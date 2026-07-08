Austin thắng thuyết phục, Club Tijuana nhận thất bại ở Leagues Cup Austin đánh bại Club Tijuana 2-0 tại Q2 Stadium trong lượt đấu vòng bảng Leagues Cup, với các bàn thắng của Rosales và Gallagher; Austin hưởng niềm vui chiến thắng, còn Club Tijuana phải nhận thất bại.

Austin 2 - 0 Club Tijuana Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Austin tiếp đón Club Tijuana.

12' Austin nhỉnh bóng, Tijuana đáp trả Phút 12, Austin nhỉnh hơn về quyền kiểm soát bóng với 52% - 48% , nhưng thế trận vẫn giằng co khi Club Tijuana có nhiều pha dứt điểm hơn, 2 - 3 . Hai đội cùng được hưởng 1 - 1 quả phạt góc, cho thấy sức ép chưa đủ lớn để tạo khác biệt.

16' J. Rosales đưa Austin vượt lên Phút 16', J. Rosales lập công cho Austin sau đường kiến tạo của M. Uzuni, mở tỷ số 1-0 trước Club Tijuana. Austin sớm tạo được lợi thế trên sân nhà.

22' R. Fernandez nhận thẻ vàng Phút 22, R. Fernandez của Club Tijuana nhận thẻ vàng. Club Tijuana cần thận trọng hơn khi Austin đang dẫn 1-0.

24' Austin nhỉnh hơn sau bàn mở tỷ số Phút 24', Austin đang dẫn 1-0 và nhỉnh hơn về thế trận với thời lượng kiểm soát bóng 55% - 45%, đồng thời dứt điểm 6 - 5. Club Tijuana vẫn có những pha đáp trả nhưng chưa tạo được cú sút trúng đích nào, khi chỉ số này đang là 1 - 0 nghiêng về Austin.

36' O. Svatok nhận thẻ vàng ở phút 36 Phút 36, O. Svatok (Austin) nhận thẻ vàng. Chiếc thẻ buộc Austin phải chơi tỉnh táo hơn khi đang dẫn Club Tijuana 1-0.

36' Austin kiểm soát bóng, Tijuana đáp trả Phút 36' , Austin đang kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ 59% - 41% và duy trì thế chủ động. Tuy nhiên, Club Tijuana vẫn đáp trả đáng kể khi số lần dứt điểm là 8 - 9 , khiến cục diện chưa hoàn toàn nghiêng về đội chủ nhà.

45+2' J. Gallagher giúp Austin nhân đôi cách biệt Phút 45+2, J. Gallagher lập công giúp Austin nâng tỷ số lên 2-0 trước Club Tijuana. Austin đang tạo lợi thế rõ rệt sau hai lần đưa bóng vào lưới đối thủ.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Club Tijuana thay người đầu hiệp hai Phút 46', Elias Manoel vào sân thay M. El Ghezouani bên phía Club Tijuana. Đội bóng Mexico thực hiện điều chỉnh khi đang bị Austin dẫn 2-0.

48' Club Tijuana tăng sức ép sau giờ nghỉ Phút 48', Club Tijuana đang tạo sức ép đáng kể dù Austin dẫn trước: đội khách nhỉnh hơn về dứt điểm 9 - 14 và phạt góc 4 - 6 . Thế trận vẫn khá cân bằng ở khu vực giữa sân với tỷ lệ cầm bóng 52% - 48% , nhưng Austin có xu hướng lùi lại bảo vệ lợi thế.

50' M. Djordjevic nhận thẻ vàng Phút 50', M. Djordjevic (Austin) nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây là lời nhắc nhở dành cho Austin khi đội chủ nhà đang dẫn 2-0.

60' Austin giữ quyền kiểm soát, Tijuana gia tăng sức ép Đến phút 60, Austin vẫn giữ quyền kiểm soát bóng 53%-47% và dẫn 2-0. Tuy nhiên, Club Tijuana đang tạo sức ép với ưu thế dứt điểm 10-15 và phạt góc 4-6, dù Austin vẫn có nhiều pha trúng đích hơn, 4-2.

