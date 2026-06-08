Austria Vienna ngược dòng, Beitar Jerusalem nhận trái đắng ở vòng loại Tại vòng loại thứ ba UEFA Europa Conference League trên sân Stadionul Ilie Oană, Ploiesti, Austria Vienna ngược dòng đánh bại Beitar Jerusalem 2-1 nhờ các bàn thắng của Markovic và Saljic; Beitar Jerusalem phải nhận thất bại dù Muche mở tỷ số.

Beitar Jerusalem 1 - 2 Austria Vienna Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Beitar Jerusalem tiếp đón Austria Vienna.

12' Beitar Jerusalem kiểm soát thế trận Bước sang phút 12, Beitar Jerusalem đang kiểm soát bóng vượt trội với 74% - 26% và gây sức ép qua 2 - 0 quả phạt góc. Austria Vienna chủ yếu phòng ngự, nhưng thế trận vẫn chưa tạo ra cơ hội rõ rệt khi dứt điểm là 0 - 0.

19' Beitar Jerusalem mở tỷ số trước Austria Vienna Phút 19, N. Muche dứt điểm ghi bàn cho Beitar Jerusalem sau đường kiến tạo của Y. Shua. Đội chủ nhà vượt lên dẫn trước Austria Vienna trong thế trận đang diễn ra.

26' Beitar Jerusalem áp đảo sau 26 phút Sau 26 phút, Beitar Jerusalem nắm thế chủ động với thời lượng kiểm soát bóng 71% - 29% và số pha dứt điểm 4 - 1. Austria Vienna đang phải lùi sâu chịu trận, khi đối thủ tiếp tục vượt trội ở phạt góc 2 - 0.

27' P. Maybach nhận thẻ vàng phút 27 Phút 27, P. Maybach của Austria Vienna nhận thẻ vàng. Đội khách đang gặp bất lợi khi Beitar Jerusalem dẫn 1-0 và kiểm soát thế trận tốt hơn.

38' Beitar Jerusalem áp đảo trước Austria Vienna Phút 38, Beitar Jerusalem đang kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 70% - 30% và vượt trội về dứt điểm 6 - 1. Austria Vienna phải lùi sâu chống đỡ, thể hiện qua việc thủ môn đã có 3 pha cứu thua.

45' V. Markovic gỡ hòa cho Austria Vienna Phút 45, V. Markovic lập công, giúp Austria Vienna gỡ hòa 1-1. Bàn thắng đến ngay trước giờ nghỉ, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

45+3' Carabali nhận thẻ vàng trước giờ nghỉ Phút 45+3', B. Carabali của Beitar Jerusalem nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây là chiếc thẻ thứ hai của trận đấu, khép lại hiệp một căng thẳng khi hai đội đang hòa nhau.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' F. Wustinger vào sân đầu hiệp hai Phút 46, F. Wustinger vào sân thay P. Maybach bên phía Austria Vienna. Sự điều chỉnh diễn ra ngay sau khi Austria Vienna đưa trận đấu về 1-1.

46' Austria Vienna điều chỉnh nhân sự Phút 46, R. Ranftl vào sân thay I. Buhari, khi Austria Vienna vừa bước vào hiệp hai sau bàn gỡ 1-1 ở cuối hiệp một.

50' Beitar Jerusalem áp đảo sau giờ nghỉ Bước sang phút 50', Beitar Jerusalem đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 68% - 32% và vượt trội về dứt điểm 7 - 2 . Austria Vienna phải lùi sâu chống đỡ, trong bối cảnh thủ môn đội khách đã có 3 pha cứu thua, còn hai đội vẫn hòa 1-1.

57' T. Muzie vào sân cho Beitar Jerusalem Phút 57', T. Muzie được tung vào sân thay S. Weissman bên phía Beitar Jerusalem. Trong thế trận đang cân bằng 1-1, sự điều chỉnh này có thể mang đến thêm năng lượng cho đội bóng Israel.

57' Beitar Jerusalem thay người ở phút 57 Phút 57, L. Gadrani vào sân thay G. Cohen bên phía Beitar Jerusalem. Trận đấu đang cân bằng, và sự điều chỉnh này có thể giúp Beitar Jerusalem tìm thêm sức bật trong phần còn lại.

62' Austria Vienna thay người ở phút 62 Phút 62', Austria Vienna đưa A. Dragovic vào sân thay J. Handl khi tỷ số đang là 1-1. Đội bóng này có sự điều chỉnh trong thế trận đang cân bằng.

62' Austria Vienna điều chỉnh nhân sự Phút 62', S. Saljic vào sân thay J. Hettwer, giúp Austria Vienna có thêm một sự điều chỉnh cho phần còn lại của trận đấu.

62' M. Wels vào sân, K. Boateng rời trận Phút 62', Austria Vienna thực hiện thay người khi M. Wels vào sân thay K. Boateng. M. Wels được trao cơ hội tạo dấu ấn trong phần còn lại của trận đấu.

