đáng chú ý trước giờ bóng lăn.

Ưu thế đối đầu nghiêng về Atlético de Madrid

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Atlético de Madrid giành chiến thắng 4 trận, trong khi Getafe thắng 1 trận. Hai đội không có trận hòa nào trong chuỗi đối đầu này, cho thấy các cuộc so tài gần đây thường tạo ra kết quả phân định rõ ràng.

Thống kê trên không quyết định diễn biến của một trận giao hữu, nhưng vẫn phản ánh sự vượt trội của Atlético de Madrid trong những lần gặp Getafe gần nhất. Đội bóng thủ đô có cơ sở để bước vào trận đấu với tâm lý tự tin hơn, trong khi Getafe cần tìm cách phá vỡ xu hướng bất lợi này.

Trận giao hữu và bài toán thử nghiệm

Do diễn ra trong khuôn khổ Giao hữu CLB, trận đấu có thể được nhìn nhận như cơ hội để hai đội kiểm tra sự vận hành trước các yêu cầu cạnh tranh sắp tới. Những cuộc đấu như vậy thường cho phép ban huấn luyện đánh giá cách đội bóng tổ chức, khả năng duy trì cự ly giữa các tuyến và mức độ hiệu quả trong những thời điểm chuyển trạng thái.

Atlético de Madrid nhiều khả năng sẽ muốn kiểm soát thế trận bằng sự chặt chẽ và tính kỷ luật, thay vì biến trận đấu thành màn đôi công thiếu kiểm soát. Với lợi thế đối đầu gần đây, đội bóng này có thể nhập cuộc chủ động hơn, đồng thời sử dụng sức ép ở khu vực giữa sân để hạn chế không gian triển khai của Getafe.

Ở chiều ngược lại, Getafe cần đặc biệt chú trọng khả năng thoát pressing và duy trì sự ổn định khi không có bóng. Nếu để Atlético de Madrid dễ dàng giành quyền kiểm soát, đội khách có thể tiếp tục gặp khó khăn trong việc tạo ra thế trận cân bằng như kết quả đối đầu gần đây đã cho thấy.

Điểm then chốt về chiến thuật

Trọng tâm của trận đấu có thể nằm ở cách hai đội xử lý những thời điểm chuyển từ phòng ngự sang tấn công. Atlético de Madrid sẽ có lợi thế nếu duy trì được cấu trúc đội hình gọn gàng, thu hẹp khoảng trống trước hàng thủ và đưa bóng lên phía trên với nhịp độ hợp lý.

Getafe, trong khi đó, cần tránh để khoảng cách giữa hàng tiền vệ và hàng phòng ngự bị kéo giãn. Khả năng tranh chấp bóng hai, tổ chức phản công nhanh và tận dụng những tình huống cố định có thể là hướng tiếp cận quan trọng để đội khách tạo ra khác biệt.

Nhận định trước trận

Atlético de Madrid bước vào cuộc đối đầu với ưu thế rõ rệt về thành tích 5 lần gặp gần nhất, khi thắng 4 trận và chỉ để Getafe thắng 1 trận. Tuy nhiên, tính chất giao hữu khiến màn trình diễn thực tế có thể phụ thuộc nhiều vào cách hai ban huấn luyện phân bổ thời lượng thi đấu và thử nghiệm nhân sự.

Nhìn chung, Atlético de Madrid vẫn là đội chiếm ưu thế về tâm lý trước trận. Getafe sẽ cần một cách tiếp cận chặt chẽ, kỷ luật và hiệu quả hơn để tạo ra thế cân bằng tại Miniestadio Cerro del Espino.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Atlético de Madrid · 4 thắng 0 hòa Getafe · 1 thắng Atlético de Madrid 1 - 0 Getafe ADM Getafe 0 - 1 Atlético de Madrid ADM Getafe 2 - 1 Atlético de Madrid GET Atlético de Madrid 1 - 0 Getafe ADM Getafe 1 - 3 Atlético de Madrid ADM

Atlético de Madrid 5 trận gần nhất B T T B B Getafe 5 trận gần nhất H T T T B

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