63' Austin thay người ở phút 63 Phút 63', B. Hines-Ike vào sân thay M. Djordjevic bên phía Austin. Khi đang dẫn 2-0, Austin thực hiện thêm một điều chỉnh nhân sự để duy trì thế chủ động.

64' Austin thay người ở phút 64 Phút 64, Austin đưa O. Wolff vào sân thay B. Sabovic khi đang dẫn 2-0.

65' M. Uzuni nhận thẻ vàng Phút 65, M. Uzuni của Austin nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi.

66' VAR tước bàn thắng của A. Vega Phút 66, bàn thắng của A. Vega (Club Tijuana) bị VAR hủy vì lỗi việt vị. Austin vẫn dẫn 2-0 Club Tijuana.

71' Club Tijuana mất người ở phút 71 Phút 71, I. Tona của Club Tijuana nhận thẻ đỏ, khiến đội khách chỉ còn 10 người trên sân. Austin đang dẫn 2-0 và có thêm lợi thế lớn để kiểm soát phần còn lại của trận đấu.

72' Club Tijuana tăng sức ép, Austin giữ lợi thế Phút 72' , Austin vẫn nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 53% - 47% , nhưng Club Tijuana mới là đội tạo sức ép mạnh hơn qua số lần dứt điểm 11 - 16 và phạt góc 4 - 7 . Austin đang chủ động phòng ngự để bảo toàn lợi thế, trong khi Club Tijuana cần tận dụng tốt hơn các cơ hội trước khung thành.

74' Club Tijuana thay người phút 74 Phút 74, Club Tijuana đưa Y. Padilla vào sân thay J. Gonzalez . Đội khách điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh đang bị dẫn 2-0 và chơi thiếu người.

74' Club Tijuana thay người ở phút 74 Phút 74, Club Tijuana thay người: R. Arciga vào sân, R. Fernandez rời trận. Đội khách có sự điều chỉnh nhân sự sau khi I. Tona nhận thẻ đỏ ở phút 71.

78' Austin thay người ở phút 78 Phút 78', Austin đưa P. Placheta vào sân thay O. Svatok. Austin đang dẫn 2-0, tạo điều kiện để đội chủ nhà làm mới đội hình trong những phút cuối.

83' Austin điều chỉnh nhân sự ở phút 83 Phút 83', Austin đưa J. Alastuey vào sân thay M. Uzuni. Đội chủ nhà thực hiện điều chỉnh khi đang dẫn 2-0, trong bối cảnh Club Tijuana đã mất I. Tona vì thẻ đỏ.

83' Austin thay người ở phút 83 Phút 83', Austin đưa Z. Kolmanic vào sân thay J. Gallagher. Đội chủ nhà tiếp tục điều chỉnh nhân sự khi đang dẫn trước Club Tijuana, sau thẻ đỏ của I. Tona.

83' Club Tijuana thay người ở phút 83 Phút 83', Club Tijuana đưa A. Perez vào sân thay G. Mora. Đây là sự điều chỉnh diễn ra sau thẻ đỏ của I. Tona ở phút 71.

84' Austin giữ thế chủ động trước sức ép Tijuana Bước sang phút 84, Austin vẫn nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với 54% - 46% và có số pha dứt điểm trúng đích tốt hơn, 4 - 2. Club Tijuana tạo sức ép đáng kể với tổng dứt điểm 15 - 16, nhưng Austin đang phòng ngự hiệu quả để bảo toàn lợi thế 2-0.

87' I. Rivero nhận thẻ vàng ở phút 87 Phút 87, I. Rivero của Club Tijuana nhận thẻ vàng. Thẻ phạt tiếp tục làm những phút cuối thêm căng thẳng với đội khách, nhất là sau khi I. Tona đã bị truất quyền thi đấu.