62' Beitar Jerusalem áp đảo thế trận Phút 62, Beitar Jerusalem đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 68% - 32%, buộc Austria Vienna lùi sâu phòng ngự. Đội chủ nhà cũng nhỉnh hơn ở số lần dứt điểm 7 - 4, trong khi Austria Vienna đã phải thực hiện 3 pha cứu thua.

65' Beitar Jerusalem thay người ở phút 65 Phút 65', Beitar Jerusalem đưa E. Ansah vào sân thay Y. Shua. Sự thay đổi này có thể giúp đội bóng làm mới hàng công khi trận đấu đang cân bằng.

65' Beitar Jerusalem thay người ở phút 65 Phút 65, J. Kalu vào sân thay O. Atzili bên phía Beitar Jerusalem. Khi thế trận đang cân bằng, sự xuất hiện của Kalu mang đến thêm một lựa chọn mới cho đội chủ nhà.

70' S. Saljic đưa Austria Vienna vượt lên Phút 70', S. Saljic dứt điểm lập công sau đường kiến tạo của D. Nnodim, đưa Austria Vienna vượt lên dẫn 2-1 trước Beitar Jerusalem. Đội khách đang nắm lợi thế trong cuộc rượt đuổi hấp dẫn này.

74' Beitar ép sân, Austria Vienna chống đỡ Bước sang phút 74, Beitar Jerusalem vẫn là đội chủ động với tỷ lệ kiểm soát bóng 68% - 32% và lợi thế phạt góc 3 - 1, dù Austria Vienna đang dẫn. Tuy nhiên, chênh lệch dứt điểm chỉ là 8 - 7, cho thấy sức ép của Beitar chưa đủ để tạo thế áp đảo.

75' N. Muche nhận thẻ vàng ở phút 75 Phút 75, N. Muche của Beitar Jerusalem nhận thẻ vàng. Đội chủ nhà thêm chịu sức ép trong những phút cuối khi đang bị dẫn 1-2.

79' L. Gadrani nhận thẻ vàng ở phút 79 Phút 79, L. Gadrani của Beitar Jerusalem nhận thẻ vàng. Đội chủ nhà tiếp tục đối mặt những phút cuối đầy áp lực khi đang bị Austria Vienna dẫn trước.

82' Beitar Jerusalem thay người phút 82 Phút 82, T. Yosefi vào sân thay D. Worko bên phía Beitar Jerusalem. Đội bóng này tìm cách tạo thêm khác biệt khi đang bị Austria Vienna dẫn 2-1.

83' R. Ranftl nhận thẻ vàng ở phút 83 Phút 83, R. Ranftl của Austria Vienna nhận thẻ vàng. Những phút cuối đang diễn ra căng thẳng khi hai đội liên tiếp phải nhận án phạt.

86' M. Schablas nhận thẻ vàng ở phút 86 Phút 86, M. Schablas của Austria Vienna nhận thẻ vàng. Đội khách vẫn đang bảo vệ lợi thế dẫn trước trong những phút cuối.

86' Beitar kiểm soát bóng, Austria Vienna hiệu quả hơn Phút 86', Beitar Jerusalem kiểm soát bóng vượt trội với 69% - 31%, nhưng Austria Vienna vẫn tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn, 8 - 9, và đang bảo toàn lợi thế dẫn bàn. Đội khách chủ động chịu sức ép, chờ những khoảng trống để phản công.

90+2' J. Kalu nhận thẻ vàng phút 90+2 Phút 90+2, J. Kalu của Beitar Jerusalem nhận thẻ vàng. Trận đấu đang ở những phút cuối, với Beitar Jerusalem bị Austria Vienna dẫn 1-2.

KT Kết thúc: Beitar Jerusalem 1-2 Austria Vienna Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 02:24 07/08/2026

Đội hình chính thức Beitar Jerusalem Sơ đồ 4-3-3 · HLV Almog Cohen Austria Vienna Sơ đồ 4-3-3 · HLV Stephan Helm 55 Miguel Silva 2 Nana Antwi 4 Brayan Carabalí 5 Gil Cohen 16 Yarden Cohen 15 Noam Muche 40 Boris Enow 26 Daniel Worko 77 Omer Atzili 19 Shon Weissman 7 Yarden Shua 1 Samuel Sahin-Radlinger 40 Daniel Nnodim 46 Johannes Handl 3 Buhari Ibrahim 4 Jonas Feddersen 21 Matteo Schablas 6 Philipp Maybach 7 Vasilije Markovic 14 Kelvin Boateng 30 Manfred Fischer 20 Julian Hettwer Dự bị Beitar Jerusalem 22 Yehonatan Ozer 33 Dvir Nir 14 Roey Elimelech 25 Liel Deri 44 Luka Gadrani 8 Ziv Ben Shimol 11 Timothy Muzie 24 Nadav Markovitch 30 Tomer Yosefi Austria Vienna 99 Mirko Kos 15 Aleksandar Dragović 44 Valentin Toifl 16 Lee Kang-hee 17 Lee Tae-seok 22 Florian Wustinger 26 Reinhold Ranftl 74 Hasan Deshishku 10 Sanel Saljic Cập nhật đội hình lúc 00:05 07/08/2026

Beitar Jerusalem Thống kê Austria Vienna 69% Kiểm soát bóng 31% 13 Dứt điểm 9 5 Trúng đích 5 4 Phạt góc 1 18 Phạm lỗi 15 3 Việt vị 3 3 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Sanel Saljic Austria Vienna 1 bàn Vasilije Markovic Austria Vienna 1 bàn Noam Muche Beitar Jerusalem 1 bàn Daniel Nnodim Austria Vienna 1 kiến tạo · điểm 6.9 Samuel Sahin-Radlinger Austria Vienna Điểm 8 Miguel Silva Beitar Jerusalem Điểm 7.6

Thông tin trận đấu

Beitar Jerusalem sẽ chạm trán Austria Vienna tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 00:30 ngày 07/08/2026 trên sân Teddy Stadium.

Phong độ tạo nên sự khác biệt

Beitar Jerusalem bước vào cuộc đối đầu với thành tích một trận thắng và một trận hòa trong hai trận gần nhất. Kết quả này cho thấy đội chủ nhà duy trì được sự ổn định nhất định, đặc biệt khi chưa phải nhận thất bại trong chuỗi trận được cung cấp.

Trong khi đó, Austria Vienna có khởi đầu tích cực hơn về mặt kết quả. Đội khách toàn thắng cả hai trận gần nhất, qua đó mang theo trạng thái tâm lý thuận lợi trước chuyến làm khách. Dù dữ liệu hiện có chưa cho thấy cách biệt về chất lượng giữa hai đội, chuỗi thắng liên tiếp vẫn có thể giúp Austria Vienna tự tin hơn khi triển khai kế hoạch thi đấu.

Lợi thế sân nhà của Beitar Jerusalem

Việc thi đấu tại Teddy Stadium mang đến cho Beitar Jerusalem điểm tựa quan trọng. Đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ cố gắng kiểm soát nhịp độ trận đấu, tận dụng sự cổ vũ trên khán đài và tạo sức ép từ sớm. Tuy nhiên, lợi thế địa điểm chỉ phát huy hiệu quả nếu Beitar Jerusalem duy trì được sự chính xác trong những tình huống quyết định.

Với phong độ gần đây không thua, Beitar Jerusalem có cơ sở để tiếp cận trận đấu một cách chủ động. Thách thức lớn nhất là khả năng duy trì cường độ trước đối thủ đang có chuỗi hai chiến thắng liên tiếp.

Aust​​ria Vienna và bài toán giữ nhịp độ

Austria Vienna có thể lựa chọn cách nhập cuộc thận trọng hơn, ưu tiên duy trì cấu trúc đội hình trước sức ép từ sân khách. Hai chiến thắng gần nhất là nền tảng để đội bóng này chơi tự tin, nhưng việc đối đầu với một Beitar Jerusalem đang bất bại trong hai trận gần nhất đòi hỏi sự tập trung xuyên suốt.

Điểm then chốt với Austria Vienna sẽ là khả năng chuyển trạng thái. Nếu đội khách tận dụng tốt những khoảng trống phía sau hàng tiền vệ Beitar Jerusalem, họ có thể giảm ảnh hưởng của lợi thế sân nhà. Ngược lại, nếu để trận đấu bị cuốn theo nhịp độ của đội chủ nhà, chuỗi thắng gần đây sẽ không tự động bảo đảm một thế trận thuận lợi.

Những điểm then chốt

Beitar Jerusalem cần tận dụng lợi thế sân Teddy Stadium và khởi đầu với sự chủ động.

Austria Vienna phải duy trì sự chắc chắn sau khi toàn thắng hai trận gần nhất.

Khả năng kiểm soát nhịp độ và xử lý các thời điểm chuyển trạng thái có thể quyết định cục diện trận đấu.

Nhận định trước trận

Đây là cuộc đối đầu cân bằng về bối cảnh, khi Beitar Jerusalem có lợi thế sân nhà còn Austria Vienna sở hữu chuỗi kết quả gần đây tốt hơn. Beitar Jerusalem đang cho thấy sự ổn định, trong khi Austria Vienna có thêm sự tự tin từ hai chiến thắng liên tiếp.

Trận đấu nhiều khả năng sẽ được định đoạt bởi cách mỗi đội giải quyết sức ép trong những thời điểm quan trọng. Beitar Jerusalem cần biến ưu thế sân nhà thành khả năng kiểm soát thực tế, còn Austria Vienna phải chứng minh rằng phong độ tích cực có thể được duy trì khi thi đấu trên sân khách. Không có đủ dữ liệu để khẳng định một kết quả cụ thể, nhưng đây hứa hẹn là màn so tài giằng co và đòi hỏi tính tổ chức cao từ cả hai phía.

Beitar Jerusalem 5 trận gần nhất B T H T H 2 Trận 1-1-0 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới Austria Vienna 5 trận gần nhất B T T T T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 2.5) 1 Thủng lưới