KT Kết thúc: Austin 2-0 Club Tijuana Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 10:10 07/08/2026

Đội hình chính thức Austin Sơ đồ 4-4-2 · HLV Davy Arnaud Club Tijuana Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Sebastian Abreu 1 Brad Stuver 17 Jon Gallagher 5 Oleksandr Svatok 35 Mateja Đorđević 29 Guilherme Biro 6 Ilie Sánchez 38 Ervin Torres 14 Besard Sabović 30 Joseph Rosales 9 Brandon Vázquez 10 Myrto Uzuni 2 Antonio Rodríguez 3 Rafael Fernández 12 Jackson Porozo 188 Alejandro Magallon 16 Jesús Vega 8 Iván Tona 202 Joban González 10 Gilberto Mora 15 José Rivero 7 Adonis Preciado 9 Mourad El Ghezouani Dự bị Austin 12 Damian Las 39 Charlie Farrar 4 Brendan Hines-Ike 23 Žan Kolmanič 33 Owen Wolff 11 Facundo Torres 24 Jorge Alastuey 19 Calvin Fodrey 77 Przemysław Płacheta Club Tijuana 230 José Corona 29 Jorge Hernández 33 Pablo Nicolás Ortíz 18 Aarón Mejía 34 Frank Boya 17 Ramiro Árciga 26 Aldahir Pérez 197 David Orduño 20 Ángel Zapata Cập nhật đội hình lúc 07:30 07/08/2026

Austin Thống kê Club Tijuana 58% Kiểm soát bóng 42% 18 Dứt điểm 18 6 Trúng đích 3 6 Phạt góc 7 6 Phạm lỗi 7 5 Việt vị 2 3 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Joseph Rosales Austin 1 bàn Jon Gallagher Austin 1 bàn Myrto Uzuni Austin 1 kiến tạo · điểm 6.9 Brad Stuver Austin Điểm 7.5 Ervin Torres Austin Điểm 7.5 Guilherme Biro Austin Điểm 7.3

Thông tin trận đấu

Austin sẽ đối đầu Club Tijuana tại Leagues Cup lúc 08:00 ngày 07/08/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Q2 Stadium, trong bối cảnh đại diện bóng đá nhà nghề Mỹ chạm trán đội bóng đến từ giải vô địch Mexico.

Đây là cuộc so tài có tính chất khác biệt về môi trường thi đấu, nhưng những dữ liệu hiện có chưa bao gồm phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí tại giải hay lực lượng của hai đội. Vì vậy, chưa thể đưa ra đánh giá định lượng về ưu thế của Austin hoặc Club Tijuana.

Thế trận được chờ đợi

Với lợi thế sân nhà được xác định cho Austin, Q2 Stadium sẽ là địa điểm diễn ra cuộc đấu đáng chú ý giữa hai đại diện thuộc những nền bóng đá khác nhau. Tuy nhiên, khi chưa có thông tin về sơ đồ, nhân sự và cách vận hành của từng đội, mọi nhận định chi tiết về chiến thuật cần được giữ ở mức thận trọng.

Điểm then chốt của trận đấu có thể nằm ở khả năng hai đội thích nghi với cường độ và cách tiếp cận của đối thủ. Austin cần tận dụng sự quen thuộc với sân nhà, trong khi Club Tijuana sẽ phải duy trì tính tổ chức khi thi đấu trên sân khách. Những diễn biến đầu trận có thể cho thấy đội nào chủ động kiểm soát thế trận và đội nào ưu tiên phòng ngự chặt chẽ.

Nhận định trước trận

Austin và Club Tijuana bước vào trận đấu tại Q2 Stadium mà chưa có đủ dữ liệu công khai trong nội dung hiện có để xác định đội được đánh giá cao hơn. Vì vậy, kết quả sẽ phụ thuộc nhiều vào màn trình diễn thực tế, đặc biệt là cách hai đội tổ chức tấn công và xử lý các thời điểm chuyển trạng thái.

Nhìn chung, đây là trận đấu khó dự đoán theo các chỉ dấu thống kê. Người hâm mộ có thể chờ đợi một cuộc so tài cân bằng về mặt thông tin, trong đó sự chủ động, tính kỷ luật và khả năng tận dụng cơ hội sẽ đóng vai trò quan trọng.

Austin 5 trận gần nhất B B T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Club Tijuana 5 trận gần nhất H T T H T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới